Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus

Hakalan silta Teuvalla suljetaan korjaustöiden ajaksi toukokuussa

21.4.2026 15:00:55 EEST | Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus | Tiedote

Jaa

Elinvoimakeskus aloittaa Hakalan sillan korjaustyöt Teuvalla (maantie 17197) yhdessä urakoitsijana toimivan MPV-Infrarakenne Oy:n kanssa. Työt parantavat sillan turvallisuutta ja varmistavat sillan käytettävyyden tuleville vuosille.

Hakalan silta Teuvalla suljetaan korjaustöiden ajaksi 4.5.–5.6.2026. Liikenne ohjataan kiertotielle kantatie 67:n kautta. Kuvituskuva.

Silta suljetaan liikenteeltä maanantaina 4.5.2026 ja silta avataan liikenteelle viimeistään 5.6.2026. Sillan korjaustyöt valmistuvat kokonaisuudessaan kesäkuun loppuun mennessä. 

Korjaustöiden aikana liikenne ohjataan kiertotielle kantatie 67:n kautta. Kiertotie merkitään selkeästi liikennemerkein. Työmaa aiheuttaa tilapäistä haittaa liikenteelle ja tienkäyttäjiä pyydetään varaamaan matkoihin normaalia enemmän aikaa. 

Korjaustöillä varmistetaan Hakalan sillan rakenteellinen kunto ja liikenneturvallisuus. Työt ovat osa elinvoimakeskuksen siltaverkon kunnossapitoa.

Elinvoimakeskus ja urakoitsija kiittävät tienkäyttäjiä kärsivällisyydestä.

Avainsanat

hakalansiltakorjaustyötliikenneturvallisuus

Yhteyshenkilöt

Elinvoimakeskus
Sami Palo, projektipäällikkö
etunimi.sukunimi@elinvoimakeskus.fi
p. 050 350 9023


MPV-Infrarakenne Oy Länsi-Suomi
Johannes Herrala, Työmaapäällikkö
p. 040 6125679

Kuvat

Hakalan silta Teuvalla suljetaan korjaustöiden ajaksi 4.5.–5.6.2026. Liikenne ohjataan kiertotielle kantatie 67:n kautta. Kuvituskuva.
Lataa

Tietoja julkaisijasta

Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus hoitaa Etelä-Pohjanmaalla elinkeinoihin, työllisyyteen, maaseutuun ja maahanmuuttoon liittyviä tehtäviä. Ympäristötehtäviä sekä maanteiden pidon tehtäviä eli tienpidon hankkeiden ja kunnossapidon suunnittelua hoidamme Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelemme myös muita alueita.

Logo: Elinvoimakeskus, Livskraftscentralen.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus

Sillan korjaaminen aiheuttaa tilapäisiä liikennejärjestelyjä ja viivytystä valtatiellä 3 kesän aikana30.3.2026 13:17:31 EEST | Tiedote

Valtatiellä 3 Laihian ja Vaasan välillä oleva Rudon silta korjataan tulevan kesän aikana. Viisi kuukautta kestävässä kunnostuksessa sillan pintarakenteet korjataan. 7.4. alkava remontti aiheuttaa liikenteeseen poikkeusjärjestelyjä ja hidastusta. Nopeusrajoitus työmaan aikana lasketaan 30 kilometriin tunnissa. Työn aikana liikenne voi sillalla käyttää yhtä kaistaa kerrallaan ja liikennettä ohjataan liikennevaloilla.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
