Harmaa talous ja talousrikollisuus muuttuu yhä monimutkaisemmaksi ja kansainvälisemmäksi
21.4.2026 15:15:00 EEST | Uudenmaan elinvoimakeskus | Tiedote
Viranomaisten tuoreet torjuntatilastot osoittavat, että rikolliset hyödyntävät yrityksiä rikollisen toiminnan välineinä. Yrityksiä käytetään rikosten toteuttamiseen ja peittelyyn sekä pakotteiden kiertämiseen, usein pitkien ja vaikeasti jäljitettävien yritys- ja henkilöketjujen kautta.
Harmaa talous ja talousrikollisuus näkyvät koko viranomaiskentässä, joten niiden torjunta edellyttää tiivistä viranomaisyhteistyötä ja riittäviä toimivaltuuksia. Viranomaisten välistä tietojenvaihtoa helpottamalla uusiin ja muuttuviin ilmiöihin voitaisiin vastata tehokkaammin.
Yrittäjän oleskelulupakäsittelyssä havainnot epäselvistä yritysjärjestelyistä kasvoivat
Elinvoimakeskus tekee tiivistä yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjumiseksi, ja ilmoittaa havainnoistaan muun muassa Maahanmuuttovirastolle, Verohallinnolle ja poliisille.
Vuonna 2025 Uudenmaan elinvoimakeskus teki 1 236 yrittäjän oleskeluluvan osapäätöstä, joista 46 prosenttia oli kielteisiä. Kielteisten päätösten osuus kasvoi hieman edellisvuodesta. Yleisimmät syyt kielteisille päätöksille liittyivät yritystoiminnan kannattavuuteen, puutteisiin lakisääteisten velvoitteiden hoidossa, epäselvyyksiin palkanmaksussa ja kirjanpidossa sekä hakijan toimeentulon riittämättömään turvaan.
Arvioinnissa nousi esiin myös peiteltyjä työsuhteita, työperäistä hyväksikäyttöä, pitkiä alihankintaketjuja ja epäselviä yritysjärjestelyjä. Erityisesti franchising‑toimintaan ja alustatalouteen liittyvät riskisignaalit lisääntyivät, ja ravintola‑alalla havaittiin nopeita laajentumisia ja velkaantumista.
Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaviranomaisten vuoden 2025 valvontatilastot on nyt julkaistu kokonaisuudessaan. Lue lisää harmaa talous & talousrikollisuus -sivustolta: https://www.vero.fi/harmaa-talous-rikollisuus/torjunta/torjuntatilastot/
Uudenmaan elinvoimakeskus, Elinkeino- ja maahanmuutto-osaston ryhmäpäällikkö Katja Kultalahti, puh. 0295 021 035, etunimi.sukunimi@elinvoimakeskus.fi
Tietoja julkaisijasta
Uudenmaan elinvoimakeskus hoitaa maaseutuun, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Uudenmaan elinvoimakeskus toimii Uudenmaan maakunnan alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.
