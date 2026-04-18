F-liigan mestari vaihtuu – finaalisarjasta Pirkanmaan paikallinen

Heti hurjassa avauserässä nähtiin seitsemän maalia, kun KrP:n kakkoskenttä osui neljästi nokialaisille ja kaksikko Elias Pekari – Markus Markkola kolmesti Oilersille. eroa repesi toisessa erässä, jossa Olli Arkkila, Kim Hyrkkönen takayläkulmaan ja Valtteri Viitakoski Joonatan Kovasen komeasta syöttöä muuttivat lukemiksi jo 7-3 ennen Lauri Eloluodon kavennusta. Juuso Aholan ylivoimakiskaisu ja Kim Hyrkkösen maali tyhjiin saattelivat kotijoukkueen jo 9–4-johtoon ennen Oilersin hurjaa kiriä. Markus Salmi ja kahdesti osunut Jasper Auvinen nostivat Oilersin kuudella viittä vastaan jo tilanteeseen 9-7 ennen kuin Mikko Laakso karkasi maalivahti Iiro Rantaniemen avausheitosta viemään lopullisen niitin tyhjään verkkoon.

Classic ja Nokian KrP kohtasivat loppuotteluissa keväällä 2022, jolloin Classic vei mestaruuden voitoin 4-2.