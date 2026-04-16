Unelmointi on kriisissä – Finlayson ja Uhana nostavat esiin naisten oikeuden haaveilla

Unelmointi on elintärkeää. Se kertoo siitä, että elämässä on tilaa toiveille, ilolle ja tulevalle. Kun tasa-arvo, yhdenvertaiset mahdollisuudet ja turva jäävät haaveiksi, unelmien tila kapenee.

Finlaysonin teettämä kyselytutkimus* osoittaa, että suurin este unelmoinnille on taloudellinen epävarmuus (28 %). Epävarmassa tilanteessa on vaikeaa suunnata ajatuksia tulevaan.

Jopa 69 % suomalaisista kantaa huolta tulevaisuudesta, ja 64 % kokee huolen vaikeuttavan unelmointia. Kun arki täyttyy epävarmuudesta, unelmille jää vähemmän tilaa. Kun joutuu miettimään, riittääkö palkka arjen kuluihin tai onko turvallista kulkea yksin, unelmointi ei ole itsestäänselvyys.

Finlayson ja Uhana tarttuvat ongelmaan uudella yhteismallistollaan, joka ottaa kantaa unelmoinnin oikeuteen, erityisesti naisten näkökulmasta.

“Finlaysonin ja Uhanan mallisto ei ole pelkkä design-yhteistyö. Se on kannanotto. Se muistuttaa, että oikeus unelmoida turvallisesti ei toteudu vielä kaikille. Ja juuri siksi siitä on pidettävä kiinni”, sanoo Finlaysonin markkinointi- ja viestintäjohtaja Nea Mertsalmi.

Finlayson x Uhana – kannanotto unelmien puolesta

Finlayson x Uhana -yhteismallisto haluaa rakentaa tilaa unelmille. Se kutsuu pysähtymään hetkeen, jossa arki saa tuntua pehmeältä ja turvalliselta. Tutkimuksen mukaan jopa 94 % vastaajista uskoo unelmoinnin tukevan jaksamista epävarmassa ajassa. Siksi sen merkitys on nyt tärkeämpi kuin koskaan.

“Kaikki ansaitsevat tilaa unelmoinnille! Unelmat tuovat elämään merkityksellisyyttä ja antavat toivoa. Se on elintärkeää ja auttaa jaksamaan. We have a dream!”, sanoo Uhanan luova johtaja Mira Vanttaja.

Unelmointi on kriisissä – Finlayson ja Uhana

Mallisto koostuu muun muassa satiini- ja perkaalipussilakanoista, tyynyliinoista, kylpypyyhkeestä, torkkupeitosta sekä koristetyynyliinoista. Materiaaleissa yhdistyvät ylellinen tuntuma ja vastuullisuus: tuotteissa on käytetty esimerkiksi puuvillaa, TENCEL™-lyocellia ja GOTS-sertifioitua luomupuuvillaa.

Uhanan käsialaa olevat rohkeat kuosit; Anything is Possible, Eden, Flying Wildcats ja Twin Shadow. Ne muistuttavat unelmoinnin voimasta ja vapaudesta, kun taas laadukkaat materiaalit ja sertifikaatit varmistavat turvallisen ja kestävän käytön arjessa.

Kyse ei ole vain unelmista, vaan oikeuksista

Vaikka Suomessa tasa-arvo on pitkällä, naisten mahdollisuuksia rajoittavat edelleen syrjivät rakenteet ja arjen kokemukset. Palkkaerot, epätasaisesti jakautuva hoivavastuu ja aliedustus johtotehtävissä kaventavat tulevaisuuden näkymiä. Samalla häirintä, väkivalta ja turvattomuuden kokemukset vaikuttavat siihen, kuinka vapaasti voi kuvitella huomisen.

Unelmointi ei ole irrallinen asia. Se on sidoksissa siihen, kuinka turvalliseksi ja mahdolliseksi elämä koetaan.

2 % UN Women Suomelle – konkreettinen teko naisten puolesta

Malliston myyntituotoista 2 % lahjoitetaan UN Women Suomelle, joka edistää naisten ja tyttöjen oikeuksia. Lahjoitukset kohdistetaan Suomessa tehtävään tasa-arvotyöhön. Tavoitteena on tukea erityisesti niitä, joille unelmointi ei ole itsestäänselvyys.

“Mahdollisuus unelmoida kertoo siitä, että elämässä on tilaa katsoa huomiseen luottavaisesti. Monille naisille tämä ei ole itsestäänselvyys, sillä epätasa-arvo, turvattomuus ja arjen kuormitus rajoittavat myös mielikuvituksen vapautta. Kun vahvistamme naisten oikeuksia ja asemaa, laajennamme samalla tilaa unelmille – ja se on yhteiskunnallisesti valtavan merkityksellistä. Olemme UN Women Suomessa innoissamme tästä yhteistyöstä, jossa unelmointi kytkeytyy konkreettisesti tekoihin naisten oikeuksien edistämiseksi”, sanoo UN Women Suomen toiminnanjohtaja Jaana Hirsikangas.