Välfärdsområdesstyrelsen avslutade samarbetsförhandlingarna om personaltjänsterna
20.4.2026 15:59:35 EEST | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde | Tiedote
Välfärdsområdesstyrelsen avslutade de samarbetsförhandlingar som inleddes den 30 mars 2026 på produktionsmässiga och ekonomiska orsaker och som gällde organiseringen av verksamheten inom personaltjänsterna, arbetstagarnas och tjänsteinnehavarnas uppgifter samt ändringar i arbetsfördelningen.
Behovet av personalminskningar av produktionsmässiga skäl uppgår till högst tre årsverken, och de verksamhetsmässiga förändringarna berör högst nio uppgifter.
Mia LaihoLänsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallituksen puheenjohtaja / Ordföranden för Västra Nylands välfärdsområdesstyrelsePuh:050 433 6461mia.laiho@eduskunta.fi
Västra Nylands välfärdsområde ordnar social- och hälsovården och räddningsväsendets tjänster för invånarna i Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis.
Aluehallitus päätti henkilöstöpalveluja koskevat yhteistoimintaneuvottelut20.4.2026 16:15:36 EEST | Tiedote
Aluehallitus päätti tuotannollistaloudellisin perustein 30.3.2026 käynnistetyt yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskivat henkilöstöpalvelujen toiminnan organisointia, työntekijöiden ja viranhaltijoiden tehtäviä ja työnjaon muutoksia.
Förslaget till ändring av finansieringslagen ser dystrare ut än förväntat18.4.2026 08:15:00 EEST | Tiedote
Den nyligen publicerade regeringspropositionen om ändring av finansieringslagen är med tanke på välfärdsområden med växande befolkning ännu skadligare än man hade förutsett. I det sista skedet – utan att höra välfärdsområdena och utan offentlig diskussion – har ett nytt finansieringsinstrument lagts till i propositionen: ett utjämningsförfarande som gäller finansieringens miniminivå (§ 41). Denna backstop-mekanism är det dystraste förslaget av alla.
Rahoituslain muutosesitys on ennakoituakin synkempi18.4.2026 08:15:00 EEST | Tiedote
Juuri julkaistu hallituksen esitys rahoituslain muutoksista on asukasmäärältään kasvavien hyvinvointialueiden näkökulmasta vielä ennakoituakin haitallisempi. Viime vaiheessa - kuulematta hyvinvointialueita ja ilman julkista keskustelua - esitykseen on lisätty uusi rahoitusinstrumentti: rahoituksen vähimmäistasoa koskeva tasausmenettely (§41). Tämä ns. perälautamalli on kaikista esitetyistä muutoksista synkin.
Flexibla mottagningar påskyndar tandvården i Ängskulla17.4.2026 12:06:05 EEST | Tiedote
På Ängskulla tandklinik i Västra Nylands välfärdsområde införs modellen för flexibla mottagningar vid månadsskiftet april–maj. I modellen kan flera vårdåtgärder inom mun- och tandvården utföras vid samma besök, vilket kan minska antalet besök och påskynda vårdprocessen.
Joustava vastaanotto nopeuttaa hammashoitoa Niittykummussa17.4.2026 12:05:00 EEST | Tiedote
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen Niittykummun hammashoitolassa Espoossa otetaan käyttöön joustava vastaanotto -malli huhti–toukokuun vaihteessa. Mallissa useita suun terveydenhuollon hoitotoimenpiteitä voidaan tehdä samalla käynnillä, mikä voi vähentää käyntien määrää ja nopeuttaa hoidon valmistumista.
