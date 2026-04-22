Sofia Virta: Hallituksen päätös jatkaa suomalaisten sosiaali- ja terveyspalveluista leikkaamista on käsittämätön – maksajiksi joutuvat lapset, nuoret ja vanhukset

Hallitus leikkaa kehysriihessä sote-järjestöiltä 50 miljoonaa euroa ja kohdistaa hyvinvointialueille ja Helsingin kaupungille vuositasolla 25 miljoonan euron määräaikaisen valtionavustuksen vuosille 2027–2030. Samaan aikaan se pitää kiinni yrityksille suunnatusta yhteisöveroalesta, jonka keventävä vaikutus on 830 miljoonaa euroa.

– Hallitus leikkaa järjestöiltä 50 miljoonaa ja tarjoaa tilalle 25 miljoonaa kehittämisrahaa. Hallitus voi tällä kikkailulla kaunistella todellisuutta, mutta totuus on, että erotuksen maksavat esimerkiksi lapset, nuoret, vanhukset ja he, jotka kaikkein eniten apua tarvitsevat, Virta tyrmää hallituksen päätökset järjestöleikkauksista.

Vaalikauden aikana sote-järjestöjen avustuksia on jo aiemmin leikattu yhteensä 140 miljoonalla eurolla. Järjestöt tarjoavat ennaltaehkäisevää ja matalan kynnyksen apua, kuten lasten ja nuorten puhelimia, tukihenkilötoimintaa ja kriisitukea. Virran mukaan järjestötoiminnasta leikkaaminen kasvattaa painetta julkiselle sektorille, jossa jonot ovat jo nyt liian pitkiä.

– Leikkaukset järjestöille voivat tarkoittaa esimerkiksi suljettuja kriisipuhelimia, lopetettuja perhekerhoja ja lakkautettuja tukihenkilöpalveluja. Ennen kaikkea vähemmän rahaa tarkoittaa vähemmän hoitoa, palveluita ja työtä suomalaisille. Ei kehittämisrahalla paikata sitä, mitä perusrahoituksella on tehty. Leikkaus on pysyvä. Korvaus on määräaikainen. Tämä kertoo kaiken siitä, mitä hallitus oikeasti ajattelee järjestöistä, Virta tuikkaa.

Hallitus kohdistaa soteen myös muitakin leikkauksia: asiakasmaksujen korotetaan, opiskelijaterveydenhuollosta leikataan ja sote-ammattilaisten erikoistumiskoulutuksesta leikataan.

– Fakta on, että hallitus jatkaa leikkaamista sotesta. Aiemmin on jo leikattu mittavasti ja nämä leikkaukset tulevat sen kaiken päälle. Ne ovat leikkauksia, ja ne tulevat näkymään niin julkisella sektorilla, opiskelijoiden terveydenhuollossa kuin järjestöissä. Sotesta ja järjestöiltä ei olisi pitänyt leikata enää euroakaan, Virta painottaa.

Virran mukaan hallituksella oli nyt viimeinen mahdollisuus muuttaa suuntaa.

– Tämä oli hallituksen viimeinen kehysriihi. Sillä oli mahdollisuus muuttaa suuntaa. Se ei tarttunut siihen. Sen sijaan se leikkasi jälleen niiltä, joilla on jo valmiiksi vähiten – järjestöiltä jotka auttavat ihmisiä. Edes vaalien lähestyessä lukujen kaunistelu ei auta, sillä totuus on, että hallitus olisi voinut vain perua tehottoman yhteisöveroalen. Se valitsi toisin, Virta päättää.