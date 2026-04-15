Oulu2026:n julkisen taiteen teossarja Climate Clock avautuu 13.6. – yksi teoksista nähtävissä jo toukokuussa
21.4.2026 08:00:00 EEST | Oulun kulttuurisäätiö, Oulu2026 | Tiedote
Oulu2026 Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden keskeisimpiin tuotantoihin lukeutuva julkisen taiteen teossarja Climate Clock avautuu yleisölle lauantaina 13. kesäkuuta 2026 Oulussa useissa avajaisissa eri puolilla kaupunkia. Oululaisten kanssa yhteistyössä tehty teos avataan yleisölle jo Eurooppa-päivänä 9. toukokuuta Oravan koululla Haukiputaalla.
Climate Clock yhdistää taiteen, tieteen ja luonnon näkökulmia ja tarkastelee ajan kokemusta sekä ilmastonmuutosta kuuden pysyvän julkisen taideteoksen kautta. Sarjaa tukee Tellervo Kalleisen ja Oliver Kochta-Kalleisen yhteisöllinen teos Maailman arvokkain kello. Teokset sijoittuvat Haukiputaalle, Kiiminkiin, Oulun keskustaan, Oulunsaloon, Yli-Iihin ja Ylikiiminkiin.
Mukana on kansainvälisiä taiteilijoita, kuten Ranti Bam (Nigeria/Iso-Britannia), Rana Begum (Bangladesh/Iso-Britannia), Takahiro Iwasaki (Japani), Gabriel Kuri (Meksiko/Belgia), Antti Laitinen (Suomi) sekä taiteilijaryhmä SUPERFLEX (Tanska). Teossarjan kuraattorina toimii Alice Sharp (Invisible Dust, Iso-Britannia) ja kansainvälisenä tuottajana Claudia Woolgar (Alankomaat).
Climate Clock -teokset avataan yleisölle 13. kesäkuuta 2026 kaikissa teospaikoissa järjestettävissä avajaistilaisuuksissa. Avajaisiin on vapaa pääsy ja ne ovat avoimia kaikille.
Klo 12 – Kierikki, Yli-Ii
- Ranti Bam: Ilé-Ìlá
- Tellervo Kalleinen & Oliver Kochta-Kalleinen: Maailman arvokkain kello
Klo 12 – Kirkkosuvannon uimaranta, Ylikiiminki
- Takahiro Iwasaki: Arkkitehtoniset lumihiutaleet: kirjeitä taivaasta
Klo 13 – Oulunsalon kotiseutumuseo, Oulunsalo
- Gabriel Kuri: Riskinarvioinnin riskinarviointia
Klo 14 – Koitelinkoski, Kiiminki
- Antti Laitinen: Olet Tässä
Klo 15 – Kiviniemen kalasatama, Kello (Haukipudas)
- SUPERFLEX: Super Kello
Klo 18 – Kauppurienaukio, Oulun keskusta
- Rana Begum: Nro 1574, kivi
- Kaikki taiteilijat paikalla
Tilaisuuksien kesto on noin 1-2 tuntia oheisohjelmasta riippuen. Tarkempi ohjelma julkaistaan lähempänä tapahtumaa Oulu2026-tapahtumakalenterissa.
Yksi teos nähtävissä jo ennen avajaisia
Teossarjaan kuuluva yhteisöllinen teos Maailman arvokkain kello avautuu yleisölle jo aiemmin, Eurooppa-päivänä lauantaina 9. toukokuuta 2026 Oravan koululla Haukiputaalla. Teos paljastetaan yleisölle klo 13–16 järjestettävässä avajaistilaisuudessa, joka on osa Haukipudas-seuran järjestämää Puttaan Pihapiirit -tapahtumaa. Kaupungin tervehdyksen tuo Oulun kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Lauri Nikula. Tilaisuuteen on vapaa pääsy ja se on avoin kaikille. Teosta pääsee katsomaan myös myöhemmin toukokuussa:
Näyttelyajat Oravan koululla:
- Lauantai 9.5. klo 13–16 – Avajaiset
- Keskiviikko 13.5. klo 9.30–15.30
- Perjantai 15.5. klo 9.30–15.30
- Keskiviikko 20.5. klo 9.30–15.30 – Oravan koulumuseo myös avoinna
- Perjantai 22.5. klo 9.30–15.30 – Oravan koulumuseo myös avoinna
- Keskiviikko 27.5. klo 9.30–15.30
- Perjantai 29.5. klo 9.30–15.30
Taiteilijapari Tellervo Kalleinen ja Oliver Kochta-Kalleinen ovat tehneet teoksen yhdessä oululaisten kanssa. Tornimaista kelloa kiertää useita näyttöjä, jotka näyttävät videoituja hetkiä tunnin, minuutin ja sekunnin sykleissä. Kellon tuntiviisari näyttää hetkiä Oulun luonnon vuosikierrosta, minuuttiviisari näyttää oululaisille arvokkaita arjen hetkiä ja sekuntiviisari väläyksiä arvokkaista erityishetkistä.
Teos kiertää 13. kesäkuuta alkaen useissa Oulun alueen kohteissa sekä muualla Suomessa. Aikataulu on julkaistu Oulu2026-tapahtumakalenterissa.
Ulla Viskari-PerttuVastaava tuottajaOulu2026Puh:0406248362ulla.viskari-perttu@oulu2026.eu
Lasse LaunimaaMarkkinoinnin ja viestinnän asiantuntijaOulu2026Puh:+358403515954lasse.launimaa@oulu2026.eu
