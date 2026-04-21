Oulussa upea näyttelyvuosi

Fotografiska Tallinnan ryhmänäyttely PLAY esittelee 17 taiteilijan linssin kautta leikkiä sekä ilon aiheena että häiriötekijänä. Suuressa näyttelyssä on noin 200 vedostettua teosta ja videoteoksia, 1950-luvulta tähän päivään, taiteilijoiden urien eri vaiheista.

Mukana ovat muun muassa joulukuussa menehtyneen kuvaajalegendan Martin Parrin The Last Resort (1983–1985), Jouko Lehtolan Nuoret sankarit (1996), Cristina de Middelin The Afronauts (2012) sekä Christopher Herwigin Soviet Bus Stops (2002–2015).

Näyttelyn muut taiteilijat ovat Susan Meiselas, Bruce Davidson, Roger Ballen, Nina Katchadourian, Sage Sohier, Trent Parke, Karolina Wojtas, Niccolò Rastrelli, Joosep Kivimäe, Mathias Väärsi, Pelle Cass, Deanna Dikeman ja Louis-Philippe Rondeau. Tunnelmasta toiseen johdattavan äänimaailman on suunnitellut Erki Pärnoja.

Fotografiska Tallinn: PLAY Kauppakortteli Pekurissa 31.12. saakka.

Rauhantyötä ja korvamatoja

Oulun kaupungintaloon sijoittuvat taidetta ja teknologiaa yhdistävä installaatio Rauhankoneen kerroksia ja mediataidenäyttely Korvamato.

Ekho Collectiven moniosainen installaatio upottaa kokijan osaksi tilaa ja valottaa eri puolia rauhan rakentamisesta. Teos muuntuu vuorovaikutuksessa, joten jokaisen kävijän kokemus on uniikki. Kollektiivin töihin lukeutuu Lahden visuaalisten taiteiden museon Malvan kävijävirran mukaan muuttuva Ahto, ja ryhmä oli luomassa Kansallisoopperan interaktiivista, palkittua Laila-teosta.

Kaupungintalolla koettavissa on myös Kiasman Korvamato. Näyttely esittelee mediataidetta Kansallisgallerian kokoelmasta. Mukana ovat taiteilijat Mika Taanila, Pipilotti Rist, Raakel Kuukka, Dora Dalila Cheff, Otto Byström ja Jaakko Pietiläinen. Tässä Saara Karhusen kuratoimassa näyttelyssä korvamatojen tarttuminen on erittäin mahdollista.

Rauhankoneen kerroksia ja Korvamato Oulun kaupungintalolla 31.12. saakka.

Ennennäkemätön muotinäyttelykokonaisuus

Oulun taidemuseossa avautuu toukokuussa arvostetun japanilaisen muotisuunnittelijan ja valokuvaajan Yuima Nakazaton yksityisnäyttely. Nakazaton luomukset edustavat tekstiiliteknologian huippua: hän työskentelee alan asiantuntijoiden ja tutkijoiden kanssa innovaatioiden rajoja koetellen ja sitoen yhteen myös perinteistä japanilaista käsityötaitoa.

Pukusuunnittelija ja taiteilijaprofessori Pasi Räbinän kuratoima Huomisen vaatekaappi -ryhmänäyttely esittelee vaatesuunnittelun tulevaisuuden nimiä ja edelläkävijöitä. Näyttelyn 27 suunnittelijaa yhdistää vahva visio, persoonallinen käsiala sekä nykyteknologian mahdollisuudet ja ympäristöystävälliset tulevaisuuden materiaalit.

Esillä on vaatteita niin kansainvälisiltä kuin kotimaisilta tekijöiltä, jotka ovat luoneet töitään rohkean kokeellisesti ja useita erilaisia tekniikoita hyödyntäen esimerkiksi 3D-tulostamalla ja virtuaalisesti.

Yuima Nakazato: Glacier - ja Huomisen vaatekaappi -näyttelyt Oulun taidemuseossa 22.5.–11.10.

Ääniä kaukaa menneisyydestä

Uusi ääniteos the Logos tuo avaruuden signaalit Oulun tuomiokirkkoon. Taiteilija Andrew Melchiorin teoksessa avaruuden nopeat radiopurkaukset on muunnettu kuultavaksi musiikiksi ja yhdistetty tarinallisen sävellyksen kanssa. Teoksen myötä ihmiskorva voi “kuulla avaruuden”.

Luovan teknologian parissa työskentelevä Melchior on tehnyt aiemmin yhteistyötä muun muassa David Bowien, Björkin ja Massive Attackin kanssa. The Logos on syntynyt yhteistyössä yhdysvaltaisen Massachusetts Institute of Technologyn (MIT) astrofysiikan tutkijan Kiyoshi Masuin, filosofi Timothy Mortonin ja Oulun tuomiorovasti Satu Saarisen kanssa.

The Logos Oulun tuomiokirkossa 31.12. saakka.

Euroopan kulttuuripääkaupungin satojen tapahtumien tarjonnan löydät verkkosivulta Oulu2026.eu.