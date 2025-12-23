Kalle Rovanperän yhteistyökumppani Novatron hakee kansainvälistä kasvua koneohjauksella ja ohjelmistoilla
21.4.2026 13:04:47 EEST | Novatron Oy | Tiedote
Suomalainen teknologiatalo, koneohjauksen pioneeri Novatron Oy, sai vuoden vaihteessa uuden pääomasijoittajan, kun pohjoismainen Mandatum Asset Management osti vähemmistöosuuden yrityksestä. Yli kolmekymmentä vuotta rakennusalan digitaalista infraa ja kehittyneitä koneohjausjärjestelmiä valmistanut Novatron uskoo rakennusalan kehittyvän lähivuosina voimakkaasti digitalisaation avulla.
Novatron Oy:n toimitusjohtaja Petri Moisio on seurannut rakennusalan digitalisaatiota läheltä jo pitkään ja uskoo alan olevan merkittävässä murroksessa. Suomi on yksi alan pioneereista. Myös muualla Pohjoismaissa digitaalinen rakentaminen on jo arkipäivää – mutta globaalisti tekemistä vielä riittää.
”Rakennusala on yksi vähiten digitalisoituneista toimialoista globaalisti – ja me aiomme olla yksi sen murroksen voittajista”, Moisio sanoo.
Vaikka työkoneiden automaatio ja robotisaatio ravistelee juuri nyt erityisesti tiettyjä toimialoja, kuten puolustusteollisuutta, kaivosteollisuutta ja keskieurooppalaista maataloutta, työn tarkkuuden tehostaminen, nopean käyttöönoton tukeminen ja turvallisuuden lisääminen ovat globaaleja trendejä.
Novatronin liiketoiminnan ytimessä ovat ennen kaikkea luotettavat ja helppokäyttöiset ohjelmistotuotteet, jotka taipuvat erilaisiin infra-alan ekosysteemeihin ja noudattavat uusimpia ISO-standardeja. Ohjelmistot tulkitsevat ja esittävät Novatronin komponenttien tuottamaa mittaus- ja paikkatietodataa paitsi työkoneiden kuljettajien, myös koneenrakentajien ja erilaisten kansainvälisten toimijoiden tarpeisiin.
Alan murroksen odotetaan heijastuvan positiivisesti suomalaistuotteiden vientiin.
”Tulevien vuosien aikana Novatron aikoo moninkertaistaa liikevaihtonsa ja palkata jopa 100 uutta työntekijää”, Moisio paljastaa.
Kansainväliset levottomuudet ohjaavat varman pohjoismaisen tuotteen ja palvelun pariin
Novatron on alansa markkinajohtaja Suomessa. Menestysreseptiin kuuluu kotimainen nopea asennus- ja huoltopalvelu sekä luotettava käyttäjän etätuki. Asiakkaan kallista työaikaa ei saa kulua siihen, että kone seisoo työmaalla. Moni kilpailija on säästänyt palvelun tasosta, mutta Novatron näkee palvelun tärkeänä osana kilpailukykyä.
”Novatron tarjoaa parhaan ja laajimman asiakastuen kaikissa Pohjoismaissa”, Moisio kertoo.
Vuoden alussa toteutunut kauppa ruotsalaisesta yhteistyökumppanista varmistaa yhteneväisen palvelutason Suomessa ja Ruotsissa. Myös Norjassa on pitkäaikainen Novatronin osittain omistama jakelija, joka tarjoaa ketterän ja osaavan asiakaspalvelun. Novatronilla uskotaan skaalautuvaan palvelukonseptiin.
”Alan murros heijastuu eri tavoin ikäluokkiin. Diginatiivit käyttäjät omaksuvat koneohjaustuotteet ja ohjelmistot nopeasti, mutta pitkän linjan ammattilaiset kaipaavat matalankynnyksen käyttäjätukea, jollaiseen Novatron panostaa”, Moisio sanoo.
Novatron tarjoaa maksutonta koulutusta yrityksille ja tekee laajaa yhteistyötä alan oppilaitosten kanssa. Koneohjausta voi harjoitella myös simulaattorilla ja etänä digitaalisessa oppimisympäristössä – tai jopa Youtubessa.
”Asiakas on meille ykkönen ja se näkyy”, Moisio toteaa.
Pohjoismaiden ohella myös Aasiassa nähdään potentiaalia vientiin. Novatron neuvottelee parhaillaan komponenttijakelusta mm. Japaniin ja tekee yhteistyötä eteläkorealaisen HD Hyundain kanssa.
Kalle Rovanperä auttaa viestimään laadukkaasta koneohjauksesta kansainvälisesti
Novatron on tehnyt yhteistyötä Kalle Rovanperän kanssa vuodesta 2025 alkaen. Viimeisimpänä tempauksena tulevaisuuden Formula-lupaus näytti drifting-taitojaan Novatronin 35-vuotissyntymäpäivillä Pirkkalan toimipisteen pihamaalla Mansen Mörinät -tapahtumassa. Koneohjaus kiinnosti ja tapahtuma keräsi ennätysyleisön paikan päälle.
”Kaikenlainen rakentaminen on kiinnostanut ja ollut omassa elämässä monella tavalla läsnä lapsesta asti. Yhteistyö Novatronin, suomalaisen kasvuyrityksen, kanssa on ollut minulle hyvin mielekästä ja on ollut mielenkiintoista opetella itsekin jo hieman järjestelmien käyttöä. Katsotaan miten päästään Novatronin koneohjausjärjestelmiä vielä tulevaisuudessa yhdessä käyttämään”, Rovanperä sanoo.
Rallin kaksinkertainen maailmanmestari valikoitui Novatronin brändilähettilääksi yhteisen tarinan ja arvopohjan vuoksi. Sekä Rovanperä että Novatron katsovat positiivisesti tulevaisuuteen, itseään haastaen.
”Suomalaiset tunnetaan kansana, joka pärjää kovissa paikoissa. On kyse sitten kilpaurheilusta tai kyberturvallisuudesta, me emme kaihda haasteita ja mukavuusalueemme venyttämistä. Se johtaa ennen pitkää menestykseen”, Moisio sanoo.
Novatron julkaisi vuoden alussa Pohjoismaissa markkinoiden ensimmäisen ISO/TS 15143-4 -standardin mukaisen koneohjaus- ja pilvipalveluratkaisun, joka täyttää työmaiden tiedonvaihtoa koskevat vaatimukset. Novatron on ollut alusta asti aktiivisesti mukana määrittelemässä kansainvälistä ISO/TS 15143-4 -standardia. Yli 30 vuoden ajan yrityksen arvot ja toimintaperiaatteet ovat korostaneet avoimia rajapintoja, jotka mahdollistavat asiakaslähtöiset ratkaisut ja edistävät alan kehitystä.
Yhteyshenkilöt
Petri MoisioToimitusjohtajaNovatron OyPuh:0408615027petri.moisio@novatron.com
Novatron Oy
Novatron Oy on suomalainen teknologiayritys, joka kehittää ja valmistaa edistyksellisiä koneohjausjärjestelmiä, anturiteknologiaa ja OEM-komponentteja sekä ohjelmistoja, jotka mahdollistavat tehokkaan, turvallisen ja kestävän infrarakentamisen. Novatronin Expert Services tarjoaa tuotekehityspalveluita ohjelmisto- ja mekaniikkasuunnitteluun.
Novatronilla työskentelee yli 180 ammattilaisen tiimi, jolla on yli 30 vuoden kokemus infrarakentamisen automaatiosta. Pääkonttori, valmistus ja teknologiakeskus sijaitsevat Pirkkalassa. Lisäksi Novatronilla on useita toimipisteitä Suomessa ja Ruotsissa. Ulkomailla yritys toimii kansainvälisen jälleenmyyntiverkoston kautta. Lue lisää: novatron.com
Lue lisää julkaisijalta Novatron Oy
Suomalainen Novatron ottaa digitaalisia harppauksia työkoneiden koneohjauksessa23.12.2025 12:41:26 EET | Tiedote
Työkoneiden koneohjausjärjestelmiin, komponentteihin ja infra-alan ohjelmistoihin erikoistunut suomalainen Novatron Oy on ottanut viime aikoina kansainvälisesti merkittäviä edistysaskeleita teollisuuden 4.0 -periaatteiden edistämisessä. Yritys on onnistunut kehittämään ja ottamaan käyttöön järjestelmissään ensimmäisenä alalla sekä vasta julkaistun ISO/TS 15143-4 -standardin työmaatietojen vaihdossa että MiC 4.0 –mukaisen standardoidun, valmistajasta ja konetyypistä riippumattoman, digitaalisen viestinnän työkoneen ja sen lisälaitteden välillä.
Novatron täysin pohjoismaiseen omistukseen22.12.2025 14:27:20 EET | Tiedote
MOBA Mobile Automation AG on myynyt osuutensa suomalaisesta Novatron Oy:stä sijoitusyhtiö Mandatum Asset Managementille. Kauppa tuli voimaan 23. joulukuuta 2025. Kaupan myötä Novatron palaa täysin pohjoismaiseen omistukseen ja vahvistaa läsnäoloaan ja asemaansa koneohjausjärjestelmien valmistajana Pohjoismaiden markkinoilla. Osana samaa kauppaa MOBA AG:n ruotsalainen tytäryhtiö MOBA Sweden AB, joka keskittyy Novatronin Xsite-koneohjausjärjestelmien jakeluun ja huoltoon, siirtyy Novatron Oy:n omistukseen.
Novatron julkaisee Dual Work -koneohjauksen porauslisälaitteella varustettuihin kaivinkoneisiin2.7.2025 14:21:47 EEST | Tiedote
Novatronin Xsite® DRILL 3D-koneohjausjärjestelmän uusi ohjelmistoversio tuo markkinoille Dual Work -ominaisuuden, joka mahdollistaa saumattoman työskentelyn sekä porauksessa että kaivamisessa samalla koneohjausjärjestelmällä. Innovatiivinen ratkaisu lisää työtehoa ja työmaan turvallisuutta: sen avulla kuljettajalta poistuu tarve käydä koneen ulkopuolella mittaamassa ja merkitsemässä reikiä vaarallisissa olosuhteissa. Kaivinkoneeseen asennettava porauslaite on laajalti käytetty lisälaite pienemmillä infrarakennustyömailla ja kaupunkialueilla, joilla on rajoitetusti työtilaa erilaisille koneille.
Rail Baltica -ratatyömaalla hyödynnetään suomalaista 3D-koneohjausjärjestelmää12.5.2025 16:57:10 EEST | Tiedote
Verston Eesti OÜ:n operoimalla Rail Baltica -ratatyömaalla työskentelee tällä hetkellä neljä kaivinkonetta, joissa käytetään suomalaisen Novatron Oy:n Xsite PRO 3D -koneohjausjärjestelmää. Koneohjausjärjestelmän ja pilvipalvelun yhteentoimivuus mahdollistaa tehokkaan infrarakentamisprojektin. Rail Baltican kaltaisissa suurissa infrahankkeissa on tärkeää, että koneen kuljettaja näkee ja ymmärtää monimutkaiset piirustukset nopeasti ja helposti.
Koneohjauksen edelläkävijä Novatron ja rallin kaksinkertainen maailmanmestari Kalle Rovanperä aloittavat yhteistyön20.2.2025 13:04:09 EET | Tiedote
Koneohjauslaitteita ja ohjelmistoja kehittävä ja valmistava Novatron Oy aloittaa yhteistyön kaksinkertaisen rallin maailmanmestarin, Kalle Rovanperän, kanssa. Pirkanmaalta ponnistavan yrityksen uusin Xsite-koneohjaustuote esitellään maailman johtavilla BAUMA-rakennuskonemessuilla Saksassa huhtikuussa 2025. Kotimaassa ja Pohjoismaissa jo käyttäjien suosikiksi vakiintuneen vahvan brändin seuraava tavoite on maailman valloitus – kuten myös rallin maailmanmestaruutta kolmatta kertaa tavoittelevan Rovanperän.
