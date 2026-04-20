Bergqvist vaatii toimenpiteitä aikakauslehtien yhdenvertaisen jakelun turvaamiseksi koko maassa

1.4.2026 alkaen Posti on toteuttanut merkittäviä hinnankorotuksia aikakauslehtien jakelussa. Samalla Posti on ottanut käyttöön uuden alueellisen hinnoittelumallin, joka tekee jakelusta haja-asutusalueilla ja pienissä kunnissa selvästi kalliimpaa kuin muualla maassa. Kansanedustaja ja RKP:n varapuheenjohtaja Sandra Bergqvist on jättänyt kirjallisen kysymyksen, jossa hän peräänkuuluttaa toimenpiteitä aikakauslehtien yhdenvertaisen jakelun turvaamiseksi koko maassa.