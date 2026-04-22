Akutmottagningens öppettider förlängs i Lojo i maj
22.4.2026 09:14:53 EEST | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde | Tiedote
Västra Nylands välfärdsområdes akutmottagning vid Lojo sjukhus flyttar till nya lokaler och förlänger sina öppettider. Förändringarna genomförs stegvis under april–maj. Målet är att underlätta invånarnas tillgång till brådskande vård och minska belastningen på HUS jouravdelning.
Ändringen genomförs i två skeden:
- Den 27 april flyttar akutmottagningen till andra våningen i huvudbyggnaden vid Lojo sjukhus (ingång via A-dörren, ta hissen till andra våningen).
- Den 6 maj förlängs öppettiderna: öppet varje dag kl. 8–20 (även under veckoslut och helgdagar).
För vem är akutmottagningen avsedd?
Akutmottagningen är en enhet inom primärvården där patienter som behöver brådskande vård på allmänläkarnivå får vård. Patienterna behöver undersökning och vård snabbt, men deras symptom kräver inte specialiserad sjukvård.
På akutmottagningen vårdas patienter som klarar sig självständigt på mottagningen. Patienter som behöver avdelningsplats eller övervakning vårdas på HUS jouravdelning.
Exempel på ärenden som behandlas på akutmottagningen är akuta infektioner som öron- och halsinflammationer samt behandling av skador och olycksfall.
Lojo akutmottagning betjänar i första hand invånare i Lojo. Invånare i Högfors och Vichtis kan söka sig till akutmottagningen vardagar kl. 16–20 samt under veckoslut och helgdagar kl. 8–20.
Ta kontakt innan du beger dig till mottagningen
- tfn 09 4763 6440 mån–fre kl. 8–16
- tfn 116 117 vardagar efter kl. 16 samt under veckoslut och helgdagar
I nödsituationer, ring 112.
I icke-brådskande ärenden vårdas patienter på den egna hälsostationen.
HUS jour fungerar normalt
Patienter som behöver specialiserad sjukvård samt avdelningsplats hänvisas från akutmottagningen till HUS jour i Lojo. Jouravdelningen fortsätter sin verksamhet vid Lojo sjukhus normalt och är också i fortsättningen öppen dygnet runt (ingång via B-dörren).
På HUS jouravdelning vårdas akut och allvarligt insjuknade patienter som behöver brådskande vård. Mellan kl. 20.00 och 8.00 vårdar HUS jour även akutmottagningens patienter vars vård inte kan vänta till följande dag.
Innan du söker dig till jouren, ring Jourhjälpen på numret 116 117. I nödsituationer, ring 112. I brådskande fall kan du också söka dig till jouren direkt.
Förändringen förbättrar tillgången till vård
Akutmottagningen med omfattande öppettider erbjuder fler undersöknings- och vårdmöjligheter än en vanlig hälsostation. Målet är att invånarna ska få den hjälp de behöver smidigt och så nära som möjligt.
Samtidigt minskar vi behovet att söka sig till jouren inom HUS specialiserad sjukvård.
Förändringen har förberetts i samarbete med HUS.
Valtteri KiuruServicelinjedirektör, Gemensamma social- och hälsovårdstjänster, hälsovårdstjänster i norra områdetPuh:+358443743570valtteri.kiuru@luvn.fi
Västra Nylands välfärdsområde ordnar social- och hälsovården och räddningsväsendets tjänster för invånarna i Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis.
Kiirevastaanoton aukiolo laajenee Lohjalla toukokuussa22.4.2026 09:14:23 EEST | Tiedote
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kiirevastaanotto Lohjan sairaalassa muuttaa uusiin tiloihin ja laajentaa aukioloaan. Muutokset toteutetaan vaiheittain huhti–toukokuussa. Tavoitteena on helpottaa asukkaiden pääsyä kiireelliseen hoitoon ja vähentää HUSin päivystyksen kuormitusta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme