Vihreiden Tynkkynen: hallitus leikkaa hyvinvoinnista ja osaamisesta, jotta rahaa riittää turpeeseen ja fossiilienergiaan
22.4.2026 22:18:47 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen tyrmää hallituksen kehysriihen annin takapajuisena. Erityisen karu valinta on leikata sosiaali- ja terveyspalveluista, koulutuksesta sekä kansalaisjärjestöiltä, kun samalla rahaa riittää fossiilisille tuontipolttoaineille ja turpeelle.
Hallitus kertoi kehysriihen tiedotustilaisuudessa tuista ja veronkevennyksistä, jotka sekä heikentävät julkisen talouden tasapainoa että lisäävät päästöjä. Näitä ovat mm. ajoneneuvoveron lisäalennus, maatilojen fossiilienergian tuen korotus ja turvepaketti.
”Kun Suomi velkaantuu 13 miljardia euroa vuodessa, hallitus kaivaa lisää rahaa fossiilisille tuontipolttoaineille ja turpeelle. Hallituksen päätökset lyövät korville niin taloutta kuin ilmastoakin”, vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen tylyttää.
Tynkkynen katsoo, että hallituksen riihi hukkasi taas mahdollisuuksia.
”Hallitus osoittaa jälleen, että se ei kykene samalla kävelemään ja syömään purkkaa. Kotitalous- ja työmatkakuluvähennyksiä laajennetaan, mutta vailla ilmastonäkökulmaa. Näin niukoista veroeuroista ei saada mahdollisimman suurta yhteiskunnallista hyötyä”, Tynkkynen katsoo.
Hallituksen toimia työllistämisen ja korjausrakentamisen vauhdittamiseksi Tynkkynen pitää sinänsä oikeansuuntaisina.
”Vihreät on aiemmin esittänyt korjausrakentamisen kiihdyttämistä, joten toivotamme hallituksen tervetulleeksi samoille linjoille – vaikkakin valitettavan myöhässä. Lisätoimet työllisyyden ja rakentamisen edistämiseksi ovat sinänsä tervetulleita, mutta mittaluokka jää pahasti alakanttiin”, vihreitä eduskunnan talousvaliokunnassa edustava Tynkkynen jatkaa.
Vaikka riihen annissa on vihreiden näkökulmasta myös pieniä parannuksia, Tynkkynen katsoo, että talouspolitiikan iso kuva on pahasti pielessä.
”Hallitus leikkaa kunnilta eli käytännössä koulutuksesta. Hallitus leikkaa taas lisää kansalaisjärjestöiltä, mikä tarkoittaa vähemmän apua niin lastensuojelunuorille, syöpäsairaille kuin päihdeongelmaisille. Hallitus myös korottaa sosiaali- ja terveyspalvelujen maksuja niin, että kuolemisestakin tulee kalliimpaa. Ja kaikki tämä, jotta rahaa riittäisi turvepaketteihin ja muuhun toissijaiseen”, Tynkkynen päättää.
Yhteyshenkilöt
Oras TynkkynenVihreän eduskuntaryhmän puheenjohtajaPuh:050 512 1584oras.tynkkynen@eduskunta.fi
Ville-Veikko MastomäkiViestintäpäällikköVihreiden viestintäPuh:+358407641684ville-veikko.mastomaki@vihreat.fi
Hyrkkö syyttää hallitusta tulevaisuuden hiekoittamisesta: Kukahan tämänkin sotkun siivoaa?22.4.2026 22:44:25 EEST | Tiedote
Valtiovarainvaliokunnan varapuheenjohtaja ja vihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö on pettynyt kehysriihessä tehtyihin ja tekemättä jääneisiin päätöksiin. Hyrkön mukaan eriarvoisuutta kasvattava ja tulopohjaa murentava politiikka uhkaa tulla Suomelle kalliiksi. Hyrkkö ihmettelee, että hallitus suhtautuu niin kevyesti kaikkien taloustavoitteidensa totaaliseen epäonnistumiseen.
Sofia Virta: Hallituksen päätös jatkaa suomalaisten sosiaali- ja terveyspalveluista leikkaamista on käsittämätön – maksajiksi joutuvat lapset, nuoret ja vanhukset22.4.2026 22:36:48 EEST | Tiedote
Orpon hallitus on julkistanut kehysriihen tulokset. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virran mukaan esimerkiksi hallituksen lisäleikkaukset järjestöille ja soteen tarkoittavat vähemmän apua ja työtä suomalaisille.
Sofia Virta: Kehysriihi on Orpon hallituksen viimeinen mahdollisuus palauttaa toivo – näin Virta tekisi Orpon saappaissa21.4.2026 14:23:43 EEST | Tiedote
Hallitus kokoontuu tällä viikolla kehysriiheen päättämään uusista sopeutustoimista. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virran mukaan hallituksella on nyt viimeinen tilaisuus kääntää politiikkansa suunta. Hän kertoo, miten Vihreät sen tekisi.
Vihreiden Tynkkynen: jokainen kivi käännettävä krääsäkauppaan puuttumiseksi17.4.2026 13:11:31 EEST | Tiedote
Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen iloitsee talousvaliokunnan tänään yksimielisesti hyväksymästä mietinnöstä, jossa se edellyttää hallitukselta viipymättä tekoja kiinalaiseen krääsäkauppaan puuttumiseksi. Nyt on hallituksen velvollisuus pikaisesti näyttää, että se ottaa eduskunnan tahdon tosissaan.
Mari Holopainen: Kymmenen keinoa yrittäjämyönteisen Suomen rakentamiseksi16.4.2026 16:11:57 EEST | Tiedote
Vihreät haluavat rakentaa yrittäjämyönteistä Suomea, jossa ihmiset uskaltavat tavoitella unelmiaan ja jonka turvaverkot tukevat myös yrittäjiä. Vihreiden kansanedustaja Mari Holopainen esittää kymmentä keinoa yrittäjien tukemiseksi.
