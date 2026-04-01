Bravida vastaa Mannerheimintie 6:n mittavasta talotekniikkaurakasta
21.4.2026 09:22:49 EEST | Bravida Finland Oy | Tiedote
Helsingin ydinkeskustassa sijaitseva vuonna 1884 valmistunut arvokiinteistö uudistetaan moderneiksi liike- ja toimitiloiksi. Kiinteistösijoitusyhtiö Spondan omistama kohde peruskorjataan ja uudistetaan vastaamaan nykyaikaisen työelämän vaatimuksia. Rakennus varustetaan huippumodernilla talotekniikalla sekä hybridityötä tukevilla ratkaisuilla. Bravida toimittaa kohteeseen LVISA- ja SPR-järjestelmät ja vastaa näin koko talotekniikkaurakasta. Pääurakoitsijana toimii Fira, jonka kanssa Bravida on tehnyt urakasta sopimuksen.
”On hienoa olla mukana modernisoimassa näin merkittävää arvokiinteistöä. Olemme tehneet Firan kanssa aiemminkin menestyksekästä yhteistyötä kiinteistöjen perusparannushankkeissa. Yksi hyvä esimerkki tästä on Mannerheimintie 6:n läheisyydessä sijaitsevien Svenska litteratursällskapet i Finland -seuran toimistotilojen uudistaminen Snellmaninkatu 13:ssa”, Bravidan IV-urakointiyksikön asennuspäällikkö Teemu Saksa toteaa.
Urakka on käynnistynyt vahvasti ja työmaa etenee suunnitellusti. ”Yhteistyö niin tilaajan kuin pääurakoitsijan kanssa on lähtenyt hyvin liikkeelle. Rakentamisen pääpaino ajoittuu kesäkuukausille ja syksyllä siirrytään toiminnan varmistamiseen sekä tarvittaviin toimintakokeisiin”, Saksa kuvaa urakkaa.
”Yhteistyö Bravidan kanssa on sujunut hyvin, mitä on edesauttanut kokemukset ja opit aiemmista yhteisistä hankkeista. Bravidalta on saatu hyviä kehitysideoita ja urakoitsijan näkemystä suunniteltuihin toteutuksiin”, sanoo Firan työpäällikkö Tuomas Aho.
Talotekniikan toteutus tehdään tiukassa aikataulussa ja tahtituotannon periaatteilla. ”Koska vastaamme koko talotekniikkaurakasta, asennusaikataulujen yhteensovittaminen on suoraviivaisempaa kuin silloin, kun mukana on useita eri toimijoita. Meillä on selkeät prosessit, hiotut toimintatavat ja vahva kokemus eri tekniikkalajien yhdistämisestä. Lisäksi kehitämme asiakaslähtöisesti ratkaisuja, jotka tukevat hankkeen tavoitteita”, Saksa sanoo.
Modernia talotekniikkaa ohjataan rakennusautomaatiolla
Kohteen olosuhteita mitataan ja ohjataan tarkasti nykyaikaisella rakennusautomaatiolla. Tiloihin asennetaan laaja valikoima antureita, joiden keräämän datan avulla kiinteistön energiankulutusta optimoidaan ja ohjataan tarpeen mukaan.
”Kohteeseen tulee muun muassa lämpötila- ja hiilidioksidiantureita, joiden avulla tilojen energian käyttöä voidaan säätää käyttöasteen perusteella. Esimerkiksi neuvotteluhuoneiden ilmanvaihtoa ja lämpötilaa voidaan alentaa silloin, kun ne eivät ole käytössä, jolloin energiahukkaa ei synny”, sanoo Bravidan rakennusautomaatioyksikön johtaja Timo Meri.
Talotekniikan ratkaisut tukevat kohteen tavoitetta saavuttaa LEED Platinum -ympäristösertifikaatti sekä A-tason energiatehokkuusluokitus.
”Rakennusautomaation hyödyt konkretisoituvat kiinteistön käyttöönoton jälkeen. Mittauksista saatavan tiedon pohjalta talotekniikka voidaan ohjata optimaalisesti ja energiatehokkuus saadaan pidettyä jatkuvasti korkealla tasolla”, Meri päättää.
Lisätietoja:
Timo Meri
Rakennusautomaatioyksikön johtaja
Bravida Finland Oy
timo.meri@bravida.fi
Puh: +358 44 4103 636
Yhteyshenkilöt
Mira WarvaViestintä- ja markkinointipäällikköPuh:0400297936mira.warva@bravida.fi
