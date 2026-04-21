Kokoomuksen Kilpi: Ajokorttilain uudistuksella parannetaan nuorten liikenneturvallisuutta
21.4.2026 14:54:53 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Liikennekuolemien määrät ovat laskeneet Suomessa ennätyksellisen alhaiselle tasolle, mutta nuorten osuus liikennekuolemissa on edelleen aivan liian korkealla tasolla. Nykyinen lainsäädäntö on mahdollistanut B-ajokortin myöntämisen alaikäisille liian löyhin perustein, joka osaltaan on johtanut epäsuotuisaan kehitykseen liikenneturvallisuudessa.
Hyvin kuvaavaa on, että vuonna 2024 alaikäisille myönnettiin B-ajokortteja enemmän kuin 18 vuotta täyttäneille. Kyse ei ole enää poikkeuskäytännöstä, vaan vallitsevasta käytännöstä. Tämä ei voi olla lainsäädännön tarkoitus.
Liikenne- ja viestintävaliokunta hyväksyi tänään yksimielisesti mietintönsä ajokorttilain uudistamisesta. Uudistus on äärimmäisen tärkeä, ja se parantaa merkittävästi nuorten kuljettajien liikenneturvallisuutta, toteaa kokoomuksen poliisitaustainen kansanedustaja Marko Kilpi.
”Uudistuksella rajoitetaan 17-vuotiaiden yöaikaista ajamista kello 00–05. Tilastojen mukaan merkittävä osa alaikäisten vakavista onnettomuuksista tapahtuu juuri näinä tunteina”, Kilpi sanoo.
”Rajoitus ei estä välttämätöntä liikkumista, mutta vähentää tilanteita, joissa riskit kasautuvat. Mikäli 17-vuotias ajaa rajoitettuun aikaan, kyse on ajo-oikeudetta ajosta, josta seuraa sakko ja ajokielto”, Kilpi jatkaa.
”Suomessa on monia alueita, joilla auto on arjen kannalta välttämätön. Siksi poikkeuslupamahdollisuus säilyy edelleenkin niille, joilla on siihen todellinen tarve”, Kilpi muistuttaa.
Uudistuksessa kehitetään myös kuljettajakoulutusta. Riskientunnistamiskoulutuksen kesto pidennetään 12 tuntiin, ja simulaattorilla annettavan ajo-opetuksen osuus rajataan enintään puoleen opetuksesta. Tavoitteena on lisätä käytännön ajokokemusta ja parantaa valmiuksia tunnistaa liikenteen riskejä.
Lakimuutos tulee voimaan pääosin 29.5.2026. Osa muutoksista, kuten riskientunnistamiskoulutuksen uudet vaatimukset ja alaikäisen kuljettajan tunnus, tulevat voimaan 1.10.2026.
”Ajokorttilain muutos on askel kohti turvallisempaa liikennettä ja vastuullisempaa järjestelmää, jossa poikkeus on aidosti poikkeus. Samalla se viestii selkeästi, että nuorten turvallisuus on meille tärkeämpää kuin järjestelmän helppous”, Kilpi päättää.
Marko KilpiKansanedustaja
Savo-Karjalan vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
Lue lisää julkaisijalta Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kokoomuksen Kopra: Vaikuttamistyö tuotti tulosta – lyijyluotien käyttöä ei kielletä21.4.2026 14:07:07 EEST | Tiedote
Kokoomuksen vaikuttamistyö on tuottanut tulosta Euroopan unionissa. Komissiossa valmisteltiin esitystä, joka olisi kieltänyt lyijyluotien käytön siviilikäytössä. Tällaisella kiellolla olisi ollut merkittäviä vaikutuksia maanpuolustusjärjestöjen toimintaan, reserviläisten harjoitteluun, metsästykseen ja ampumaharrastukseen Suomessa.
Kokoomuksen Sammallahti: Työlupien korttirumba unholaan ja lasten tapahtumat vapaaksi byrokratiasta21.4.2026 13:36:46 EEST | Tiedote
Hallituksen norminpurkutyöryhmän tuore esitys purettavista normeista kohdistuu nyt suoraan suomalaisten arjen helpottamiseen: työelämän lupakorttiviidakkoon ja lasten sekä nuorten tapahtumien raskaaseen lupabyrokratiaan. Kokoomuksen kansanedustaja Tere Sammallahden mukaan on korkea aika helpottaa työtä tekevän arkea ja vapauttaa erityisesti lasten ja nuorten harrastaminen turhasta sääntelystä.
Kokoomuksen Kiuru: Kompostikyttäys historiaan ja pullopanttitulot verovapaiksi20.4.2026 15:55:43 EEST | Tiedote
Hallituksen norminpurkutyöryhmän tuore esitys puuttuu sääntelyn ylilyönteihin: kotikompostoinnin viranomaisvalvontaa esitetään poistettavaksi ja pullopanttituloja verovapaiksi. Kokoomuksen kansanedustaja Pauli Kiurun mukaan esityksillä palautetaan sääntelyyn tervettä järkeä.
Kokoomuksen Partanen: SDP harhaanjohtaa kansalaisia talouspoliittisesta linjastaan20.4.2026 12:49:13 EEST | Tiedote
SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman esitti sunnuntaina 19.4. Helsingin Sanomissa, että Suomessa tulisi seurata Espanjan esimerkkiä elvyttävästä talouspolitiikasta ja kotimaisen kysynnän tukemisesta leikkausten sijaan. Samanaikaisesti SDP on Lindtmanin johdolla julkisesti sitoutunut velkajarruun ja vähintään 8 miljardin euron sopeutukseen ensi vaalikaudella.
Kokoomuksen Sarkomaa: Muistisairauksien hoitopolut kuntoon laaturekisteripilotilla18.4.2026 09:59:49 EEST | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja, valtiovarainvaliokunnan jäsen Sari Sarkomaa ehdottaa pilottia, jossa luotaisiin edellytykset perustaa valtakunnallinen laaturekisteri muistisairauksien ennaltaehkäisyä, kuntoutusta ja hoitoa varten. Etenevät muistisairaudet ovat mittava kansanterveydellinen ja taloudellinen haaste.
