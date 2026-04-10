Hakalan silta Teuvalla suljetaan korjaustöiden ajaksi toukokuussa
21.4.2026 15:00:55 EEST | Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus | Tiedote
Elinvoimakeskus aloittaa Hakalan sillan korjaustyöt Teuvalla (maantie 17197) yhdessä urakoitsijana toimivan MPV-Infrarakenne Oy:n kanssa. Työt parantavat sillan turvallisuutta ja varmistavat sillan käytettävyyden tuleville vuosille.
Silta suljetaan liikenteeltä maanantaina 4.5.2026 ja silta avataan liikenteelle viimeistään 5.6.2026. Sillan korjaustyöt valmistuvat kokonaisuudessaan kesäkuun loppuun mennessä.
Korjaustöiden aikana liikenne ohjataan kiertotielle kantatie 67:n kautta. Kiertotie merkitään selkeästi liikennemerkein. Työmaa aiheuttaa tilapäistä haittaa liikenteelle ja tienkäyttäjiä pyydetään varaamaan matkoihin normaalia enemmän aikaa.
Korjaustöillä varmistetaan Hakalan sillan rakenteellinen kunto ja liikenneturvallisuus. Työt ovat osa elinvoimakeskuksen siltaverkon kunnossapitoa.
Elinvoimakeskus ja urakoitsija kiittävät tienkäyttäjiä kärsivällisyydestä.
Yhteyshenkilöt
Elinvoimakeskus
Sami Palo, projektipäällikkö
etunimi.sukunimi@elinvoimakeskus.fi
p. 050 350 9023
MPV-Infrarakenne Oy Länsi-Suomi
Johannes Herrala, Työmaapäällikkö
p. 040 6125679
Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus hoitaa Etelä-Pohjanmaalla elinkeinoihin, työllisyyteen, maaseutuun ja maahanmuuttoon liittyviä tehtäviä. Ympäristötehtäviä sekä maanteiden pidon tehtäviä eli tienpidon hankkeiden ja kunnossapidon suunnittelua hoidamme Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelemme myös muita alueita.
