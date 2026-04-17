Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Suun terveydenhuollon nimissä liikkuu huijausviestejä

Omat varatut ajat voi tarkastaa luotettavasti Päijät-Sote-sovelluksesta. Hyvinvointialue on tehnyt huijausviesteistä ilmoituksen viranomaisille.



Huijausviestien tarkoituksena on luoda kiireen tuntua ja saada vastaanottaja toimimaan nopeasti ja luovuttamaan esimerkiksi pankkitunnuksensa huijausviestin linkistä avautuvalla sivulla.

Muidenkin palvelujen nimissä voi tulla huijausviestejä



Vastaavia huijausyrityksiä voi tulla muidenkin palvelujen nimissä. Hyvinvointialue ei koskaan pyydä asiakkaan henkilötietoja tai pankkitunnuksia tekstiviestillä tai WhatsApp-viestillä tai käsittele asiakastietoja tavallisella sähköpostilla.



Kyberturvallisuuskeskuksen sivuilla on ohjeita kalasteluviestin tunnistamiseen: https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/ajankohtaista/ohjeet-ja-oppaat/nain-suojaudut-nettihuijau…





Miten toimia, jos saat tietojenkalasteluviestin hyvinvointialueen toiminnan nimissä?