Sikatilallinen, haluatko tietää, miten sioillasi menee? Hae mukaan eurooppalaiseen tutkimukseen

SOWtrack-hankkeessa asiantuntijat valitsevat luotettavimmat ja käytännössä toimivimmat mittarit sikojen hyvinvoinnin arviointiin. Näiden mittareiden avulla kartoitetaan oloja yli 300 sikatilalla kymmenessä maassa.

Vuonna 2026 alkavat tilakäynnit suuntautuvat erilaisille porsastuotantotiloille, jotta hyvinvoinnista saadaan mahdollisimman kattava kokonaiskuva. Mukana on sekä suuria sianlihan tuottajamaita, kuten Espanja, Saksa ja Tanska, että pienempiä tuotantomaita. Hankkeen tavoitteena ei ole maiden välinen kilpailu tai paremmuusjärjestys, vaan sikojen hyvinvointiin vaikuttavien tekijöiden tunnistaminen tietoon perustuvan päätöksenteon tueksi.

Arviointimenetelmät perustuvat eläinperäisiin mittareihin, joita sioilla ovat esimerkiksi ihovaurioiden määrä, makuuasennot, stereotyyppinen käyttäytyminen, puhtaus, ihmisarkuus ja ontuminen. Lisäksi kerätään tietoa olosuhteista ja hoitokäytännöistä. Kaikilla arvioijilla tulee olla kokemusta sekä sikojen pidosta että tutkimuksesta, ja heidät koulutetaan perusteellisesti hankkeen yhteisessä koulutuksessa Itävallassa.

Suomalaiset sikatilat voivat ilmoittautua mukaan kevään 2026 aikana lähettämällä sähköpostia Miina Tuominen-Brinkakselle (miina.tuominen-brinkas@helsinki.fi). Osallistuvat tilat saavat vierailun jälkeen tiedon siitä, miten niiden hyvinvointitulokset asettuvat muihin tiloihin nähden. Tutkijoiden käynti kestää muutaman tunnin.

Tulokset tarjoavat tietoperustaa päätöksenteolle ja auttavat ylläpitämään ja tasavertaistamaan sikaloiden korkeaa tasoa kaikkialla Euroopassa. Hanketta rahoittaa Euroopan elintarviketurvallisuusvirasto EFSA.

Hanke toimii yhteistyössä Eläinten terveys ETT ry:n kanssa, ja tilakäynneillä kerätään aineistoa FAST‑hankkeelle valtakunnallisen eläinten hyvinvoinnin mittausjärjestelmän kehittämistä varten. FAST tuottaa kuluttajille luotettavaa tietoa eläinten hyvinvoinnista.