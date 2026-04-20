Salibandyn MM-kisojen liput Suomen otteluihin alkaen 12 €
22.4.2026 09:36:11 EEST | Suomen Salibandyliitto ry | Tiedote
Joulukuussa 2026 Tampereella pelataan salibandyn maailmanmestaruudesta, kun hallitseva maailmanmestari Suomi saa kärkimaat vastaansa kotiyleisön edessä 5.–13.12.2026.
Alkusarjan ottelut pelataan Hakametsän jäähallissa ja Kauppi Sports Centerissä. Kisat huipentuvat Nokia Arenalla, jossa maailmanmestaruus ratkaistaan puolivälieristä alkaen.
Tänään, keskiviikkona 22.4. klo 9.00 tulivat myyntiin Suomen alkusarjaotteluiden ja puolivälierien päiväliput.
Jo aiemmin myyntiin avatut finaaliviikonlopun lippupaketit ovat edelleen saatavilla. Samalla avautuu kaikkien otteluiden lipunmyynti.
Tampereella tähtäin on vahvasti täysissä katsomoissa, vahvassa kotikisatunnelmassa ja kaupungilla näkyvässä MM-huumassa.
Suomen ottelut ovat varmasti kisojen sykähdyttävimpiä hetkiä. Kun kotijoukkue astuu kentälle Tampereella, luvassa on tunnelmaa, jota muistellaan vielä pitkään kisojen jälkeen. Nyt on oikea aika varmistaa paikka katsomossa ja päästä osaksi sinivalkoista kisahuumaa.
– Nyt avautuva lipunmyynti on todella tärkeä, koska juuri Suomen ottelut ovat monelle niitä hetkiä, jotka halutaan kokea paikan päällä, sanoo MM-kisojen pääsihteeri Kati Voutilainen.
Lompakolle ystävällinen koko perheen urheiluelämys
Alkusarjat tarjoavat jo itsessään runsaasti nähtävää. Suomen ottelut, kansainväliset huippukamppailut ja lohkojen pistejahti rakentavat kisaviikkoon rytmin, joka tiivistyy päivä päivältä kohti ratkaisupelejä.
Lasten liput Suomen peleihin alkavat 12 eurosta ja aikuisten liput 35 eurosta, joten kotikisatunnelmaa on mahdollista tulla nauttimaan koko perheen voimin.
Ottelulippuihin kuuluu ottelupäivänä Tampereen seudun joukkoliikenne Nyssen matkustusoikeus. Lisäksi kaikkiin lasten lippuihin sisältyy maksuton kylpyläkäynti Ideapark Lempäälän Vesimaailma Louhessa 31.12.2026 asti.
– Meille on ollut tärkeää, että kotikisat ovat mahdollisimman monelle saavutettava elämys. Haluamme, että Suomen peleihin on helppo tulla niin aktiiviharrastajien, perheiden kuin uusienkin lajikatsojien. Kun lipun hinta pidetään maltillisena ja kokonaisuuteen tuodaan myös lisäarvoa, kynnys lähteä mukaan madaltuu entisestään, Voutilainen toteaa.
MM-kisojen aikana ei pelata muita sarjoja
Suomen Salibandyliiton hallituksen päätöksen mukaan salibandyn MM-kisojen aikana ei pelata Suomen Salibandyliiton alaisia sarjoja, jolla pyritään mahdollistamaan kaikille salibandyfaneille mahdollisuus nauttia kotikisahuumasta. Kisojen aikana on mahdollisuus pelata otteluita Tampereen alueella, mutta otteluiden tulee päättyä ennen mahdollisia Suomen otteluita.
Kisahuuma kasvaa
Jo myynnissä olevat finaaliviikonlopun lippupaketit ovat herättäneet paljon kiinnostusta ja nyt avautuva lipunmyynti antaa entistä useammalle mahdollisuuden tulla mukaan kokemaan MM-kisat omalla tavallaan – oli haaveissa sitten Suomen ottelut, kokonainen kisapäivä tai ratkaisupelien huipennus.
– Kiinnostus kotikisoja kohtaan on ollut ilahduttavan vahvaa jo tässä vaiheessa. Se näkyy lipunmyynnissä, keskustelussa kisojen ympärillä ja siinä, miten vapaaehtoishakuun vastanneet ihmiset haluavat tulla mukaan rakentamaan tapahtumaa. Tästä on hyvä jatkaa kohti joulukuuta 2026, Voutilainen sanoo.
Lipunmyynti
Suomen alkusarjaotteluiden ja puolivälierien liput tulivat myyntiin keskiviikkona 22.4. klo 9.00. Finaaliviikonlopun lippupaketit ovat edelleen myynnissä.
Suomen otteluohjelma alkusarjoissa ja puolivälierissä.
LA 5.12.2026 Suomi–Sveitsi, Hakametsä klo 19
SU 6.12.2026 Suomi-Norja, Hakametsä klo 14
TI 8.12.2026 Latvia-Suomi, Hakametsä klo 19
TO 10.12.2026 Mahdolliset puolivälierät, Nokia Arena
Lisätiedot:
Kati Voutilainen
Pääsihteeri, MM-kisat Suomessa 2026 & 2027
050 362 4903
kati.voutilainen@salibandy.fi
Yhteyshenkilöt
Jussi OjalaViestintäjohtajaPuh:040 777 4831jussi.ojala@salibandy.fi
Tietoja julkaisijasta
Salibandy on yksi Suomen suurimmista urheilulajeista. Haluamme luoda liikettä, joka synnyttää elämyksiä, hyvinvointia ja menestystä. Salibandyllä ja sählyllä on Suomessa yhteensä noin 400 000 harrastajaa. Rekisteröityneitä pelaajia ja harrastajia on yli 50 000.
