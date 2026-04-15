Helsingin kaupungin ja Taideyliopiston uusi yhteistyösopimus vahvistaa elinvoimaa, taidetta ja kulttuuria

Helsingin kaupunki ja Taideyliopisto haluavat vahvistaa pääkaupungin elinvoimaa, kulttuuritarjontaa ja houkuttelevuutta. Uudella kumppanuussopimuksella luodaan pohjaa luovan talouden innovaatioille ja kasvulle, palvelujen uudistamiselle, osaamisen vahvistamiselle sekä elinvoimaisen ja kehittyvän kaupungin rakentamiselle.



Sopimus nojautuu Helsingin kaupunkistrategiasta ja Taideyliopiston tarpeista nouseviin yhteisiin tavoitteisiin. Sopimuksen avulla lisätään tutkimus- ja koulutusyhteistyötä sekä tuotetaan tutkittua tietoa kaupungin kehittämisen tueksi.



Vahvempi yhteistyö tuo lisäarvoa kaupunkilaisille, opiskelijoille sekä luovien, kulttuuri- ja taidealojen toimijoille ja yrityksille. Se vahvistaa luovien alojen kasvua Helsingin kaupunkistrategian mukaisesti, tukee taiteen, kulttuurin ja tapahtumien roolia olennaisena elinvoiman lähteenä sekä tukee Helsingin luovan talouden kasvutoimenpiteiden toteutumista.



– Korkeakouluilla on kaupungille aivan keskeinen merkitys. Nyt solmittu sopimus tiivistää entisestään Helsingin kaupungin ja Taideyliopiston yhteistyötä. Yhtenä sopimuksen painopisteistä on vahvistaa Helsingille tärkeiden luovien alojen kasvun edellytyksiä, kertoo Helsingin pormestari Daniel Sazonov.



– Kumppanuus tukee Taideyliopiston tehtävää taiteen merkityksen, aseman ja elinvoiman vahvistamisessa yhteiskunnassa. Tuomme ainutlaatuisen taiteen, tutkimuksen ja koulutuksen kokonaisuuden tukemaan kaupungin luovaa uudistumista ja kansainvälisen vetovoiman rakentamista, iloitsee Taideyliopiston rehtori Kaarlo Hildén.



Yhteistyö vahvistaa luovien alojen kasvun ja työllisyyden edellytyksiä



Sopimuksen ensimmäinen painopiste on luovien alojen ja taide- ja kulttuuritoimijoiden työllisyyden, yrittäjyyden ja kasvuekosysteemin vahvistaminen.



Kaupungin ja Taideyliopiston tavoitteena on edistää luovien alojen yrityshautomotoimintaa ja kasvun edellytyksiä, vahvistaa tutkimusyhteistyön roolia osana liiketoimintakehitystä sekä kehittää luovien alojen kasvuekosysteemiä kokonaisuutena. Yhteistyö tukee uusien innovaatioiden syntymistä ja parantaa alan toimijoiden mahdollisuuksia kasvaa ja kansainvälistyä.



– Tämä yhteistyö vahvistaa hienolla tavalla Taideyliopiston yrityshautomotoimintaa ja taidelähtöisen yrittäjyyden kehitystyötä. Se tarjoaa opiskelijoillemme ja alumneillemme paremmat edellytykset rakentaa kestäviä urapolkuja muuttuvalla taidekentällä. Samalla vahvistamme koko suomalaisen taidealan kasvupotentiaalia, sanoo rehtori Hildén.



Kaupunkikulttuuria ja tapahtumallisuutta edistetään yhdessä



Toinen painopiste liittyy Helsingin kaupunkikulttuurin, tapahtumallisuuden, kaupunkikuvan ja naapurustojen kehittämiseen. Yhteistyöllä - taiteen ja kulttuurin keinoin - vahvistetaan osallisuuden moniäänisyyttä, naapurustojen vetovoimaa sekä monipuolistetaan kaupunkitilan käyttöä. Huomiota kiinnitetään myös taiteen ja kulttuurin hyödyntämiseen kaupungin eri alueiden identiteetin ja vetovoiman vahvistamisessa.



– Naapurustojen viihtyisyys ja yhteisöllisyys on meille ensiarvoisen tärkeää. Läheisessä yhteistyössä Taideyliopiston kanssa kehitämme viihtyisää kaupunkia, elävää kaupunkikulttuuria ja naapurustojen identiteettiä ja vetovoimaa, muistuttaa pormestari Daniel Sazonov.



Sopimus toimii mahdollistavana kehyksenä yhteistyölle, jonka puitteissa yhteistä kehitystoimintaa voidaan rakentaa joustavasti ja vaikuttavasti. Kumppanuuden toimenpiteet kytkeytyvät osaksi sekä kaupungin että Taideyliopiston strategisia kasvu- ja kehitysohjelmia.

