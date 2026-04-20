Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Varautumista ja viranomaisyhteistyötä vahvistetaan
20.4.2026 15:39:41 EEST | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | Tiedote
Päijät-Hämeen hyvinvointialue kehittää yhteistyötä ja viestintää varmistaakseen asukkaille turvalliset ja toimivat palvelut myös poikkeustilanteissa. Maailmantilanteen epävakaus ja muutos korostavat viranomaisten valmiuden ja varautumisen merkitystä.
Asukkaiden arjen turvallisuus keskiössä
Päijät-Hämeen hyvinvointialueen tehtävänä on huolehtia, että sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut toimivat myös häiriö- ja poikkeustilanteissa. Asukkaiden näkökulmasta tämä tarkoittaa muun muassa hoidon jatkuvuutta, toimivaa pelastustoimea sekä luotettavaa ja ajantasaista viranomaisviestintää.
– Varautuminen ei tarkoita jatkuvaa huolta vaan arjen perusasioiden vahvistamista. Kun pidämme huolta omasta terveydestämme, läheisistämme, kotivarasta ja palautumisesta, olemme paremmin valmiita myös poikkeustilanteisiin, Päijät-Hämeen hyvinvointialueen valtuuston puheenjohtaja Sari Niinistö toteaa.
Palvelut turvataan myös häiriötilanteessa
Julkinen terveydenhuolto ja pelastustoimi ovat varautuneet hyvin mahdollisiin valmius- ja poikkeustilanteisiin. Hyvinvointialue tekee tiivistä yhteistyötä puolustusvoimien, alueensa kuntien ja muiden hyvinvointialueiden kanssa. Viranomaisyhteistyön tavoitteena on varmistaa yhteinen tilannekuva ja ajantasainen viestintä poikkeustilanteissa.
– Yhteisen kokonaiskuvan kannalta on olennaista, että sosiaali- ja terveydenhuolto tietää, mitä puolustusvoimissa tapahtuu ja millaisia linjauksia siellä tehdään. Yhtä lailla tärkeä on tietää, mitä kunnissa ja elinkeinoelämässä tapahtuu, hyvinvointialuejohtaja Petri Virolainen korostaa.
Sosiaalihuollon ja pelastustoimen tehtävänä on esimerkiksi varautua väestönsiirtoihin yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Poikkeusoloissa potilaiden hoitoa voidaan keskittää tiettyyn sairaalaan, jotta osa sairaaloista voi keskittyä traumaattisten potilaiden hoitoon.
Valmiutta vahvistetaan pitkäjänteisesti
Varautuminen näkyy hyvinvointialueen toiminnassa. Hyvinvointialue panostaa hoitotarvikkeiden ja muun kriittisen materiaalin saatavuuteen ja varastointiin. Lisäksi valmiutta kehitetään kyberhäiriöihin ja muihin uhkatilanteisiin valmistautumalla ja henkilöstöä kouluttamalla. Ennakoinnin tavoitteena on vahvistaa koko järjestelmän kestävyyttä ja säilyttää luottamus viranomaisiin sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmän toimivuuteen.
Hyvinvointialueen verkkosivustolle on koottu valtakunnalliset drooneja koskevat ohjeistukset, ja sivustolta löytyy myös tietoa huolen ja ahdistuksen käsittelyyn tarkoitetuista matalan kynnyksen keskustelupalveluista.
Yhteyshenkilöt
Petri VirolainenhyvinvointialuejohtajaPuh:050 438 3662
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille.
Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme