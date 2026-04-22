Kiirevastaanoton aukiolo laajenee Lohjalla toukokuussa

Muutoksessa on kaksi vaihetta

27.4. kiirevastaanotto muuttaa Lohjan sairaalan päärakennuksen 2. kerrokseen (sisäänkäynti A-ovesta, kulku hissillä 2. kerrokseen) 6.5. aukioloaika laajenee: auki joka päivä klo 8–20 (myös viikonloppuisin ja pyhinä)

Kenelle kiirevastaanotto on tarkoitettu

Kiirevastaanotto on perusterveydenhuollon yksikkö, jossa hoidetaan potilaita, jotka tarvitsevat kiireellistä yleislääkäritasoista hoitoa. Potilaat tarvitsevat tutkimusta ja hoitoa nopeasti, mutta heidän oireensa eivät edellytä erikoissairaanhoitoa.

Kiirevastaanotolla hoidetaan vastaanotolla omatoimisesti pärjäävät potilaat. Vuodepaikan tai seurantaa tarvitsevat potilaat hoidetaan HUS päivystyksessä.

Esimerkkejä kiirevastaanotolla hoidettavista asioista ovat äkilliset infektiot kuten korva- ja nielutulehdukset sekä vammojen ja tapaturmien hoito.

Lohjan kiirevastaanotto palvelee ensisijaisesti Lohjan asukkaita. Karkkilan ja Vihdin asukkaat voivat hakeutua kiirevastaanotolle arkisin klo 16–20 sekä viikonloppuisin ja pyhinä klo 8–20.

Ota yhteyttä ennen vastaanotolle lähtemistä

puh. 09 4763 6440 ma–pe klo 8–16

puh. 116117 arkisin klo 16 jälkeen sekä viikonloppuisin ja pyhinä

Hätätilanteessa soita 112.

Kiireettömissä asioissa potilaat hoidetaan omalla terveysasemalla.

HUSin päivystys toimii normaalisti

Erikoissairaanhoitoa sekä vuodepaikkaa tarvitsevat potilaat ohjataan kiirevastaanotolta HUSin Lohjan päivystykseen. Se jatkaa toimintaansa Lohjan sairaalassa normaalisti ja on jatkossakin avoinna vuorokauden ympäri (sisäänkäynti B-ovesta).

HUSin päivystyksessä hoidetaan äkillisesti ja vakavasti sairastuneita, kiireellistä hoitoa tarvitsevia potilaita. Klo 20–08 HUSin päivystyksessä hoidetaan myös kiirevastaanoton potilaat, joiden hoito ei voi odottaa seuraavaan päivään.

Ennen päivystykseen hakeutumista soita Päivystysavun numeroon 116117. Hätätilanteessa soita 112. Kiireellisessä tilanteessa voit myös hakeutua suoraan päivystykseen.

Muutos parantaa hoitoon pääsyä

Laajan aukiolon kiirevastaanotto tarjoaa tavallista terveysasemaa enemmän tutkimus- ja hoitomahdollisuuksia. Tavoitteena on, että asukkaat saa tarvitsemansa avun sujuvasti ja mahdollisimman läheltä.

Samalla vähennämme tarvetta hakeutua HUSin erikoissairaanhoidon päivystykseen.

Muutos on valmisteltu yhteistyössä HUSin kanssa.