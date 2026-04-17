Vuoden Ruokalähettiläs 2026 on Lauri Kaivoluoto

Lauri Kaivoluoto on palkittu kokki, yrittäjä ja tunnettu ruokavaikuttaja, joka tunnetaan Vantaan Ravintola Backaksen perustajana ja keulahahmona. Hän on erikoistunut vastuulliseen gastronomiaan ja luotsaa myös Kuninkaan erä -elämysyritystä. Kaivoluoto on sometähti (TikTokissa yli 150k seuraajaa) ja vetää Ruokacast-podcastia. TikTokissa ja Instagram-kanavalleen hän vie kokkailuvideoita ja ruokakulttuuria. Kaivoluoto tunnetaan uuden sukupolven ravintola-ammattilaisena, joka korostaa vastuullisuutta ja asiakaslähtöistä "tehdään mitä asiakas haluaa" -asennetta.



Kaivoluoto kertoo aloittaneensa somen tekemisen 2021, kun ravintolat olivat kiinni koronan vuoksi. Tuolloin sometus oli lähinnä omien tunteiden purkamiseen ja Backaksen promoamiseen. Enemmän ruokasisältöä hän alkoi tekemään vuonna 2022. Kaivoluoto kehottaa kaikkia kotikokkeja kokeilemaan uusia juttua. ”Syökää ja tehkää ruokaa yhdessä. Käykää ulkona syömässä ja tukekaa kotimaista”, rohkaisee Kaivoluoto. ”Ruoka on hyvää silloin, kun se tuntuu just tähän hetkeen hyvältä ruoalta, juomalta tai seuralta. Sama ruoka ja juoma voi maistua ja tuntua ihan erilaiselta tilanteesta ja päivästä riippuen.”



Kaivoluoto on iloinen saamastaan tunnustuksesta. ”On aina upea tunne saada tunnustusta työstä, jota pyyteettömästi tekee. Haluan tarjota aitoa, rehellistä ja samaistuttavaa sisältöä kanavissani.”



Kaivoluoto kehottaa satsaamaan hyviin veitsiin, puiseen leikkuulautaan ja microblane-raastimeen, jotka nostavat kokkauksen uudelle tasolle. ”Niillä voi sitten tehdä vaikka luottoarkiruokaani bowleja. Ne voivat olla ihan mitä vaan ja niihin voi laittaa kaikki jämät”, vinkkaa Kaivoluoto.



Ruoan riemua ja epäsuomalaista sosiaalisuutta

Ruokalähettiläs-tunnustuksen saajan päätti Ruokamessujen ohjausryhmä. Raadin puheenjohtajana toimi Verkkokauppa.comin Head of Brand and Communications Lauri Kutila.

”Kukaan muu vaikuttaja kuin Lauri Kaivoluoto ei saa Suomessa raaka-aineita liikkumaan kaupoista samaan malliin. Kaivoluoto innostaa tekemään ruokaa ja kiinnostumaan ruoasta. Luovien yhdistelmien kautta hän on onnistunut tuomaan myös pisaran kaivattua hulluutta kotikeittiöihin. Samalla hän on sisällöissään tuonut ravintolapuolen pyörittämisen nähtäväksi ja samaistuttavaksi suomalaisille ", perustelee valintaa raadin puheenjohtaja Kutila.

Ruokalähettiläs-tunnustus jaetaan vuosittain Ruokamessuilla. Viime vuonna sen sai Jasper "Jabu" Tommila ja vuonna 2024 Iman ja Leena safkaa -yhteisön Iman Gharagozlu ja Leena Ahokas. Ruokamessut järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 24. – 26.4.2026. Palkinto jaetaan perjantaina 24.4. klo 12 Ruoka ja Juoma Talks -lavalla.

