Kiirevastaanoton aukiolo laajenee Lohjalla toukokuussa
22.4.2026 09:14:23 EEST | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde | Tiedote
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kiirevastaanotto Lohjan sairaalassa muuttaa uusiin tiloihin ja laajentaa aukioloaan. Muutokset toteutetaan vaiheittain huhti–toukokuussa. Tavoitteena on helpottaa asukkaiden pääsyä kiireelliseen hoitoon ja vähentää HUSin päivystyksen kuormitusta.
Muutoksessa on kaksi vaihetta
- 27.4. kiirevastaanotto muuttaa Lohjan sairaalan päärakennuksen 2. kerrokseen (sisäänkäynti A-ovesta, kulku hissillä 2. kerrokseen)
- 6.5. aukioloaika laajenee: auki joka päivä klo 8–20 (myös viikonloppuisin ja pyhinä)
Kenelle kiirevastaanotto on tarkoitettu
Kiirevastaanotto on perusterveydenhuollon yksikkö, jossa hoidetaan potilaita, jotka tarvitsevat kiireellistä yleislääkäritasoista hoitoa. Potilaat tarvitsevat tutkimusta ja hoitoa nopeasti, mutta heidän oireensa eivät edellytä erikoissairaanhoitoa.
Kiirevastaanotolla hoidetaan vastaanotolla omatoimisesti pärjäävät potilaat. Vuodepaikan tai seurantaa tarvitsevat potilaat hoidetaan HUS päivystyksessä.
Esimerkkejä kiirevastaanotolla hoidettavista asioista ovat äkilliset infektiot kuten korva- ja nielutulehdukset sekä vammojen ja tapaturmien hoito.
Lohjan kiirevastaanotto palvelee ensisijaisesti Lohjan asukkaita. Karkkilan ja Vihdin asukkaat voivat hakeutua kiirevastaanotolle arkisin klo 16–20 sekä viikonloppuisin ja pyhinä klo 8–20.
Ota yhteyttä ennen vastaanotolle lähtemistä
- puh. 09 4763 6440 ma–pe klo 8–16
- puh. 116117 arkisin klo 16 jälkeen sekä viikonloppuisin ja pyhinä
Hätätilanteessa soita 112.
Kiireettömissä asioissa potilaat hoidetaan omalla terveysasemalla.
HUSin päivystys toimii normaalisti
Erikoissairaanhoitoa sekä vuodepaikkaa tarvitsevat potilaat ohjataan kiirevastaanotolta HUSin Lohjan päivystykseen. Se jatkaa toimintaansa Lohjan sairaalassa normaalisti ja on jatkossakin avoinna vuorokauden ympäri (sisäänkäynti B-ovesta).
HUSin päivystyksessä hoidetaan äkillisesti ja vakavasti sairastuneita, kiireellistä hoitoa tarvitsevia potilaita. Klo 20–08 HUSin päivystyksessä hoidetaan myös kiirevastaanoton potilaat, joiden hoito ei voi odottaa seuraavaan päivään.
Ennen päivystykseen hakeutumista soita Päivystysavun numeroon 116117. Hätätilanteessa soita 112. Kiireellisessä tilanteessa voit myös hakeutua suoraan päivystykseen.
Muutos parantaa hoitoon pääsyä
Laajan aukiolon kiirevastaanotto tarjoaa tavallista terveysasemaa enemmän tutkimus- ja hoitomahdollisuuksia. Tavoitteena on, että asukkaat saa tarvitsemansa avun sujuvasti ja mahdollisimman läheltä.
Samalla vähennämme tarvetta hakeutua HUSin erikoissairaanhoidon päivystykseen.
Muutos on valmisteltu yhteistyössä HUSin kanssa.
Yhteyshenkilöt
Valtteri KiuruPalvelulinjajohtaja, Yhteiset sosiaali- ja terveyspalvelut, pohjoisen alueen terveyspalvelutPuh:+358443743570valtteri.kiuru@luvn.fi
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut Espoon, Hangon, Inkoon, Karkkilan, Kauniaisten, Kirkkonummen, Lohjan, Raaseporin, Siuntion ja Vihdin asukkaille.
Akutmottagningens öppettider förlängs i Lojo i maj22.4.2026 09:14:53 EEST | Tiedote
Västra Nylands välfärdsområdes akutmottagning vid Lojo sjukhus flyttar till nya lokaler och förlänger sina öppettider. Förändringarna genomförs stegvis under april–maj. Målet är att underlätta invånarnas tillgång till brådskande vård och minska belastningen på HUS jouravdelning.
