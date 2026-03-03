Bazarin syksyn 2026 kirjat on julkistettu

Bazarin kotimaisen kaunokirjallisuuden syksy on täynnä odotettuja uutuuksia. Jännityskirjallisuuden omaperäisimmän äänen Joona Keskitalon Pahinkaan meistä avaa uuden Ronny Holm -sarjan, jossa psykologinen jännitys nousee tulikuumiin lukemiin, kun kesän 1997 helteissä hikoilevaa Helsinkiä koettelee sarja putkipommien räjähdyksiä. Vakuuttavan realistisista rikosromaaneista tunnetun Kale Puontin uutuuskirja Ilmiantaja kuvaa uskottavasti, miten nuoresta miehestä tulee rikollisen moottoripyöräjengin jäsen ja tiedonantaja, joka luotsaa peitetehtävissä toimivan poliisin alamaailmaan. Christian Rönnbackan huippusuosittu Hautalehto-sarja jatkuu uudella romaanilla Tinasotilas, jossa uudenvuodenyön väkivaltaiset tapahtumat kietoutuvat monisyiseksi rikosvyyhdiksi. Mari Rengon iki-ihana Ikosten sisaruksista kertova sarja jatkuu kirjassa Pariton tanssikenkä. Syksyllä Bazarin kirjailijoista julkaisevat uutuutensa myös Max Manner, Henna Mäkelin, Elina Jokinen, Kristian Kosonen, Kristoffersson & Toivonen sekä Rebekka Härkönen.

Suomennettu kaunokirjallisuus tarjoaa suuria tunteita ja koukuttavia tarinoita. Lucinda Rileyn Seitsemän sisarta -sarjan maailmaan sijoittuva Harry Whittakerin Orlando on tunnelmallinen lukuromaani kirjallisista mysteereistä, perinnöstä ja kadonneesta rakkaudesta. Historiallisen viihteen ystäviä ilahduttaa myös Sarah Larkin Unelmiin kurkottajat, joka päättää Ylämaan tyttäret -sarjan vahvojen naisten kohtaloihin ja 1900‑luvun alun murroksiin. Lorna Cookin koskettava kahden aikatason lukuromaani Unohdettu tytär on Trelenna-sarjan avaus, joka kuljettaa lukijansa Singaporen hehkuvista öistä kivikkoisille cornwallilaisrannoille ja kysyy, voiko kerran syttynyttä rakkautta koskaan unohtaa. Runsas suomennetun kaunokirjojen tarjonta pitää sisällään myös jännittäviä dekkareita, hyvän mielen kirjoja ja ahmittavia lukuromaaneja.

Tietokirjallisuuden syksyn pysäyttävin teos on Julia Kuokkasen Kremlin kasvattama. Muistelmateoksessaan Kuokkanen kuvaa elämäänsä neuvostoeliitin lapsena sekä irtautumistaan autoritaarisen järjestelmän sotaisesta maailmankuvasta. Entisen vanginvartijan Mikko Kiiskilän Vankilatarinoita Sörkasta tarjoaa näkymän elämään kiven sisällä. Rikollisjengien Pohjola -teoksessa Kenneth Eriksson tarkastelee jengirikollisuuden historiaa, nykytilannetta ja sen yhteiskunnallisia seurauksia. Aki Ryynänen kertoo kirjassaan Mestarietsivä Sir Arthur Conan Doyle, kuinka Sherlock Holmesin luoja ajautui ratkomaan rikoksia luomansa salapoliisihahmon tapaan. Syksy tarjoaa myös kiinnostavia tietokirjoja maailmalta ja hyvinvointia tukevia Hidasta elämää -kirjoja.

