F-liigan mestari vaihtuu – finaalisarjasta Pirkanmaan paikallinen
18.4.2026 20:11:08 EEST | Fliiga | Tiedote
Edelliset kaksi F-liigan miesten mestaruutta vienyt Oilers pelaa tänä keväänä vain pronssista paikalliskilpailija Westend Indiansia vastaan. Nokian KrP eteni finaaleihin tamperelaista Classicia vastaan kaatamalla Oilersin tänään kotonaan 10-7 ja viemällä välieräsarjan 4-1.
Heti hurjassa avauserässä nähtiin seitsemän maalia, kun KrP:n kakkoskenttä osui neljästi nokialaisille ja kaksikko Elias Pekari – Markus Markkola kolmesti Oilersille. eroa repesi toisessa erässä, jossa Olli Arkkila, Kim Hyrkkönen takayläkulmaan ja Valtteri Viitakoski Joonatan Kovasen komeasta syöttöä muuttivat lukemiksi jo 7-3 ennen Lauri Eloluodon kavennusta. Juuso Aholan ylivoimakiskaisu ja Kim Hyrkkösen maali tyhjiin saattelivat kotijoukkueen jo 9–4-johtoon ennen Oilersin hurjaa kiriä. Markus Salmi ja kahdesti osunut Jasper Auvinen nostivat Oilersin kuudella viittä vastaan jo tilanteeseen 9-7 ennen kuin Mikko Laakso karkasi maalivahti Iiro Rantaniemen avausheitosta viemään lopullisen niitin tyhjään verkkoon.
Classic ja Nokian KrP kohtasivat loppuotteluissa keväällä 2022, jolloin Classic vei mestaruuden voitoin 4-2.
Ilari Isotalo
Viestintäpäällikkö
F-liiga
Puh: +359 442599009
ilari.isotalo@salibandy.fi
TPS omaa luokkaansa – naisten finaalivoitot jo 2-018.4.2026 20:04:28 EEST | Tiedote
Finaaliavauksen eilen kotonaan maalilla voittanut TPS oli tänään vieraskaukalossa ylivoimainen ja siirtyi Classicia vastaan 2–0-johtoon voittamalla 8-3.
Classic jälleen loppuotteluissa, TPS vei naisten finaaliavauksen17.4.2026 21:29:56 EEST | Tiedote
Classic eteni ensimmäisenä F-liigan miesten finaaleihin, kun se kaatoi kotonaan Westend Indiansin 7-5 ja vei välieräsarjan voitoin 4-1. Classic on loppuotteluissa ja Indians pronssiottelussa jo kolmantena keväänä peräkkäin.
Hallitseva mestari ahdingossa – Nokian KrP:lle jo kolmas voitto16.4.2026 21:04:22 EEST | Tiedote
Nokian KrP siirtyi välieräsarjassaan F-liigan hallitsevaa mestaria Oilersia vastaan jo 3–1-johtoon voittamalla espoolaisten kotikaukalossa 5-2. KrP voi varmistaa finaalipaikkansa lauantaina kotona Nokialla.
Classicin ja Indiansin trillerisarja kääntymässä tamperelaisille15.4.2026 21:01:20 EEST | Tiedote
Classicin ja Westend Indiansin välieräsarja jatkui huipputasaisena Espoossa, jossa Classic siirtyi jo voiton päähän finaalipaikasta kaatamalla isännät 5-4. Classic johtaa ottelusarjaa 3-1.
Mikko Laakso laukoi Nokian KrP:n johtoon välieräsarjassa13.4.2026 20:56:54 EEST | Tiedote
Mikko Laakso iski kolmannessa erässä ratkaisumaalit, kun Nokian KrP siirtyi välieräsarjassa Oilersia vastaan 2–1-johtoon voittamalla kotonaan 4-3.
