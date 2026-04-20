Voihan kakka -näyttely maatilan arvokkaista jätöksistä

Voihan kakka –näyttely kertoo maatilan arvokkaista jätöksistä hauskalla ja leikkisällä tavalla. Riemastuttava kuvitus ja näyttelyn toiminnallisuus houkuttelevat viihtymään ja tutkimaan miten kaikki kiertää. Näyttely on suunnattu erityisesti lapsille ja lapsenmielisille.

Näyttelyn sisällöt täydentävät oivaltavasti Talomuseo Glimsin, entisajan maatilan sisältöjä. Museoalueella voi kurkistaa oikeaan huussiin ja löytää muitakin maatilan suljettuun kiertoon liittyviä asioita, kuten oikeat lantakärryt vaunuvajasta ja tallista lantakourut sekä luukut ulkoseinässä. Myös kesäkaudella museoalueella laiduntavat 4H-kotieläinpihan lampaat ja sekä Glimsin oman kanalan asukkaat kertovat maatilan kiertokulusta konkreettisella tavalla.

Näyttely lähestyy tärkeää ja ajankohtaista kierrätysteemaa entisajan maatilan suljetun kierron näkökulmasta. Näyttely esittelee jätteiden kiertokulkua ja sen tärkeyttä sekä elämän jatkumista kompostoimalla huusseissa ja tunkioilla. Maatilojen kiertotalousajattelu ja kestävän kehityksen näkökulma on jatkumoa nykypäivän urbaanin yhteiskunnan kestävyystavoitteille kuten biotaloudelle, materiaalien uudelleen- ja uusiokäytölle ja kierrätykselle. Näyttelyssä esillä olevat maasta löytyneet esineet kertovat omaa tarinaansa käyttäjistään ja materiaaleista. Mitä meistä jää jäljelle, kun lähes kaikki jo kiertää?

Talomuseo Glimsin näyttelyn on suunnitellut Inner Arkkitehdit, Elina Rantasaari ja Hanna-Marie Naukkarinen. Graafisesta suunnittelusta on vastannut Maria Paukkunen ja humoristisen kuvituksen on toteuttanut Anni Pöyhtäri. Rakenteista vastasi Mytime Oy ja tulosteet toteutti Grano Oy. Näyttelyn sisältösuunnittelu ja toteutus on KAMU Espoon kaupunginmuseon työryhmän käsialaa.