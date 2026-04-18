Fliiga

F-liigan mestari vaihtuu – finaalisarjasta Pirkanmaan paikallinen

18.4.2026 20:11:08 EEST | Fliiga | Tiedote

Jaa

Edelliset kaksi F-liigan miesten mestaruutta vienyt Oilers pelaa tänä keväänä vain pronssista paikalliskilpailija Westend Indiansia vastaan. Nokian KrP eteni finaaleihin tamperelaista Classicia vastaan kaatamalla Oilersin tänään kotonaan 10-7 ja viemällä välieräsarjan 4-1.

Heti hurjassa avauserässä nähtiin seitsemän maalia, kun KrP:n kakkoskenttä osui neljästi nokialaisille ja kaksikko Elias Pekari – Markus Markkola kolmesti Oilersille. eroa repesi toisessa erässä, jossa Olli ArkkilaKim Hyrkkönen takayläkulmaan ja Valtteri Viitakoski Joonatan Kovasen komeasta syöttöä muuttivat lukemiksi jo 7-3 ennen Lauri Eloluodon kavennusta. Juuso Aholan ylivoimakiskaisu ja Kim Hyrkkösen maali tyhjiin saattelivat kotijoukkueen jo 9–4-johtoon ennen Oilersin hurjaa kiriä. Markus Salmi ja kahdesti osunut Jasper Auvinen nostivat Oilersin kuudella viittä vastaan jo tilanteeseen 9-7 ennen kuin Mikko Laakso karkasi maalivahti Iiro Rantaniemen avausheitosta viemään lopullisen niitin tyhjään verkkoon.

Classic ja Nokian KrP kohtasivat loppuotteluissa keväällä 2022, jolloin Classic vei mestaruuden voitoin 4-2.

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Fliiga

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
