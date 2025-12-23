Kalle Rovanperän yhteistyökumppani Novatron hakee kansainvälistä kasvua koneohjauksella ja ohjelmistoilla

Novatron Oy:n toimitusjohtaja Petri Moisio on seurannut rakennusalan digitalisaatiota läheltä jo pitkään ja uskoo alan olevan merkittävässä murroksessa. Suomi on yksi alan pioneereista. Myös muualla Pohjoismaissa digitaalinen rakentaminen on jo arkipäivää – mutta globaalisti tekemistä vielä riittää.

”Rakennusala on yksi vähiten digitalisoituneista toimialoista globaalisti – ja me aiomme olla yksi sen murroksen voittajista”, Moisio sanoo.

Vaikka työkoneiden automaatio ja robotisaatio ravistelee juuri nyt erityisesti tiettyjä toimialoja, kuten puolustusteollisuutta, kaivosteollisuutta ja keskieurooppalaista maataloutta, työn tarkkuuden tehostaminen, nopean käyttöönoton tukeminen ja turvallisuuden lisääminen ovat globaaleja trendejä.

Novatronin liiketoiminnan ytimessä ovat ennen kaikkea luotettavat ja helppokäyttöiset ohjelmistotuotteet, jotka taipuvat erilaisiin infra-alan ekosysteemeihin ja noudattavat uusimpia ISO-standardeja. Ohjelmistot tulkitsevat ja esittävät Novatronin komponenttien tuottamaa mittaus- ja paikkatietodataa paitsi työkoneiden kuljettajien, myös koneenrakentajien ja erilaisten kansainvälisten toimijoiden tarpeisiin.

Alan murroksen odotetaan heijastuvan positiivisesti suomalaistuotteiden vientiin.

”Tulevien vuosien aikana Novatron aikoo moninkertaistaa liikevaihtonsa ja palkata jopa 100 uutta työntekijää”, Moisio paljastaa.

Kansainväliset levottomuudet ohjaavat varman pohjoismaisen tuotteen ja palvelun pariin

Novatron on alansa markkinajohtaja Suomessa. Menestysreseptiin kuuluu kotimainen nopea asennus- ja huoltopalvelu sekä luotettava käyttäjän etätuki. Asiakkaan kallista työaikaa ei saa kulua siihen, että kone seisoo työmaalla. Moni kilpailija on säästänyt palvelun tasosta, mutta Novatron näkee palvelun tärkeänä osana kilpailukykyä.

”Novatron tarjoaa parhaan ja laajimman asiakastuen kaikissa Pohjoismaissa”, Moisio kertoo.

Vuoden alussa toteutunut kauppa ruotsalaisesta yhteistyökumppanista varmistaa yhteneväisen palvelutason Suomessa ja Ruotsissa. Myös Norjassa on pitkäaikainen Novatronin osittain omistama jakelija, joka tarjoaa ketterän ja osaavan asiakaspalvelun. Novatronilla uskotaan skaalautuvaan palvelukonseptiin.

”Alan murros heijastuu eri tavoin ikäluokkiin. Diginatiivit käyttäjät omaksuvat koneohjaustuotteet ja ohjelmistot nopeasti, mutta pitkän linjan ammattilaiset kaipaavat matalankynnyksen käyttäjätukea, jollaiseen Novatron panostaa”, Moisio sanoo.

Novatron tarjoaa maksutonta koulutusta yrityksille ja tekee laajaa yhteistyötä alan oppilaitosten kanssa. Koneohjausta voi harjoitella myös simulaattorilla ja etänä digitaalisessa oppimisympäristössä – tai jopa Youtubessa.

”Asiakas on meille ykkönen ja se näkyy”, Moisio toteaa.

Pohjoismaiden ohella myös Aasiassa nähdään potentiaalia vientiin. Novatron neuvottelee parhaillaan komponenttijakelusta mm. Japaniin ja tekee yhteistyötä eteläkorealaisen HD Hyundain kanssa.

Kalle Rovanperä auttaa viestimään laadukkaasta koneohjauksesta kansainvälisesti

Novatron on tehnyt yhteistyötä Kalle Rovanperän kanssa vuodesta 2025 alkaen. Viimeisimpänä tempauksena tulevaisuuden Formula-lupaus näytti drifting-taitojaan Novatronin 35-vuotissyntymäpäivillä Pirkkalan toimipisteen pihamaalla Mansen Mörinät -tapahtumassa. Koneohjaus kiinnosti ja tapahtuma keräsi ennätysyleisön paikan päälle.

”Kaikenlainen rakentaminen on kiinnostanut ja ollut omassa elämässä monella tavalla läsnä lapsesta asti. Yhteistyö Novatronin, suomalaisen kasvuyrityksen, kanssa on ollut minulle hyvin mielekästä ja on ollut mielenkiintoista opetella itsekin jo hieman järjestelmien käyttöä. Katsotaan miten päästään Novatronin koneohjausjärjestelmiä vielä tulevaisuudessa yhdessä käyttämään”, Rovanperä sanoo.

Rallin kaksinkertainen maailmanmestari valikoitui Novatronin brändilähettilääksi yhteisen tarinan ja arvopohjan vuoksi. Sekä Rovanperä että Novatron katsovat positiivisesti tulevaisuuteen, itseään haastaen.

”Suomalaiset tunnetaan kansana, joka pärjää kovissa paikoissa. On kyse sitten kilpaurheilusta tai kyberturvallisuudesta, me emme kaihda haasteita ja mukavuusalueemme venyttämistä. Se johtaa ennen pitkää menestykseen”, Moisio sanoo.

Novatron julkaisi vuoden alussa Pohjoismaissa markkinoiden ensimmäisen ISO/TS 15143-4 -standardin mukaisen koneohjaus- ja pilvipalveluratkaisun, joka täyttää työmaiden tiedonvaihtoa koskevat vaatimukset. Novatron on ollut alusta asti aktiivisesti mukana määrittelemässä kansainvälistä ISO/TS 15143-4 -standardia. Yli 30 vuoden ajan yrityksen arvot ja toimintaperiaatteet ovat korostaneet avoimia rajapintoja, jotka mahdollistavat asiakaslähtöiset ratkaisut ja edistävät alan kehitystä.