Konserni- ja tilajaoston päätöksiä 20.4.2026
20.4.2026 10:41:54 EEST | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote
Kaupunginhallituksen konserni- ja tilajaoston kokouksessa käsiteltävänä olivat mm. tilojen kuntalaiskäytön yleislinjaukset, Smedsby daghemin suojellun rakennuksen peruskorjauksen hankesuunnitelma sekä Laaksolahden jalkapallohallin korjaushankkeen määräraha.
Laaksolahden jalkapallohallia korjataan loppuvuoden aikana
Kaupunginhallituksen konserni- ja tilajaosto hyväksyi omalta osaltaan 2,0 milj. euron määrärahan Laaksolahden jalkapallohallin vuoden 2026 aikana tehtäville rakenteellisille korjauksille. Asia etenee vielä valtuuston päätettäväksi. Korjauksessa hallin teräsrunkoa vahvistetaan ja hallin sekä huoltorakennuksen vesikatot korjataan. Urakan toteutusaikatavoite on toukokuu-lokakuu 2026. Teräsrungon vahvistustoimenpiteiden aikana urheiluhalli on pois käytöstä.
Smedsby daghem peruskorjataan
Kaupunginhallituksen konserni- ja tilajaosto hyväksyi Smedsby daghemin peruskorjauksen hankesuunnitelman. Smedsby daghem on vanha, 1910 rakennettu ja museon kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi luokittelema rakennus, jossa toimii ruotsinkielinen päiväkoti. Smedsby daghem on tekniseltä kunnoltaan huono ja sen rakenteissa on laajoja vaurioita. Peruskorjauksen kustannusarvio on 2,45 milj. euroa.
Peruskorjauksen on tarkoitus valmistua elo-syyskuussa 2028. Smedsby daghemin toimintaolosuhteet paranevat peruskorjauksen jälkeen ja tiloista tulee turvalliset ja terveelliset. Tavoitteena on rakennuksen 40-50 vuoden elinkaari.
Peruskorjaus vaatii väistötilat ja Smedsby daghemin lapset, ja henkilökunta siirtyvät väistötiloihin arviolta heinä-elokuussa 2027.
Yleislinjaus tilojen kuntalaiskäyttöön
Konserni- ja tilajaosto hyväksyi Espoon kaupungin tilojen kuntalaiskäytön yleislinjauksen. Linjauksella tuetaan yhdenmukaista ja käyttäjien kannalta yhdenvertaista tilojen ulkopuolista käyttöä. Espoon tavoitteena on edistää asukkaiden osallisuutta ja tarjota kuntalaiskäytössä olevia tiloja kohtaamisille.
Muut asiat päätettiin esitysten mukaan.
Yhteyshenkilöt
Henna Partanenkonserni- ja tilajaoston puheenjohtaja, kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtajaPuh:+358 40 761 9024henna.partanen@vihreat.fi
