Loton potti nousee neljään miljoonaan euroon - kolme 84 000 euron voittoa jakoon
18.4.2026 23:04:23 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote
Lotossa ei löytynyt kierroksella 16/2026 täysosumia. Ensi viikolla potissa on tarjolla neljä miljoonaa euroa.
Lauantain arvonnan oikea rivi on 6, 8, 12, 15, 25, 27 ja 39. Lisänumeroksi arvottiin 13 ja plusnumeroksi 1.
Suurimat voitot, lähes 84 000 euroa, napattiin 6+1-riveillä, joita oli pelattu kolme kappaletta. Yksi meni nettipelaajalle Asikkalaan, toinen oli pelattu Kajaanin Tokmannilla ja kolmas osui kahdeksan osuuden nettikimppaan, jonka laatija on Keravalta.
Lauantain Jokeri-pelin oikea rivi on 6 4 9 1 2 3 8. Kuusi oikein -tuloksia löytyi kolme kappaletta. Niillä voittaa 20 000 euroa.
Lomatonnin oikea voittoyhdistelmä on Firenze 16, joka tuo tonnin voiton kahdeksalle riville.
Milli-pelin oikea rivi on 3, 7, 8, 12, 14 ja 24. Lisänumero 34. Täysosumia ei ollut pelattu.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15
Linkit
Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme