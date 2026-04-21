Nuorten into hakeutua kesätöihin kääntyi laskuun – ensimmäinen notkahdus vuosiin
21.4.2026 14:19:54 EEST | Nuorten yrittäjyys ja talous NYT | Tiedote
Nuorten kiinnostus hakea kesätöihin on kääntynyt laskuun ensimmäistä kertaa pandemian jälkeisen kasvun jälkeen, selviää kevään NYT Nuorten tulevaisuusraportti -kyselytutkimuksesta. Tammi-maaliskuussa 2026 toteutetun kyselyn mukaan yhteensä 70 prosenttia nuorista aikoi hakea kesätöitä, kun vuotta aiemmin osuus oli 74 prosenttia.
Vaikka enemmistö nuorista oli edelleen hakeutumassa kesätöihin, neljän prosenttiyksikön lasku katkaisee useamman vuoden nousujohteisen kehityksen.
Kyselyyn vastasi 6 435 yläkoululaista sekä toisen asteen opiskelijaa eri puolilta Suomea. He ovat iältään noin 14̶ 20-vuotiaita. Aineistonkeruusta sekä analyysista vastasi Taloustutkimus.
”Kesätyöinnon hiipumisen taustalla voi olla kesätyöpaikkojen väheneminen sekä lisääntynyt uutisointi heikentyneestä työllisyystilanteesta. Samalla kilpailu kesätyöpaikoista on kiristynyt, mikä voi heikentää nuorten uskoa työnsaantiin”, toteaa erityisasiantuntija Lauri Vaara Nuorten yrittäjyys ja talous NYT -järjestöstä.
Puolella nuorista työkokemusta viimeisen vuoden ajalta – kesätöillä tärkeä merkitys
Tulokset osoittavat, että merkittävälle osalle nuorista ei ole kertynyt opintojen ulkopuolista työkokemusta viimeisen vuoden ajalta.
- 50 % nuorista oli ollut töissä viimeisen vuoden aikana
- 50 % ei ollut töissä
Aiempaa työkokemusta kertyi kesätöistä sekä opintojen ohella tehdystä työstä seuraavasti:
- 28 % oli ollut kesätöissä
- 12 % oli työskennellyt opiskelun ohella
- 10 % oli tehnyt molempia
Tuloksien perusteella aiempi työkokemus oli yhteydessä myönteisimpiin asenteisiin työtä kohtaan sekä vahvempaan uskoon omiin työelämävalmiuksiin. Myös huoli työelämän kuormittavuudesta oli matalampaa niillä, jotka olivat kerryttäneet työkokemusta viimeisen vuoden aikana.
Aiempi työkokemus oli yhteydessä myös aikomukseen hakeutua kesätöihin. Kesätöihin hakeutuvista nuorista 58 %:lla oli työkokemusta viimeiseltä vuodelta.
Tulokset kertovat, että kesätyöt ovat nuorille tärkeä väylä työelämään ja niillä on myönteinen yhteys työelämäasenteisiin sekä työnhakuun jatkossakin.
Perhetausta näkyy vahvasti – vanhempien työssäkäynti yhteydessä nuoren aktiivisuuteen
Nuorten taustatekijöistä selkein yhteys kesätyöaikeisiin löytyy vanhempien työmarkkina-asemasta.
- Nuorista, joiden molemmat vanhemmat olivat työelämässä, 71 % oli hakeutumassa kesätöihin
- Nuorista, joiden vanhemmista kumpikaan ei ollut työelämässä, 57 % oli hakeutumassa kesätöihin
”Ero on huomattava. On ymmärrettävää, että vanhempien tilanne heijastuu nuoren ajatuksiin myös omista mahdollisuuksista työelämässä”, Lauri Vaara arvioi.
Tulevaisuusraportin mukaan vanhempien koulutustasolla tai koulumenestyksellä ei kuitenkaan ollut merkittävää yhteyttä kesätyöaikeisiin.
Alueelliset erot säilyvät – aktiivisinta kiinnostus maaseudulla
Alueelliset erot kesätyöintoon olivat edelleen selviä. Sisempien kaupunkialueiden nuoret olivat hakeutumassa kesätöihin keskimääräistä harvemmin (62 %), kun taas maaseutupainotteisilla alueilla aktiivisuus on korkeampaa (n. 80 %). Nämä havainnot ovat linjassa myös maakuntatyyppisen vertailun tulosten kanssa: isojen kaupunkien maakunnista kesätöihin oltiin hakeutumassa keskimääräistä vähemmän.
Kesätyöaikeet alueittain:
- Länsi-Suomi: 80 %
- Itä-Suomi: 75 %
- Keski-Suomi: 77 %
- Pohjois-Suomi: 78 %
- Savo: 74 %
- Varsinais-Suomi: 66 %
- Uusimaa: 62 %
- Pirkanmaa: 65 %
* Riittävän vastaajamäärän varmistamiseksi tuloksissa on yhdistetty joitakin maakuntia suuremmiksi aluekokonaisuuksiksi.
Uudellamaalla kesätyöaikeet jäivät selvästi muuta maata matalammiksi: vain 62 % nuorista aikoi hakea kesätöitä, kun Länsi-Suomessa vastaava osuus oli 80 %. Viime vuonna osuus oli Uudellamaalla 71 %.
Erot ovat pysyneet samansuuntaisina aiempien vuosien kanssa: mitä kaupunkimaisempi alue, sitä matalampi kesätyöaktiivisuus (linkki: vuoden 2025 uutinen ja tulokset).
Työkokemus kasaantuu maaseudulle
Tulokset viittaavat siihen, että alueelliset erot eivät koske vain aikeita, vaan myös toteutunutta työkokemusta.
Maaseutupainotteisilla alueilla nuorille on kertynyt merkittävästi enemmän työkokemusta viimeisen vuoden aikana kuin sisemmillä kaupunkialueilla. Tämä voi osaltaan selittää myös korkeampaa kesätyöaktiivisuutta: aiempi kokemus madaltaa kynnystä hakea töihin uudelleen.
Laajat työelämätulokset 22. toukokuuta
Tulevaisuusraportin laajemmat tulokset nuoria kiinnostavista aloista sekä työelämään kohdistuvista odotuksista julkaistaan 22.5. klo 10.00 webinaarissa, jossa aiheita puretaan paneelikeskustelijoiden kanssa. Tuloksista julkaistaan erillinen tiedote ja webinaaria voi seurata osoitteesta: www.nuortennyt.fi/tulevaisuusraportti
Laaja yhteistyö ja asiantuntijatoteutus
NYT Nuorten tulevaisuusraportti on Nuorten yrittäjyys ja talous NYTin toteuttama laaja kyselytutkimus, jonka yhteistyökumppaneina toimivat LähiTapiola, Opetushallitus sekä Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry. Aineistonkeruusta ja analyyseista vastaa Taloustutkimus. Vuoden 2026 kysely valmisteltiin yhteistyössä Helsingin yliopiston ja Åbo Akademin kanssa.
Lauri VaaraErityisasiantuntija, tutkimustieto, NYT Nuorten tulevaisuusraportti
Kaisa HuikuriViestintäjohtaja
Nuorten yrittäjyys ja talous NYT on voittoa tavoittelematon järjestö, jonka tavoitteena on edistää lasten ja nuorten työelämä-, talous-, ja yrittäjyystaitoja. Tarjoamme erilaisia oppimiskokonaisuuksia ja -ympäristöjä esikoulusta 2.asteelle. Yrityskyliä meillä on yhteensä 14 paikkakunnalla. Opettajille ja opinto-ohjaajille järjestämme koulutuksia. Olemme myös osa kansainvälistä Junior Achievement -verkostoa, jolla on toimintaa yli 100 maassa. Nuorten NYT -järjestömme perustettiin kesäkuussa 2023, kun Nuori Yrittäjyys ry ja Talous ja nuoret TAT yhdistivät toimintansa.
Unga allt mindre benägna att söka sommarjobb – första nedgången på flera år21.4.2026 14:29:50 EEST | Pressmeddelande
Ungas intresse för att söka sommarjobb har minskat för första gången efter det ökade intresset efter pandemin, framgår av vårens enkätundersökning i NYT Ungas framtidsrapport. Enligt undersökningen som genomfördes i januari–mars 2026 planerade totalt 70 procent av de unga att söka sommarjobb, jämfört med 74 procent året innan.
