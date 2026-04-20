Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Nuorten ilmastohuoli on yleistä Päijät‑Hämeessä – ilmastokahvilat tukevat tunteiden käsittelyä ja osallisuutta

Päijät‑Hämeessä nuorten ilmastotunteiden tunnistamiseen ja käsittelyyn on vastattu järjestämällä ilmastokahviloita alueen nuorisotiloissa ja työikäisten palveluissa, neljä loppuvuonna 2025 ja viisi keväällä 2026.

-Ilmastokahvilat tarjoavat nuorille matalan kynnyksen mahdollisuuden keskusteluun, kohtaamiseen ja yhteiseen toimintaan ilmastoon ja luontoon liittyvien kokemusten ja tunteiden äärellä. Ajatus nuorten ilmastotunteiden kohtaamiseen ja ilmastokahviloiden järjestämiseen löydettiin yhteisessä keskustelussa Päijät‑Hämeen hyvinvointialueen nuorisovaltuuston kanssa, kertoo projektisuunnittelija Taru Pietilä hyvinvointialueelta.

Ilmastokahvila tarjoaa tilan tunteille

Ilmastonmuutoksen herättämät tunteet voivat ilmetä monin tavoin, kuten syyllisyytenä ihmisen toiminnan vaikutuksista ilmastoon, epävarmuutena tulevaisuudesta tai suruna luonnon muutoksista, esimerkiksi vähälumisista talvista.



-Tunteisiin voi sisältyä myös myönteisiä kokemuksia, kuten voimaantumista ilmastotoiminnasta ja toivoa myönteisistä ilmastokehitystä koskevista uutisista. Ilmastotunteiden kirjo on laaja, ja niiden käsittelylle on tarve turvallisissa ja luottamuksellisissa ympäristöissä, Pietilä kuvaa.

Ilmastokahvilat ovat ohjattuja, keskustelullisia ja toiminnallisia tilaisuuksia. Lahdessa, Hollolassa ja Orimattilassa järjestettyjen ilmastokahviloiden teemat ovat vaihdelleet ilmastotunteiden käsittelystä arjen valintoihin, kuten ruokaan ja pukeutumiseen. Toiminta on toteutettu yhteistyössä alueen eri toimijoiden kanssa.



Keinoina pelillisyys ja ilmaisun eri muodot

-Osallistujille tarjoutuu mahdollisuus jakaa ajatuksiaan ilmastosta, luonnosta ja niihin liittyvistä tunteista toisia kuunnellen. Keskustelujen rinnalla hyödynnetään taiteellisia ja toiminnallisia menetelmiä, kuten pelillisyyttä, kuvallista ilmaisua sekä erilaisten visuaalisten tuotosten tekemistä.

Ympäristön muutokset ja maailmanlaajuiset epävarmuustekijät voivat kuormittaa nuorten hyvinvointia.



-On tärkeää vahvistaa kokemusta omien valintojen merkityksellisyydestä ja pystyvyydestä. Ajatus siitä, että yksittäiset teot voivat yhdessä muodostaa laajempaa muutosta, tukee toivon ja osallisuuden kokemusta, sanoo Pietilä.



Seuraavat ilmastokahvilat järjestetään Hollolassa Keskuskadun nuorisotilassa 8.5. (7. luokasta ylöspäin) ja Lahdessa Saima 6:n Kellarikahvilassa 4.6. (16–29‑vuotiaille) yhteistyössä LAB-ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutin opiskelijoiden kanssa.

Päijät-Hämeen hyvinvointialue on mukana kansainvälisessä Luontoterveys ja osallisuus (GoGreenNext) -hankkeessa, jossa etsitään uusia tapoja tukea luontopohjaisille ratkaisuille rakentuvaa asukkaiden hyvinvointia ja osallisuutta.