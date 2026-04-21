Kokoomuksen Kopra: Vaikuttamistyö tuotti tulosta – lyijyluotien käyttöä ei kielletä
21.4.2026 14:07:07 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen vaikuttamistyö on tuottanut tulosta Euroopan unionissa. Komissiossa valmisteltiin esitystä, joka olisi kieltänyt lyijyluotien käytön siviilikäytössä. Tällaisella kiellolla olisi ollut merkittäviä vaikutuksia maanpuolustusjärjestöjen toimintaan, reserviläisten harjoitteluun, metsästykseen ja ampumaharrastukseen Suomessa.
Nyt lyijyluodit on saatu pois valmistellusta esityksestä hallituspuolueiden ja erityisesti kokoomuksen vaikuttamisen seurauksena.
– Tämä on tärkeä ja tervetullut onnistuminen. Olemme tehneet määrätietoisesti töitä sen eteen, että Suomen maanpuolustuksen ja reserviläistoiminnan kannalta välttämätön ampumatoiminta voidaan turvata myös tulevaisuudessa, sanoo kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra.
Suomessa reserviläisten harjoittelu tapahtuu laajasti myös siviiliradoilla. Siksi oli olennaista, ettei EU-tason päätöksillä vaikeuteta harjoittelua, heikennetä turvallisuutta tai vaaranneta reservin osaamisen ylläpitoa.
– Suomen turvallisuus perustuu laajaan, koulutettuun ja osaavaan reserviin. On tärkeää, että reserviläisillä, maanpuolustusjärjestöillä ja metsästäjillä säilyvät toimintaedellytykset myös jatkossa, Kopra korostaa.
Kokoomus pitää tärkeänä, että EU-sääntelyssä huomioidaan jäsenmaiden erityisolosuhteet ja kokonaisturvallisuuden tarpeet. Suomi on suhtautunut jo komission alkuperäiseen esitykseen kriittisesti ja tehnyt siitä syystä aktiivista vaikuttamistyötä jo pitkään.
– Pääministeri Orpon johdolla Suomen EU-ennakkovaikuttaminen on ollut esimerkillistä, ja tämä on konkreettinen esimerkki onnistumisesta, Kopra päättää.
Jukka Kopra
