Vihreiden Tynkkynen: hallitus leikkaa hyvinvoinnista ja osaamisesta, jotta rahaa riittää turpeeseen ja fossiilienergiaan

Hallitus kertoi kehysriihen tiedotustilaisuudessa tuista ja veronkevennyksistä, jotka sekä heikentävät julkisen talouden tasapainoa että lisäävät päästöjä. Näitä ovat mm. ajoneneuvoveron lisäalennus, maatilojen fossiilienergian tuen korotus ja turvepaketti.

”Kun Suomi velkaantuu 13 miljardia euroa vuodessa, hallitus kaivaa lisää rahaa fossiilisille tuontipolttoaineille ja turpeelle. Hallituksen päätökset lyövät korville niin taloutta kuin ilmastoakin”, vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen tylyttää.

Tynkkynen katsoo, että hallituksen riihi hukkasi taas mahdollisuuksia.

”Hallitus osoittaa jälleen, että se ei kykene samalla kävelemään ja syömään purkkaa. Kotitalous- ja työmatkakuluvähennyksiä laajennetaan, mutta vailla ilmastonäkökulmaa. Näin niukoista veroeuroista ei saada mahdollisimman suurta yhteiskunnallista hyötyä”, Tynkkynen katsoo.

Hallituksen toimia työllistämisen ja korjausrakentamisen vauhdittamiseksi Tynkkynen pitää sinänsä oikeansuuntaisina.

”Vihreät on aiemmin esittänyt korjausrakentamisen kiihdyttämistä, joten toivotamme hallituksen tervetulleeksi samoille linjoille – vaikkakin valitettavan myöhässä. Lisätoimet työllisyyden ja rakentamisen edistämiseksi ovat sinänsä tervetulleita, mutta mittaluokka jää pahasti alakanttiin”, vihreitä eduskunnan talousvaliokunnassa edustava Tynkkynen jatkaa.

Vaikka riihen annissa on vihreiden näkökulmasta myös pieniä parannuksia, Tynkkynen katsoo, että talouspolitiikan iso kuva on pahasti pielessä.

”Hallitus leikkaa kunnilta eli käytännössä koulutuksesta. Hallitus leikkaa taas lisää kansalaisjärjestöiltä, mikä tarkoittaa vähemmän apua niin lastensuojelunuorille, syöpäsairaille kuin päihdeongelmaisille. Hallitus myös korottaa sosiaali- ja terveyspalvelujen maksuja niin, että kuolemisestakin tulee kalliimpaa. Ja kaikki tämä, jotta rahaa riittäisi turvepaketteihin ja muuhun toissijaiseen”, Tynkkynen päättää.