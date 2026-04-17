Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Suun terveydenhuollon nimissä liikkuu huijausviestejä
20.4.2026 12:02:43 EEST | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | Tiedote
Päijät-Hämeessä liikkuu huijaustekstiviestejä, joita lähetetään suun terveydenhuollon palveluiden nimissä. Viestissä saatetaan kehottaa saapumaan hammashuollon vastaanotolle tiettynä kellonaikana ja samalla napsauttamaan viestissä mainittua linkkiä. Linkkiä ei pidä avata.
Omat varatut ajat voi tarkastaa luotettavasti Päijät-Sote-sovelluksesta. Hyvinvointialue on tehnyt huijausviesteistä ilmoituksen viranomaisille.
Huijausviestien tarkoituksena on luoda kiireen tuntua ja saada vastaanottaja toimimaan nopeasti ja luovuttamaan esimerkiksi pankkitunnuksensa huijausviestin linkistä avautuvalla sivulla.
Muidenkin palvelujen nimissä voi tulla huijausviestejä
Vastaavia huijausyrityksiä voi tulla muidenkin palvelujen nimissä. Hyvinvointialue ei koskaan pyydä asiakkaan henkilötietoja tai pankkitunnuksia tekstiviestillä tai WhatsApp-viestillä tai käsittele asiakastietoja tavallisella sähköpostilla.
Kyberturvallisuuskeskuksen sivuilla on ohjeita kalasteluviestin tunnistamiseen: https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/ajankohtaista/ohjeet-ja-oppaat/nain-suojaudut-nettihuijau…
Miten toimia, jos saat tietojenkalasteluviestin hyvinvointialueen toiminnan nimissä?
- Älä vastaa viestiin tai klikkaa siinä olevia linkkejä.
- Ilmoita viestistä välittömästi hyvinvointialueen tietosuojatiimille. Yhteystiedot löytyvät osoitteesta paijatha.fi/tietoa-meista/hyvinvointialue/tietosuoja/#ota-yhteytta.
- Poista viesti.
Jos epäilet, että tietojasi on joutunut vääriin käsiin, toimi seuraavasti:
- Ota viipymättä yhteys pankkiisi, jos olet tehnyt huijauksen perusteella maksun, rikollinen on päässyt verkkopankkiisi tai saanut maksukorttitietosi käsiinsä.
- Tee rikosilmoitus poliisille.
- Voit ilmoittaa asiasta myös Kyberturvallisuuskeskukselle.
- Ohjeita tietovuodon uhrille löydät osoitteesta https://www.suomi.fi/oppaat/tietovuoto.
Yhteyshenkilöt
Tanja LinnonmaatietoturvapäällikköPuh:+358 44 482 5140tanja.linnonmaa@paijatha.fi
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille.
Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.
