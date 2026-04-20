Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Varautumista ja viranomaisyhteistyötä vahvistetaan

Asukkaiden arjen turvallisuus keskiössä

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen tehtävänä on huolehtia, että sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut toimivat myös häiriö- ja poikkeustilanteissa. Asukkaiden näkökulmasta tämä tarkoittaa muun muassa hoidon jatkuvuutta, toimivaa pelastustoimea sekä luotettavaa ja ajantasaista viranomaisviestintää.

– Varautuminen ei tarkoita jatkuvaa huolta vaan arjen perusasioiden vahvistamista. Kun pidämme huolta omasta terveydestämme, läheisistämme, kotivarasta ja palautumisesta, olemme paremmin valmiita myös poikkeustilanteisiin, Päijät-Hämeen hyvinvointialueen valtuuston puheenjohtaja Sari Niinistö toteaa.

Palvelut turvataan myös häiriötilanteessa

Julkinen terveydenhuolto ja pelastustoimi ovat varautuneet hyvin mahdollisiin valmius- ja poikkeustilanteisiin. Hyvinvointialue tekee tiivistä yhteistyötä puolustusvoimien, alueensa kuntien ja muiden hyvinvointialueiden kanssa. Viranomaisyhteistyön tavoitteena on varmistaa yhteinen tilannekuva ja ajantasainen viestintä poikkeustilanteissa.

– Yhteisen kokonaiskuvan kannalta on olennaista, että sosiaali- ja terveydenhuolto tietää, mitä puolustusvoimissa tapahtuu ja millaisia linjauksia siellä tehdään. Yhtä lailla tärkeä on tietää, mitä kunnissa ja elinkeinoelämässä tapahtuu, hyvinvointialuejohtaja Petri Virolainen korostaa.

Sosiaalihuollon ja pelastustoimen tehtävänä on esimerkiksi varautua väestönsiirtoihin yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Poikkeusoloissa potilaiden hoitoa voidaan keskittää tiettyyn sairaalaan, jotta osa sairaaloista voi keskittyä traumaattisten potilaiden hoitoon.

Valmiutta vahvistetaan pitkäjänteisesti

Varautuminen näkyy hyvinvointialueen toiminnassa. Hyvinvointialue panostaa hoitotarvikkeiden ja muun kriittisen materiaalin saatavuuteen ja varastointiin. Lisäksi valmiutta kehitetään kyberhäiriöihin ja muihin uhkatilanteisiin valmistautumalla ja henkilöstöä kouluttamalla. Ennakoinnin tavoitteena on vahvistaa koko järjestelmän kestävyyttä ja säilyttää luottamus viranomaisiin sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmän toimivuuteen.

Hyvinvointialueen verkkosivustolle on koottu valtakunnalliset drooneja koskevat ohjeistukset, ja sivustolta löytyy myös tietoa huolen ja ahdistuksen käsittelyyn tarkoitetuista matalan kynnyksen keskustelupalveluista.