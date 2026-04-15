Oulu2026:n julkisen taiteen teossarja Climate Clock avautuu 13.6. – yksi teoksista nähtävissä jo toukokuussa

Climate Clock yhdistää taiteen, tieteen ja luonnon näkökulmia ja tarkastelee ajan kokemusta sekä ilmastonmuutosta kuuden pysyvän julkisen taideteoksen kautta. Sarjaa tukee Tellervo Kalleisen ja Oliver Kochta-Kalleisen yhteisöllinen teos Maailman arvokkain kello. Teokset sijoittuvat Haukiputaalle, Kiiminkiin, Oulun keskustaan, Oulunsaloon, Yli-Iihin ja Ylikiiminkiin.

Mukana on kansainvälisiä taiteilijoita, kuten Ranti Bam (Nigeria/Iso-Britannia), Rana Begum (Bangladesh/Iso-Britannia), Takahiro Iwasaki (Japani), Gabriel Kuri (Meksiko/Belgia), Antti Laitinen (Suomi) sekä taiteilijaryhmä SUPERFLEX (Tanska). Teossarjan kuraattorina toimii Alice Sharp (Invisible Dust, Iso-Britannia) ja kansainvälisenä tuottajana Claudia Woolgar (Alankomaat).

Climate Clock -teokset avataan yleisölle 13. kesäkuuta 2026 kaikissa teospaikoissa järjestettävissä avajaistilaisuuksissa. Avajaisiin on vapaa pääsy ja ne ovat avoimia kaikille.

Klo 12 – Kierikki, Yli-Ii

Ranti Bam: Ilé-Ìlá

Tellervo Kalleinen & Oliver Kochta-Kalleinen: Maailman arvokkain kello

Klo 12 – Kirkkosuvannon uimaranta, Ylikiiminki

Takahiro Iwasaki: Arkkitehtoniset lumihiutaleet: kirjeitä taivaasta

Klo 13 – Oulunsalon kotiseutumuseo, Oulunsalo

Gabriel Kuri: Riskinarvioinnin riskinarviointia

Klo 14 – Koitelinkoski, Kiiminki

Antti Laitinen: Olet Tässä

Klo 15 – Kiviniemen kalasatama, Kello (Haukipudas)

SUPERFLEX: Super Kello

Klo 18 – Kauppurienaukio, Oulun keskusta

Rana Begum: Nro 1574, kivi

Kaikki taiteilijat paikalla



Tilaisuuksien kesto on noin 1-2 tuntia oheisohjelmasta riippuen. Tarkempi ohjelma julkaistaan lähempänä tapahtumaa Oulu2026-tapahtumakalenterissa.

Yksi teos nähtävissä jo ennen avajaisia

Teossarjaan kuuluva yhteisöllinen teos Maailman arvokkain kello avautuu yleisölle jo aiemmin, Eurooppa-päivänä lauantaina 9. toukokuuta 2026 Oravan koululla Haukiputaalla. Teos paljastetaan yleisölle klo 13–16 järjestettävässä avajaistilaisuudessa, joka on osa Haukipudas-seuran järjestämää Puttaan Pihapiirit -tapahtumaa. Kaupungin tervehdyksen tuo Oulun kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Lauri Nikula. Tilaisuuteen on vapaa pääsy ja se on avoin kaikille. Teosta pääsee katsomaan myös myöhemmin toukokuussa:

Näyttelyajat Oravan koululla:

Lauantai 9.5. klo 13–16 – Avajaiset

– Avajaiset Keskiviikko 13.5. klo 9.30–15.30

Perjantai 15.5. klo 9.30–15.30

Keskiviikko 20.5. klo 9.30–15.30 – Oravan koulumuseo myös avoinna

– Oravan koulumuseo myös avoinna Perjantai 22.5. klo 9.30–15.30 – Oravan koulumuseo myös avoinna

– Oravan koulumuseo myös avoinna Keskiviikko 27.5. klo 9.30–15.30

Perjantai 29.5. klo 9.30–15.30

Taiteilijapari Tellervo Kalleinen ja Oliver Kochta-Kalleinen ovat tehneet teoksen yhdessä oululaisten kanssa. Tornimaista kelloa kiertää useita näyttöjä, jotka näyttävät videoituja hetkiä tunnin, minuutin ja sekunnin sykleissä. Kellon tuntiviisari näyttää hetkiä Oulun luonnon vuosikierrosta, minuuttiviisari näyttää oululaisille arvokkaita arjen hetkiä ja sekuntiviisari väläyksiä arvokkaista erityishetkistä.

Teos kiertää 13. kesäkuuta alkaen useissa Oulun alueen kohteissa sekä muualla Suomessa. Aikataulu on julkaistu Oulu2026-tapahtumakalenterissa.