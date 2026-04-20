Bergqvist vaatii toimenpiteitä aikakauslehtien yhdenvertaisen jakelun turvaamiseksi koko maassa
20.4.2026 18:41:08 EEST | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote
1.4.2026 alkaen Posti on toteuttanut merkittäviä hinnankorotuksia aikakauslehtien jakelussa. Samalla Posti on ottanut käyttöön uuden alueellisen hinnoittelumallin, joka tekee jakelusta haja-asutusalueilla ja pienissä kunnissa selvästi kalliimpaa kuin muualla maassa. Kansanedustaja ja RKP:n varapuheenjohtaja Sandra Bergqvist on jättänyt kirjallisen kysymyksen, jossa hän peräänkuuluttaa toimenpiteitä aikakauslehtien yhdenvertaisen jakelun turvaamiseksi koko maassa.
- Tämä kehitys koettelee erityisen kovaa jäsenlehtiä jakavia järjestöjä, sillä suuri osa niiden vastaanottajista asuu juuri näillä alueilla. Monille toimijoille hinnankorotukset tarkoittavat valintaa joko huomattavasti kasvavien kustannusten tai sen välillä, etteivät he enää tavoita jäseniään, Bergqvist sanoo.
Sanoma- ja aikakauslehdet eivät kuulu lakisääteisiin postipalveluiden yleispalveluihin, vaan niitä pidetään kilpailtuna liiketoimintana. Samalla Posti on ainoa toimija, jolla on koko maan kattava jakeluverkko, mikä rajoittaa käytännössä kilpailua.
- Kun kustannukset lähes kaksinkertaistuvat joillakin alueilla, vaarana on tarpeettomien jakolinjojen syntyminen yhteiskuntaan. Viime kädessä kärsijänä on kuluttaja, yksittäinen asukas. Tämä herättää huolta siitä, miten postipalvelut toimivat nykytilanteessa, Bergqvist sanoo.
Posti perustelee muutoksia muuttuneilla markkinaolosuhteilla. Pakettimarkkina kasvaa verkkokaupan lisääntymisen myötä, samalla kun kirje- ja lehtilähetykset vähenevät.
- Muutos koettelee kansalaisyhteiskuntaa ja herättää kysymyksen siitä, riittävätkö nykyiset säädökset takaamaan yhdenvertaisen pääsyn postipalveluihin koko maassa. Haja-asutusalueiden asukkaiden ei pitäisi joutua maksamaan enemmän saadakseen samaa tietoa kuin muut, Bergqvist päättää.
Yhteyshenkilöt
Sandra BergqvistKansanedustajaPuh:040 534 1108
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme