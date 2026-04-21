Oulun kulttuurisäätiö, Oulu2026

Oulussa upea näyttelyvuosi

22.4.2026 07:15:00 EEST | Oulun kulttuurisäätiö, Oulu2026 | Tiedote

Euroopan kulttuuripääkaupunki Oulun näyttelytarjonta hurmaa monipuolisuudellaan. Koettavissa on kuvaajalegenda Martin Parrin teoksia, japanilaisen Yuima Nakazaton muotia ja brittiläis-saksalaisen Andrew Melchiorin avaruuden signaaleista syntynyt uusi ääniteos.

Fotografiska Tallinnan ryhmänäyttely PLAY esittelee 17 taiteilijan linssin kautta leikkiä sekä ilon aiheena että häiriötekijänä. Suuressa näyttelyssä on noin 200 vedostettua teosta ja videoteoksia, 1950-luvulta tähän päivään, taiteilijoiden urien eri vaiheista.  

Mukana ovat muun muassa joulukuussa menehtyneen kuvaajalegendan Martin Parrin The Last Resort (1983–1985), Jouko Lehtolan Nuoret sankarit (1996), Cristina de Middelin The Afronauts (2012) sekä Christopher Herwigin Soviet Bus Stops (2002–2015). 

Näyttelyn muut taiteilijat ovat Susan Meiselas, Bruce Davidson, Roger Ballen, Nina Katchadourian, Sage Sohier, Trent Parke, Karolina Wojtas, Niccolò Rastrelli, Joosep Kivimäe, Mathias Väärsi, Pelle Cass, Deanna Dikeman ja Louis-Philippe Rondeau. Tunnelmasta toiseen johdattavan äänimaailman on suunnitellut Erki Pärnoja.  

Fotografiska Tallinn: PLAY Kauppakortteli Pekurissa 31.12. saakka. 

Rauhantyötä ja korvamatoja 

Oulun kaupungintaloon sijoittuvat taidetta ja teknologiaa yhdistävä installaatio Rauhankoneen kerroksia ja mediataidenäyttely Korvamato. 

Ekho Collectiven moniosainen installaatio upottaa kokijan osaksi tilaa ja valottaa eri puolia rauhan rakentamisesta. Teos muuntuu vuorovaikutuksessa, joten jokaisen kävijän kokemus on uniikki. Kollektiivin töihin lukeutuu Lahden visuaalisten taiteiden museon Malvan kävijävirran mukaan muuttuva Ahto, ja ryhmä oli luomassa Kansallisoopperan interaktiivista, palkittua Laila-teosta. 

Kaupungintalolla koettavissa on myös Kiasman Korvamato. Näyttely esittelee mediataidetta Kansallisgallerian kokoelmasta. Mukana ovat taiteilijat Mika Taanila, Pipilotti Rist, Raakel Kuukka, Dora Dalila Cheff, Otto Byström ja Jaakko Pietiläinen. Tässä Saara Karhusen kuratoimassa näyttelyssä korvamatojen tarttuminen on erittäin mahdollista. 

Rauhankoneen kerroksia ja Korvamato Oulun kaupungintalolla 31.12. saakka.  

Ennennäkemätön muotinäyttelykokonaisuus 

Oulun taidemuseossa avautuu toukokuussa arvostetun japanilaisen muotisuunnittelijan ja valokuvaajan Yuima Nakazaton yksityisnäyttely. Nakazaton luomukset edustavat tekstiiliteknologian huippua: hän työskentelee alan asiantuntijoiden ja tutkijoiden kanssa innovaatioiden rajoja koetellen ja sitoen yhteen myös perinteistä japanilaista käsityötaitoa. 

Pukusuunnittelija ja taiteilijaprofessori Pasi Räbinän kuratoima Huomisen vaatekaappi -ryhmänäyttely esittelee vaatesuunnittelun tulevaisuuden nimiä ja edelläkävijöitä. Näyttelyn 27 suunnittelijaa yhdistää vahva visio, persoonallinen käsiala sekä nykyteknologian mahdollisuudet ja ympäristöystävälliset tulevaisuuden materiaalit. 

Esillä on vaatteita niin kansainvälisiltä kuin kotimaisilta tekijöiltä, jotka ovat luoneet töitään rohkean kokeellisesti ja useita erilaisia tekniikoita hyödyntäen esimerkiksi 3D-tulostamalla ja virtuaalisesti. 

Yuima Nakazato: Glacier - ja Huomisen vaatekaappi -näyttelyt Oulun taidemuseossa 22.5.–11.10.  

Ääniä kaukaa menneisyydestä 

Uusi ääniteos the Logos tuo avaruuden signaalit Oulun tuomiokirkkoon. Taiteilija Andrew Melchiorin teoksessa avaruuden nopeat radiopurkaukset on muunnettu kuultavaksi musiikiksi ja yhdistetty tarinallisen sävellyksen kanssa. Teoksen myötä ihmiskorva voi “kuulla avaruuden”. 

Luovan teknologian parissa työskentelevä Melchior on tehnyt aiemmin yhteistyötä muun muassa David Bowien, Björkin ja Massive Attackin kanssa. The Logos on syntynyt yhteistyössä yhdysvaltaisen Massachusetts Institute of Technologyn (MIT) astrofysiikan tutkijan Kiyoshi Masuin, filosofi Timothy Mortonin ja Oulun tuomiorovasti Satu Saarisen kanssa.   

The Logos Oulun tuomiokirkossa 31.12. saakka. 

Euroopan kulttuuripääkaupungin satojen tapahtumien tarjonnan löydät verkkosivulta Oulu2026.eu

Fotografiska Tallinnan ryhmänäyttely PLAY esittelee 17 taiteilijan linssin kautta leikkiä sekä ilon aiheena että häiriötekijänä.
Pelle Cass Oulu2026
Korvamato-näyttelyssä on nähtävillä muun muassa Dora Dalila Cheffin video, jossa mainio viihdyttäjä Mamou opettaa videolla tunisialaisia tanssiliikkeitä.
Dora Dalila Cheffi Oulu2026
Ekho Collectiven moniosainen installaatio upottaa kokijan osaksi tilaa ja valottaa eri puolia rauhan rakentamisesta.
Mikko Törmänen Oulu2026
Andrew Melchiorin uusi ääniteos the Logos tuo avaruuden signaalit Oulun tuomiokirkkoon.
Linnea Laatikainen Oulu2026
Oulun taidemuseossa avautuu toukokuussa arvostetun japanilaisen muotisuunnittelijan ja valokuvaajan Yuima Nakazaton yksityisnäyttely.
Yuima Nakazato Oulu2026
Leevi Ikäheimo on yksi Huomisen vaatekaappi -näyttelyn tulevaisuuden nimistä.
Tatu Rouvinen Oulu2026
Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki

Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna 2026. Kulttuuripääkaupunkivuosi yltää 39 kumppanikuntaan pohjoisessa Suomessa. Tavoitteena on pysyvä kulttuuri-ilmastonmuutos; pysyvästi rikkaampi kulttuurielämä ja positiivinen muutos alueelle. Kulttuuri-ilmastonmuutos yhdistää kulttuuria, taidetta ja teknologiaa yllättävälläkin tavalla, luo kohtaamisia ja synnyttää vuorovaikutusta.  

Oulu2026 tarjoaa tuhansia tapahtumia, teoksia ja elämyksiä! Toiminnasta vastaa Oulun kulttuurisäätiö sr. Oulu2026:n pääyhteistyökumppanit ovat Pohjolan OP ja Kaleva Media.

Oulu2026:n julkisen taiteen teossarja Climate Clock avautuu 13.6. – yksi teoksista nähtävissä jo toukokuussa21.4.2026 08:00:00 EEST | Tiedote

Oulu2026 Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden keskeisimpiin tuotantoihin lukeutuva julkisen taiteen teossarja Climate Clock avautuu yleisölle lauantaina 13. kesäkuuta 2026 Oulussa useissa avajaisissa eri puolilla kaupunkia. Oululaisten kanssa yhteistyössä tehty teos avataan yleisölle jo Eurooppa-päivänä 9. toukokuuta Oravan koululla Haukiputaalla.

