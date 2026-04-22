Hyrkkö syyttää hallitusta tulevaisuuden hiekoittamisesta: Kukahan tämänkin sotkun siivoaa?

– Hallitus on hylännyt viimeisetkin taloustavoitteensa, mutta pitää jääräpäisesti kiinni epäonnistuneesta talouspolitiikastaan. Nyt olisi ollut viimeinen mahdollisuus havahtua todellisuuteen ja päivittää talouspolitiikan työkalupakkia. Nykymeno kun ei kertakaikkiaan toimi, sanoo Hyrkkö.

Hyrkkö moittii hallitusta hövelistä veropolitiikasta. Hallitus päätti pitää kiinni yhteisöveroalennuksesta ja keventää entisestään fossiiliautoilun verotusta.

– On käsittämätöntä, että valtiovarainministeri pitää kokonaisveroasteen luisua omien sanojensa mukaan “jonkinlaisena saavutuksena”, vaikka samaan aikaan alijäämä paisuu, velkavuori kasvaa ja hallituksen omat taloustavoitteet on vedetty vessasta alas. Höveli ja omia eturyhmiä suosiva veropolitiikka on ollut hallitukselle tärkeämpää, kuin talouden vastuullinen hoitaminen, sanoo Hyrkkö.

Hyrkkö pitää käsittämättömänä, että hallitus jatkaa epäoikeudenmukaista talouspolitiikkaansa, vaikka se on kerta toisensa jälkeen osoittautunut epäonnistuneeksi.

– Hallituksen tärkeysjärjestys on kirkas mutta karu: fossiilisten polttoaineiden ja suuryritysten veroalennukset laskutetaan lapsilla, nuorilla ja tukea tarvitsevilla ihmisillä. Tukipaketteja turpeelle ja kaivoksille, mutta leikkauksia koulutukseen ja tutkimukseen. Näillä eväillä ei Suomea nosteta, kritisoi Hyrkkö.

Hyrkkö kiinnittää myös huomiota siihen, mitä päätöksiä riihestä jäi puuttumaan.

— Lapsiperheköyhyyden kasvu ja ilmastotoimettomuus tulevat vielä Suomelle ja suomalaisille kalliiksi, mutta siitä ei tunnu hallitus piittaavan. Hallitus jatkaa tulevaisuuden hiekoittamista. Kukahan tämänkin sotkun siivoaa? tyrmää Hyrkkö.

Hyrkkö löytää hallituksen päätöksistä jotain hyvääkin.

– Täsmätoimet rakennusalalle ja nuorisotyöttömyyden torjuntaan etenkin suurissa kaupungeissa tulevat tarpeeseen. Toivon tietenkin, että nämä toimet tepsivät, toteaa Hyrkkö.