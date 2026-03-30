HSL:n hallituksen päätöksiä 21.4.2026

Vuoden 2026 talousarvion muuttaminen

Hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että vuoden 2026 kuntakohtaiset laskutettavat kuntaosuudet korjataan tarkistetun laskennan perusteella. Korjaustarve johtuu junaliikenteen suoritteissa havaitusta virheestä, joka johti operointikustannusten jakautumiseen kunnille epäjohdonmukaisesti. Korjaukset huomioidaan kuntien laskutuksessa kesäkuusta 2026 alkaen.

Junajäsenyyden periaatteet

Hallitus vahvisti junajäsenyysmallin valmistelua ohjaavat sitovat periaatteet. Kyse on siitä, että rautatien varressa Helsingin työssäkäyntialueella sijaitsevat kunnat voisivat liittyä osaksi HSL:ää täysjäsenyyttä kevyemmällä junajäsenyysmallilla, jossa kunnat maksaisivat vain junaliikenteen järjestämisen kustannuksista ja jossa kuntalaisille myytävät HSL-liput kattaisivat pelkästään junaliikenteen.

Malli on osa HSL:n ja valtion välistä yhteistyötä tulevaisuuden junaliikenteen järjestämisessä, ja sen tavoitteena on kehittää seudullista lähijunaliikennettä HSL-aluetta laajemmalla työssäkäyntialueella.

Lisäksi hallitus valtuutti toimitusjohtajan valmistelemaan sopimusjärjestelyjä liikenne- ja viestintävirasto Traficomin, mahdollisten junajäsenkuntien ja nykyisten jäsenkuntien kanssa.

Junakaluston vuokraamisen periaatteet HSL:n ja valtion välisessä yhteistyössä ja niiden soveltaminen Hangon lisäliikenteessä

Hallitus valtuutti toimitusjohtajan hyväksymään ja allekirjoittamaan sopimuksen liikenne- ja viestintävirasto Traficomin kanssa vuoden mittaisesta yhteistyöjärjestelystä. Järjestelyssä HSL:n Sm5-junayksiköitä käytettäisiin valtion ostoliikenteessä Siuntion ja Hangon välillä. HSL:n Sm5-junat ovat Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n omistuksessa, joten hallitus valtuutti toimitusjohtajan myös hyväksymään ja allekirjoittamaan järjestelyn edellyttämät muutokset HSL:n ja junakalustoyhtiön väliseen vuokrasopimukseen.

Lisäksi hallitus valtuutti toimitusjohtajan valmistelemaan sopimusjärjestelyjä, joilla mahdollistetaan pitkäaikainen yhteistyö Traficomin ja HSL:n välillä palvelusopimusasetuksen (PSA) mukaisen junaliikenteen järjestämisessä. Sopimusjärjestelyihin liittyy myös pääkaupunkiseudun ja valtion julkisten kalustoyhtiöiden junakaluston vuokraaminen ja mahdollinen yhteiskäyttö toimivaltaisten viranomaisten välillä.

Hallitus päätti myös selvittää, kuinka monta valtion kalustoyhtiön hankkimaa Sm7-junaa tarvitaan tulevaisuudessa HSL:n järjestämän junaliikenteen käyttöön, ja valmistautua sopimaan asiasta Traficomin ja Suomen Ostoliikennekalusto Oy:n kanssa.



Vantaan ratikan pikaraitioliikenteen liikennöinnin hankintatapa

Hallitus hyväksyi pikaraitiolinjan 20 (Vantaan ratikka) liikennöinnin hankintatavaksi sidosyksikköhankinnan Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n kanssa siten, että liikenne hankitaan pikaraitiolinja 15:tä koskevan liikennöintisopimuksen laajennuksena.

Sopimukseen sisältyy liikennöinti, liikenteenohjaus, kaluston kunnossapito sekä näihin liittyvät kiinteät kustannukset. Laajennettavan sopimuksen kesto on matkustajaliikenteen aloituksesta vuoden 2032 loppuun, ja optiovuosia on enintään kolme.

Sopimuslaajennus tuodaan erikseen hallituksen päätettäväksi.

