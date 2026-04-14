Konserni- ja tilajaoston päätöksiä 20.4.2026

Laaksolahden jalkapallohallia korjataan loppuvuoden aikana

Kaupunginhallituksen konserni- ja tilajaosto hyväksyi omalta osaltaan 2,0 milj. euron määrärahan Laaksolahden jalkapallohallin vuoden 2026 aikana tehtäville rakenteellisille korjauksille. Asia etenee vielä valtuuston päätettäväksi. Korjauksessa hallin teräsrunkoa vahvistetaan ja hallin sekä huoltorakennuksen vesikatot korjataan. Urakan toteutusaikatavoite on toukokuu-lokakuu 2026. Teräsrungon vahvistustoimenpiteiden aikana urheiluhalli on pois käytöstä.

Smedsby daghem peruskorjataan

Kaupunginhallituksen konserni- ja tilajaosto hyväksyi Smedsby daghemin peruskorjauksen hankesuunnitelman. Smedsby daghem on vanha, 1910 rakennettu ja museon kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi luokittelema rakennus, jossa toimii ruotsinkielinen päiväkoti. Smedsby daghem on tekniseltä kunnoltaan huono ja sen rakenteissa on laajoja vaurioita. Peruskorjauksen kustannusarvio on 2,45 milj. euroa.

Peruskorjauksen on tarkoitus valmistua elo-syyskuussa 2028. Smedsby daghemin toimintaolosuhteet paranevat peruskorjauksen jälkeen ja tiloista tulee turvalliset ja terveelliset. Tavoitteena on rakennuksen 40-50 vuoden elinkaari.

Peruskorjaus vaatii väistötilat ja Smedsby daghemin lapset, ja henkilökunta siirtyvät väistötiloihin arviolta heinä-elokuussa 2027.

Yleislinjaus tilojen kuntalaiskäyttöön

Konserni- ja tilajaosto hyväksyi Espoon kaupungin tilojen kuntalaiskäytön yleislinjauksen. Linjauksella tuetaan yhdenmukaista ja käyttäjien kannalta yhdenvertaista tilojen ulkopuolista käyttöä. Espoon tavoitteena on edistää asukkaiden osallisuutta ja tarjota kuntalaiskäytössä olevia tiloja kohtaamisille.

