Loton potti nousee neljään miljoonaan euroon - kolme 84 000 euron voittoa jakoon

18.4.2026 23:04:23 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote

Lotossa ei löytynyt kierroksella 16/2026 täysosumia. Ensi viikolla potissa on tarjolla neljä miljoonaa euroa.

Lauantain arvonnan oikea rivi on 6, 8, 12, 15, 25, 27 ja 39. Lisänumeroksi arvottiin 13 ja plusnumeroksi 1.

Suurimat voitot, lähes 84 000 euroa, napattiin 6+1-riveillä, joita oli pelattu kolme kappaletta. Yksi meni nettipelaajalle Asikkalaan, toinen oli pelattu Kajaanin Tokmannilla ja kolmas osui kahdeksan osuuden nettikimppaan, jonka laatija on Keravalta. 

Lauantain Jokeri-pelin oikea rivi on 6 4 9 1 2 3 8. Kuusi oikein -tuloksia löytyi kolme kappaletta. Niillä voittaa 20 000 euroa.

Lomatonnin oikea voittoyhdistelmä on Firenze 16, joka tuo tonnin voiton kahdeksalle riville.

Milli-pelin oikea rivi on 3, 7, 8, 12, 14 ja 24. Lisänumero 34. Täysosumia ei ollut pelattu.

Lue lisää julkaisijalta Veikkaus Oy

