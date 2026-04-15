Taloyhtiöiden parhaiksi valittiin haasteiden eteen joutunut puheenjohtaja sekä taloutensa hyvin hoitanut ikäihmisten yhtiö pienellä paikkakunnalla

Valinnat julkistettiin Helsingissä Messukeskuksessa pidetyssä Taloyhtiö2026-tapahtumassa tiistaina 21. huhtikuuta 2026. Valtakunnalliset tunnustuspalkinnot jaettiin tänä vuonna jo kolmatta kertaa. Kilpailun järjestivät Suomen Kiinteistöliitto ry, Kiinteistömedia Oy ja Suomen Kiinteistölehti.

Vuoden hallituksen puheenjohtaja päätyi heti syvään päätyyn

Kanta-Hämeessä Forssassa asuva Laura Leiviskä edustaa taloyhtiönsä osakkaiden nuorta sukupolvea. As Oy Forssan Linikkalankatu 13:n hallituksen puheenjohtajana toimivaa Leiviskää kuvataan reippaaksi ja työtä pelkäämättömäksi. Perusteluiden mukaan hän ajattelee aidosti taloyhtiön ja sen asukkaiden etua ja selvittää asioita haastavissakin tilanteissa. Puheenjohtajaksi noustuaan hän sai nopeasti vastaansa luhtikäytävä- ja parvekeremontit sekä isännöinnin kilpailuttamisen. Seuraavaksi yhtiö valmistautuu käyttövesiputkien uusintaan.

Vuoden taloyhtiöteko palkittiin hyvästä taloudenpidosta ja kiinteistönpidon suunnitelmallisuudesta

Pohjois-Savossa Iisalmessa sijaitseva As Oy Iisalmen Vapaaherttua on taloutensa hyvin hoitanut taloyhtiö, joka valmistautuu suunnitelmallisesti tuleviin korjauksiin. Yhtiö on velaton ja sillä on kassassaan suositusten mukainen käteisvaranto. Yhtiö suunnittelee korjaustarpeitaan 10 vuoden aikavälillä tavanomaisen 5 vuoden sijaan ja varautuu tuleviin korjauksiin keräämällä ennakkoon varoja remonttirahastoon. Suurten kasvukeskusten ulkopuolella ja iäkkäiden osakkaiden asuttamassa taloyhtiössä tämä ei aina ole itsestään selvää.

Ehdokkaita saatiin runsaasti

Vuoden hallituksen puheenjohtaja palkittiin Oras Oy:n 1 000 euron lahjakortilla ja vuoden taloyhtiöteko Kiinteistömedia Oy:n 1 000 euron lahjakortilla. Palkinnot luovutti Suomen Kiinteistöliiton puheenjohtaja Timo Nieminen.

Valinnat tehneeseen raatiin kuuluivat Suomen Kiinteistöliitto ry:n toimitusjohtaja Harri Hiltunen, Isännöintiliitto ry:n toimitusjohtaja Mia Koro-Kanerva, kiinteistöneuvos Mikko Peltokorpi, Kauppalehden toimittaja Heidi Huotilainen, Kiinteistömedia Oy:n toimitusjohtaja Otto Mattsson sekä Suomen Kiinteistölehden päätoimittaja Mirva Brola.

Kilpailuun saatiin ehdotuksia Suomen Kiinteistöliiton alueellisilta jäsenyhdistyksiltä lähes koko maasta. Ehdokkaita kahteen eri sarjaan saatiin yhteensä yli kaksisataa.

Lisätiedot: Kiinteistömedia Oy:n toimitusjohtaja Otto Mattsson puh. 0400 261 563