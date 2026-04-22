Uusi S-market Levi vahvistaa alueen päivittäispalveluja – moderni myymälä tuo Levin alueelle laajat valikoimat ja helpon asioinnin
22.4.2026 12:00:00 EEST | Osuuskauppa Arina | Tiedote
Osuuskauppa Arina avaa uuden S-market Levin torstaina 23.4.2026. Noin 9,5 miljoonan euron investointi tuo Levin alueelle modernin ja asiakaslähtöisesti suunnitellun päivittäistavarakaupan, jossa sujuva asiointi, arjen helppous ja alueen erityispiirteet ovat keskiössä.
Uuden myymälän suunnittelussa on panostettu erityisesti tilojen toimivuuteen ja valikoiman laajuuteen, jotta Levin alueen asiakkaiden tarpeisiin voidaan vastata entistä paremmin. Uuden S-market Levin myyntipinta-alaa saatiin lähes tuplattua nykyisestä ja samassa kiinteistössä palvelee myös Alko. Tilan laajenemisen myötä myös myymälän tuotevalikoimaa on kasvatettu jopa muutamalla tuhannella tuotteella, ja valikoimassa on nyt noin 14 000 tuotetta. Valikoima on rakennettu huomioiden sekä paikallisten asukkaiden arjen tarpeet, että Levin vahva matkailuprofiili.
– Levin alue on ainutlaatuinen yhdistelmä paikallista arkea ja vilkasta matkailua. Uuden S-marketin valikoimat ja palveluratkaisut on suunniteltu tätä kokonaisuutta silmällä pitäen, jotta asiointi on vaivatonta niin alueen asukkaille kuin matkailijoillekin. Investointi on asiakasomistajien mahdollistama ja vahvistaa Levin alueen elinvoimaa sekä palvelutasoa pitkälle tulevaisuuteen, Osuuskauppa Arinan marketkaupan toimialajohtaja Mikko Polso kertoo.
Selkeä kokonaisuus, edulliset hinnat ja kätevä asiointi
Uudessa S-marketissa asioinnin helppouteen on panostettu monin tavoin. Tilavat käytävät, selkeä myymäläratkaisu ja itsepalvelukassat sujuvoittavat asiointia ja mahdollistavat nopeat ostokset myös kiireisinä sesonkiaikoina. Arjen helppoutta ja joustavuutta lisäävät myös hyvät pysäköintijärjestelyt, koiraparkki, Alkon sijainti samassa rakennuksessa sekä samasta pihapiiristä löytyvät ABC-automaattiasema ja ABC-lataus.
– Sujuva asiointi on ollut suunnittelun lähtökohta. Haluamme, että ostosten tekeminen on Levillä mahdollisimman mutkatonta, oli kyseessä sitten isompi ruokaostos tai esimerkiksi retkieväiden nopea haku ennen päivän harrasteita, sanoo ryhmäpäällikkö Oona Arttijeff.
– On vaikea sanoa, kummat ovat odottaneet uuden myymälän avausta enemmän, paikalliset asiakkaamme vai oma henkilökuntamme. Olemme todella ylpeitä siitä, että pääsemme pian esittelemään asiakkaillemme uuden ja upean S-market Levin. Tavoitteena on palvella sekä paikallisia asiakkaita että matkailijoita mahdollisimman kattavasti ja vaivattomasti. Jos omalta ostoslistalta jokin suosikki puuttuu, siitä kannattaa vinkata rohkeasti meille arinalaisille joko suoraan myymälässä tai asiakaspalautekanavan kautta, S-market Levin marketpäällikkö Veera Mäkelä toteaa.
Kestävät ratkaisut yhdistettynä asioinnin miellyttävyyteen
Osuuskauppa Arina on kehittänyt myymäläverkostoaan pitkäjänteisesti kohti entistä energiatehokkaampia ja kestävämpiä ratkaisuja. Uusi S‑market Levi on tästä hyvä esimerkki: myymälässä hyödynnetään nykyaikaisia teknisiä ratkaisuja, jotka pienentävät energiankulutusta ja parantavat sekä asiakkaiden että henkilökunnan arkea. Energiatehokkaat kylmäkalusteet, LED‑valaistus sekä pääosin kierrätysmuovista valmistetut ostoskärryt ja ‑korit tukevat kestävää toimintaa. Taustatiloissa materiaalien, kuten muovin ja pahvin, kierrätys on järjestetty tehokkaasti.
– Myymälä on suunniteltu sujuvaa asiointia ja hyviä työskentelyolosuhteita silmällä pitäen. Tilavat käytävät ja selkeät opasteet tekevät liikkumisesta vaivatonta, ja ovelliset sekä kannelliset kylmälaitteet pitävät kylmän siellä missä sen kuuluukin olla. Tämä parantaa myymälän lämpötasapainoa ja vähentää energiankulutusta. LED‑valaistus ja sähköiset hintanäytöt tukevat arjen sujuvuutta ja vapauttavat henkilökunnan aikaa asiakaspalveluun. Ympäristöasiat näkyvät myös päivittäisessä tekemisessä materiaalien kierrätyksenä ja ruokahävikin vähentämisenä, kertoo ryhmäpäällikkö Oona Arttijeff.
Nykyinen S-market Levi sulkee ovensa tiistaina 21.4.2026. Vanhan myymälän tyhjennys alkaa heti sulkemisen jälkeen, ja rakennuskiinteistön purkutyöt käynnistyvät toukokuun alussa. Palvelukatkos jää lyhyeksi, sillä uusi S-market Levi avaa ovensa asiakkaille samalla tontilla kaksi päivää myöhemmin, torstaina 23.4.2026.
Faktat: S-market Levi
- Osoite: Leviraitti 18, 99130 Sirkka
- Aukioloajat: ma-la 7-21, su 8-21, sesonkiaikoina avoinna klo 22 asti
- Myymäläpinta-ala: n. 1400 m², koko kiinteistö 2 360 m².
- Tuotteita: n. 14 000
- Henkilöstö: 15 arinalaista
- Palvelut: Paistopiste, pikakassat, käteistä S-Etukortilla, pullonpalautus, pysäköinti, koiraparkki, Veikkaus, Veikkauksen pelikone, kaasun myynti, kuumajuoma-automaatti
- Tulossa kattavat pakettiautomaatit: Budbee, Matkahuolto, Postnord, Posti, Pakettipiste
- Lisäpalvelut: ABC-automaattiasema ja ABC-lataus
- Investoinnin arvo noin 9,5 miljoonaa euroa
Yhteyshenkilöt
Mikko Polsotoimialajohtaja, marketkauppaPuh:+358 50 388 3430mikko.polso@sok.fi
Oona ArttijeffryhmäpäällikköPuh:+358 44 788 5115oona.arttijeff@sok.fi
Veera MäkeläS-marketpäällikköS-market LeviPuh:+358 44 788 5143veera.m.makela@sok.fi
Tietoja julkaisijasta
Osuuskauppa Arina on kuluttajaosuuskunta, jonka omistavat tasavertaisesti yli 200 000 pohjoissuomalaista kotitaloutta. 3000 Arinalaista tarjoavat marketkaupan, liikennekaupan, tavaratalo- ja erikoisliikekaupan sekä matkailu- ja ravitsemiskaupan palveluita noin 180 toimipaikassa eri puolilla Pohjois-Suomea. Arinan asiakasomistajat saavat palveluja käyttämällä hyötyjä keskimäärin noin 538 euroa taloutta kohden vuodessa. Arinan tuotot palautetaan aina pohjoiseen, pohjoisen ihmisten ja alueen hyväksi.
Osuuskauppa Arina mukaan Oulun elämysareena- ja Raksila-hankkeen kehitystyöhön22.4.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Osuuskauppa Arina on solminut yhteistyösopimuksen SRV:n ja Trevian Asset Managementin kanssa Oulun elämysareenan ja Raksilan alueen kehittämiseen liittyen. Yhteistyö tukee Raksilan alueen kokonaisvaltaista kehittämistä ja tähtää merkittävään Oulun vetovoimaa vahvistavan elinvoimahankkeen edistämiseen.
Hiukkavaaran ja Zeniitin S-marketit vahvistavat kasvavien alueiden päivittäispalveluja– modernit myymälät palvelevat asiakkaita laajoilla valikoimilla ja edullisella hintatasolla10.3.2026 07:56:00 EET | Tiedote
Osuuskauppa Arina avaa torstaina 12.3. klo 10 kaksi uutta S-market-yksikköä: S-market Hiukkavaaran Ouluun ja S-market Zeniitin Kempeleeseen. Uudet, moderneilla palveluilla varustetut myymälät tarjoavat laajat valikoimat, sujuvan asioinnin ja energiatehokkaat ratkaisut kasvavien alueiden asukkaiden arkea helpottamaan.
Arinan vuoden 2025 parhaat työryhmät ja päälliköt palkittiin – Vuoden päällikkö -tunnustus S-market Herkun Niko Pothille19.2.2026 13:42:12 EET | Tiedote
Osuuskauppa Arina palkitsi vuoden 2025 parhaat työryhmät ja esihenkilöt Oulussa järjestetyillä päällikköpäivillä. Osuuskauppa Arinassa palkitaan vuosittain esihenkilöt ja työryhmät, jotka ovat onnistuneet esimerkillisesti asiakaskokemuksen, henkilöstökokemuksen ja sujuvan arjen vahvistamisessa, sekä kaupallisuuden johtamisessa. Arinan vuoden 2025 päälliköksi valittu Niko Poth tunnetaan välittävänä ja läsnä olevana esihenkilönä, joka on johdonmukaisella ja tavoitteellisella otteellaan saavuttanut yhdessä S-market Herkun tiimin kanssa asiakkaiden luottamuksen.
Arinan vuosi 2025: Palveluiden kehittäminen siivitti asiakasomistajien määrän ja hyödyt ennätyslukemiin12.2.2026 09:00:05 EET | Tiedote
Vuosi 2025 oli Arinalle vahvan kasvun aikaa. Asiakasomistajien määrä kasvoi yli 7 500 jäsenellä, asiakastyytyväisyys nousi kaikkien aikojen korkeimmalle tasolle ja luottamus Arinan palveluihin vahvistui entisestään. Palveluja käytettiin aktiivisesti, mikä näkyi myös maksettujen etujen määrässä: bonuksia ja maksutapaetua palautettiin asiakasomistajille ennätykselliset 39,5 miljoonaa euroa. Arinan strategian ytimessä oleva ihmisen keskiössä -ajattelu näkyi arjessa sujuvampana asiakaskokemuksena ja kehittyvänä palveluverkostona. Henkilöstölle se tarkoitti vakaata työhyvinvoinnin ja työtyytyväisyyden kehitystä. Vuoden merkittävä onnistuminen oli kuitenkin asiakkaiden ja asiakasomistajien kasvanut aktiivisuus: he käyttivät palveluja aiempaa enemmän, kokivat ne entistä toimivammiksi ja olivat mukana rakentamassa Arinasta parempaa arjen kumppania. Samalla he mahdollistivat pohjoisen elinvoimaa ja uusia investointeja.
Robotit käynnistyvät pian maailman pohjoisimmassa ruoan verkkokaupan keräilykeskuksessa11.2.2026 11:38:39 EET | Tiedote
Oulun Limingantulliin avautuvan ruoan verkkokaupan keräilykeskuksen käynnistyminen tuo arkeen aivan uudenlaista sujuvuutta. Automatiikka ja robotit nopeuttavat arinalaisten tekemää ostosten keräilyä kulissien takana, minkä ansiosta ruoan verkkokaupan kasvavaa kysyntää voidaan palvella entistä paremmin. Kun luotettavat toimitukset ja kevään aikana lisääntyvät nouto- ja kotiinkuljetuspalvelut helpottavat arkea, jää asiakkaille enemmän aikaa tärkeisiin hetkiin – perheelle, harrastuksille ja omalle ajalle.
