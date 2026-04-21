Kokoomuksen eduskuntaryhmä

Kokoomuksen Kopra: Vaikuttamistyö tuotti tulosta – lyijyluotien käyttöä ei kielletä

21.4.2026 14:07:07 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote

Jaa

Kokoomuksen vaikuttamistyö on tuottanut tulosta Euroopan unionissa. Komissiossa valmisteltiin esitystä, joka olisi kieltänyt lyijyluotien käytön siviilikäytössä. Tällaisella kiellolla olisi ollut merkittäviä vaikutuksia maanpuolustusjärjestöjen toimintaan, reserviläisten harjoitteluun, metsästykseen ja ampumaharrastukseen Suomessa.

Nyt lyijyluodit on saatu pois valmistellusta esityksestä hallituspuolueiden ja erityisesti kokoomuksen vaikuttamisen seurauksena.

– Tämä on tärkeä ja tervetullut onnistuminen. Olemme tehneet määrätietoisesti töitä sen eteen, että Suomen maanpuolustuksen ja reserviläistoiminnan kannalta välttämätön ampumatoiminta voidaan turvata myös tulevaisuudessa, sanoo kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra.

Suomessa reserviläisten harjoittelu tapahtuu laajasti myös siviiliradoilla. Siksi oli olennaista, ettei EU-tason päätöksillä vaikeuteta harjoittelua, heikennetä turvallisuutta tai vaaranneta reservin osaamisen ylläpitoa.

– Suomen turvallisuus perustuu laajaan, koulutettuun ja osaavaan reserviin. On tärkeää, että reserviläisillä, maanpuolustusjärjestöillä ja metsästäjillä säilyvät toimintaedellytykset myös jatkossa, Kopra korostaa.

Kokoomus pitää tärkeänä, että EU-sääntelyssä huomioidaan jäsenmaiden erityisolosuhteet ja kokonaisturvallisuuden tarpeet. Suomi on suhtautunut jo komission alkuperäiseen esitykseen kriittisesti ja tehnyt siitä syystä aktiivista vaikuttamistyötä jo pitkään.

– Pääministeri Orpon johdolla Suomen EU-ennakkovaikuttaminen on ollut esimerkillistä, ja tämä on konkreettinen esimerkki onnistumisesta, Kopra päättää.

Avainsanat

EduskuntaKokoomusturvallisuus

Yhteyshenkilöt

Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Kokoomuksen Sammallahti: Työlupien korttirumba unholaan ja lasten tapahtumat vapaaksi byrokratiasta21.4.2026 13:36:46 EEST | Tiedote

Hallituksen norminpurkutyöryhmän tuore esitys purettavista normeista kohdistuu nyt suoraan suomalaisten arjen helpottamiseen: työelämän lupakorttiviidakkoon ja lasten sekä nuorten tapahtumien raskaaseen lupabyrokratiaan. Kokoomuksen kansanedustaja Tere Sammallahden mukaan on korkea aika helpottaa työtä tekevän arkea ja vapauttaa erityisesti lasten ja nuorten harrastaminen turhasta sääntelystä.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
