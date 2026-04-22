Uusi S-market Levi vahvistaa alueen päivittäispalveluja – moderni myymälä tuo Levin alueelle laajat valikoimat ja helpon asioinnin

Uuden myymälän suunnittelussa on panostettu erityisesti tilojen toimivuuteen ja valikoiman laajuuteen, jotta Levin alueen asiakkaiden tarpeisiin voidaan vastata entistä paremmin. Uuden S-market Levin myyntipinta-alaa saatiin lähes tuplattua nykyisestä ja samassa kiinteistössä palvelee myös Alko. Tilan laajenemisen myötä myös myymälän tuotevalikoimaa on kasvatettu jopa muutamalla tuhannella tuotteella, ja valikoimassa on nyt noin 14 000 tuotetta. Valikoima on rakennettu huomioiden sekä paikallisten asukkaiden arjen tarpeet, että Levin vahva matkailuprofiili.

– Levin alue on ainutlaatuinen yhdistelmä paikallista arkea ja vilkasta matkailua. Uuden S-marketin valikoimat ja palveluratkaisut on suunniteltu tätä kokonaisuutta silmällä pitäen, jotta asiointi on vaivatonta niin alueen asukkaille kuin matkailijoillekin. Investointi on asiakasomistajien mahdollistama ja vahvistaa Levin alueen elinvoimaa sekä palvelutasoa pitkälle tulevaisuuteen, Osuuskauppa Arinan marketkaupan toimialajohtaja Mikko Polso kertoo.

Selkeä kokonaisuus, edulliset hinnat ja kätevä asiointi

Uudessa S-marketissa asioinnin helppouteen on panostettu monin tavoin. Tilavat käytävät, selkeä myymäläratkaisu ja itsepalvelukassat sujuvoittavat asiointia ja mahdollistavat nopeat ostokset myös kiireisinä sesonkiaikoina. Arjen helppoutta ja joustavuutta lisäävät myös hyvät pysäköintijärjestelyt, koiraparkki, Alkon sijainti samassa rakennuksessa sekä samasta pihapiiristä löytyvät ABC-automaattiasema ja ABC-lataus.

– Sujuva asiointi on ollut suunnittelun lähtökohta. Haluamme, että ostosten tekeminen on Levillä mahdollisimman mutkatonta, oli kyseessä sitten isompi ruokaostos tai esimerkiksi retkieväiden nopea haku ennen päivän harrasteita, sanoo ryhmäpäällikkö Oona Arttijeff.

– On vaikea sanoa, kummat ovat odottaneet uuden myymälän avausta enemmän, paikalliset asiakkaamme vai oma henkilökuntamme. Olemme todella ylpeitä siitä, että pääsemme pian esittelemään asiakkaillemme uuden ja upean S-market Levin. Tavoitteena on palvella sekä paikallisia asiakkaita että matkailijoita mahdollisimman kattavasti ja vaivattomasti. Jos omalta ostoslistalta jokin suosikki puuttuu, siitä kannattaa vinkata rohkeasti meille arinalaisille joko suoraan myymälässä tai asiakaspalautekanavan kautta, S-market Levin marketpäällikkö Veera Mäkelä toteaa.

Kestävät ratkaisut yhdistettynä asioinnin miellyttävyyteen

Osuuskauppa Arina on kehittänyt myymäläverkostoaan pitkäjänteisesti kohti entistä energiatehokkaampia ja kestävämpiä ratkaisuja. Uusi S‑market Levi on tästä hyvä esimerkki: myymälässä hyödynnetään nykyaikaisia teknisiä ratkaisuja, jotka pienentävät energiankulutusta ja parantavat sekä asiakkaiden että henkilökunnan arkea. Energiatehokkaat kylmäkalusteet, LED‑valaistus sekä pääosin kierrätysmuovista valmistetut ostoskärryt ja ‑korit tukevat kestävää toimintaa. Taustatiloissa materiaalien, kuten muovin ja pahvin, kierrätys on järjestetty tehokkaasti.

– Myymälä on suunniteltu sujuvaa asiointia ja hyviä työskentelyolosuhteita silmällä pitäen. Tilavat käytävät ja selkeät opasteet tekevät liikkumisesta vaivatonta, ja ovelliset sekä kannelliset kylmälaitteet pitävät kylmän siellä missä sen kuuluukin olla. Tämä parantaa myymälän lämpötasapainoa ja vähentää energiankulutusta. LED‑valaistus ja sähköiset hintanäytöt tukevat arjen sujuvuutta ja vapauttavat henkilökunnan aikaa asiakaspalveluun. Ympäristöasiat näkyvät myös päivittäisessä tekemisessä materiaalien kierrätyksenä ja ruokahävikin vähentämisenä, kertoo ryhmäpäällikkö Oona Arttijeff.

Nykyinen S-market Levi sulkee ovensa tiistaina 21.4.2026. Vanhan myymälän tyhjennys alkaa heti sulkemisen jälkeen, ja rakennuskiinteistön purkutyöt käynnistyvät toukokuun alussa. Palvelukatkos jää lyhyeksi, sillä uusi S-market Levi avaa ovensa asiakkaille samalla tontilla kaksi päivää myöhemmin, torstaina 23.4.2026.

Faktat: S-market Levi