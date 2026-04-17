Sofia Virta: Kehysriihi on Orpon hallituksen viimeinen mahdollisuus palauttaa toivo – näin Virta tekisi Orpon saappaissa
21.4.2026 14:23:43 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Hallitus kokoontuu tällä viikolla kehysriiheen päättämään uusista sopeutustoimista. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virran mukaan hallituksella on nyt viimeinen tilaisuus kääntää politiikkansa suunta. Hän kertoo, miten Vihreät sen tekisi.
Suomessa on lähes 300 000 työtöntä. Lapsiperheköyhyys on kasvanut, asunnottomuus on kasvanut ja leipäjonot pitenevät. Orpon hallitus on leikannut sosiaaliturvaa miltei jokaisella mahdollisella tavalla.
– Orpon hallituksen leikkauspolitiikka on ollut epäoikeudenmukaista ja levittänyt toivottomuutta. Kun ihmiset eivät usko tulevaisuuteen, he eivät uskalla kouluttautua, ostaa asuntoa, perustaa perhettä tai kasvattaa yritystä. Tällä on hinta koko Suomelle. Jos tämä maa vaipuu apatiaan, se näkyy myös taloudessa. Kehysriihi on nyt Orpon hallituksen viimeinen mahdollisuus muuttaa tämä sekä ylipäätään osoittaa, että hallituksella on jokin visio siitä, mihin suuntaan se tätä maata on viemässä, Virta sanoo.
Jos Virta olisi nyt pääministeri, hän jakaisi kehysriihen toimet toivoa ja oikeudenmukaisuutta rakentaviin tekoihin sekä velkajarrusovun mukaisiin valtiontaloutta tasapainottaviin tekoihin.
– Nyt on onnistuttava luomaan toivoa. Tulisi tehdä sosiaaliturvaan ylimääräinen indeksitarkastus köyhyyden torjumiseksi sekä palauttaa työttömyysturvan ja asumistuen suojaosat, jotta työn tekeminen olisi aina kannattavaa. Nopeavaikutteinen ja tehokas toimi lapsiperheköyhyyden kitkemiseksi olisi myös päättää, että lapsilisää ei huomioitaisi jatkossa ainakaan toistaiseksi tulona toimeentulotuessa. Työttömyysturvalla opiskeleminen pitäisi mahdollistaa, jotta myös työttömillä olisi toivoa tulevasta. Leikkausten sijaan sote-järjestöt pitäisi kutsua yhteiseen pöytään miettimään, miten suomalaisille saadaan apua ajoissa, Virta listaa.
Virta haluaa palauttaa myös vuorotteluvapaajärjestelmän, jonka hallitus lakkautti elokuussa 2024. Huippuvuosina järjestelmä työllisti lähes 12 000 työnhakijaa vuosittain ja 67 prosenttia sijaisista oli töissä avoimilla markkinoilla puoli vuotta sijaisuuden päättymisestä.
Virran mukaan nämä toimet voidaan rahoittaa tekemällä talouspolitiikassa oikeudenmukaisia valintoja. Vihreät peruisi suuryrityksiä hyödyttävän tehokkaan yhteisöveroalen ja kohdentaisi ansiotuloverotuksen kevennykset pieni- ja keskituloisille. Ympäristölle haitallisia yritystukia leikattaisiin ja ilmastokriisiä kiihdyttävät liikenteen veroalet peruttaisiin.
– Suomella on paljon mahdollisuuksia luoda talouteen uutta. Mutta se vaatii, että lopetetaan tehottomien yritystukien pumppaaminen ja ryhdytään tasaamaan kilpailukenttää. Yhteisöveroale on hyvä esimerkki: se hyödyttää lähinnä suuryrityksiä eikä tuota odotettua kasvua. Samaan aikaan kiertotaloudessa, puhtaassa energiassa ja pk-yrityksissä on valtava käyttämätön potentiaali. Materiaalitehokkuus, korjaaminen ja uudelleenkäyttö luovat työpaikkoja, vähentävät tuontiriippuvuutta ja vahvistavat huoltovarmuutta. Tämä on kasvua, jota Suomi tarvitsee, Virta sanoo.
Virran mukaan Orpon hallitus on valinnut jakaa suomalaiset niihin, joista pidetään huolta, ja niihin, joista ei.
– Se ei ole pakko vaan valinta. Me Vihreät tekisimme toisin. Kehysriihi on Orpon hallitukselle viimeinen mahdollisuus osoittaa, että sekin on valmis valitsemaan oikeudenmukaisemman ja tulevaisuuteen katsovan tavan hoitaa Suomen taloutta, Virta päättää.
Yhteyshenkilöt
Sofia VirtaVihreiden puheenjohtajaPuh:09 432 3131sofia.virta@eduskunta.fi
Marena AhonenViestintäsuunnittelijaVihreiden viestintäPuh:+358 50 589 3391marena.ahonen@vihreat.fi
