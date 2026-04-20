Uusi tapa kokea kirjamessut – rauhallinen ja intensiivinen hetki LUGEMOSSA suosikkikirjailijan tuotannon äärellä

”Saksassa on lesungeja, LUGEMO kuulosti sopivan turkulaiselta”, kirjailija ja Turun Kirjamessujen ohjelmajohtaja Vilja-Tuulia Huotarinen nauraa. ”Näitä levollisia tiloja, joissa keskittyä kirjaan, on messuille toivottu. Lepohetken jälkeen voi sitten taas pukea ostohousut jalkaan ja kirmata markkinoille! Logomo mahdollistaa aivan uudentyyppisen lavaohjelman, koska tilat siellä ovat näyttämöllisiä ja sisustus on vanhassa VR:n konepajassa erityisen tunnelmallinen”, kertoo ohjelmajohtaja Huotarinen.

Viikonlopun aikana tuoreita teoksiaan yleisölle lukevat suomeksi ja ruotsiksi mm. Sirpa Kähkönen, Kjell Westö, Anna Kortelainen, Kira Poutanen, Eino Taina. Kira Poutanen tarkastelee esseissään ranskalaisuutta. Kjell Westön romaanissa kuljetaan ystävysten matkassa eri vuosikymmenillä ja luodataan taiteen kirjallisuuden ilmiöiden maailmaa. Eino Taina erottui jo esikoisromaanillaan filosofisena aikamme kuvaajana, ja nyt häneltä ilmestyy uusi romaani Piilopaikat. Anna Kortelainen kirjoittaa tuoreessa romaanissaan mustasukkaisuudesta vaikeassa ihmissuhteessa, Sirpa Kähköseltä ilmestyy odotettu uutuusromaani Marius.

LUGEMO on herättänyt kirjailijoissa kiinnostusta ja sen esiintyjälista täydentyy kesän aikana. Muita uusia ohjelmia Turun Kirjamessuilla ovat esimerkiksi 52 minuutin mittaiset kolmen esiintyjän keskustelut. Myös nimekkäitä laulajia nousee lavalle tulkitsemaan heille rakkainta kirjallisuuden lajia, runoutta.

Teemana Näköala

Mistä lähtökohdista käsin katselemme mennyttä, entä tulevaa? Mikä erottuu maisemasta, mikä jää katveeseen? Näköala kirvoittaa Turun Kirjamessuilla keskusteluja myös näköalattomuudesta ja näkymättömyydestä.

”Kaiken keskellä viriää kuitenkin toivo. Kulttuuri on jotain, mitä ihmislaji osaa tehdä. Luovuus ja halu eläytyä ja ymmärtää eivät ole kadonneet meistä minnekään. LUGEMOKIN vastaa ihmisten tarpeeseen hiljentyä ja ajatella, keskittyä kirjan äärellä”, toteaa Vilja-Tuulia Huotarinen.

”Tämän vuoden kirjat ovat myös entistä yhteiskunnallisempia. Siteeraan Juha Kulmalaa ja hänen tuoretta teostaan LIMBO: ‘Runoilijoita tarvitaan muistuttamaan, ettemme ole yksin, emmekä edes kaksin, ei vaikka haluaisimme’”, sanoo Huotarinen.

Turun Kirjamessujen ohjelma julkaistaan 2.9.2026 klo 12

Turun Kirjamessujen koko ohjelma julkaistaan keskiviikkona 2.9. klo 12 osoitteessa www.kirjamessut.fi/ohjelma. Logomossa Turun Kirjamessuilla 2.-4.10.2026 tavataan noin 600 esiintyjää. Suurin osa ohjelmasta koostuu kirjahaastatteluista, keskusteluista, paneeleista ja työpajoista. Kirjallisuuden lisäksi elämyksiä tarjoavat teatteri-, tanssi- ja musiikkiesitykset ja immersiivinen lastenkirjojen kuvituksen näyttely.

Turun Kirjamessut järjestetään 2.-4.10.2026 Logomossa.



