Suomalainen kasvuyhtiö Revial haluaa muuttaa pysyvästi sen, miten myyntiä tehdään ja johdetaan.

"Missiomme on tehdä Suomesta myynnin kärkimaa. Nykyjärjestelmissä ihmiset palvelevat järjestelmää - me käänsimme sen toisinpäin. Revial palvelee ihmistä. Siksi pörssiyhtiöt valitsevat meidät." -Jari Mattila, CEO

Tekoäly, joka vapauttaa ihmisen siihen mikä on ihmisen työtä

Revial rakennettiin muuttamaan sitä, miten organisaatiot ymmärtävät asiakkaitaan, johtavat myyntiään ja tekevät arvomyyntiä. Järjestelmä istuu jokaisessa asiakaskohtaamisessa, vapauttaa myyjän ajan ihmistyöhön - asiakkaan kuuntelemiseen, ongelman ymmärtämiseen ja todellisen arvon rakentamiseen ja antaa johdolle ensimmäistä kertaa reaaliaikaisen kuvan siitä mitä kohtaamisissa oikeasti tapahtuu. Ennusteet perustuvat siihen mitä asiakkaat todella sanovat. Riskit nousevat esiin ennen kuin kauppa menetetään. Valmennustarpeet tunnistetaan datasta ja organisaatioon syntyy jatkuvan oppimisen malli. Arvomyynti nousee sille tasolle jollaisena se oli alun perin tarkoitettu. Ihmistyöksi joka syntyy aidosta asiakasymmärryksestä.

"Revial on juuri sellainen yhtiö, jollaisia Suomen kansantalous tarvitsee nyt nopeasti lisää. Aidosti AI-natiivia teknologiaa, globaalisti kilpailukykyistä osaamista ja kunnianhimoa joka ylittää kotimaiset rajat." -Jone Korpi, Co-founder & Head of AI

Kun kotimainen yrityskenttä myy paremmin, koko Suomi voittaa

Suomalaiset yritykset käyvät joka päivä tuhansia asiakaskohtaamisia. Niissä syntyy kansantalouden arvokkain raaka-aine ja ennen Revialia valtaosa tästä tiedosta katosi. Revial muuttaa sen päätöksiä ohjaavaksi ymmärrykseksi automaattisesti. Kun sadoissa tuhansissa kohtaamisissa viikossa syntyy laadukkaampaa ymmärrystä, älykkäämpää myyntiä ja parempaa johtamista, vaikutus mitataan kansantaloudessa, ei yksittäisissä kvartaaliraporteissa. Parempi myynti on kasvua, työpaikkoja ja suomalaista kilpailukykyä maailmalla.

"Suomen talouden tulevaisuus rakentuu yrityksistä, jotka uskaltavat tähdätä globaaliin markkinajohtajuuteen. Olen nähnyt läheltä monia kasvutarinoita. Poikkeuksellisen Revialista tekee yhdistelmä syvää myyntiosaamista, aidosti AI-natiivia teknologiaa ja enterprise-asiakkaiden vaatimukset ymmärtävän tiimin näin varhaisessa vaiheessa. Tällaisia yhtiöitä Suomi tarvitsee lisää." -Carl Haglund, sijoittaja

REVIAL LYHYESTI Yhtiö: Revial (Spinder Company Oy) | Perustettu: 2023, Oulu | Teknologia: A.R.I. Artificial Revenue Intelligence | Asiakkaat: suomalaisia pörssiyhtiöitä ja kansainvälisiä enterprise-organisaatioita | Enterprise-auditoinnit: lukuisia Vendor Security Assessment -prosesseja läpäisty | Kielet: 7 | CRM-integraatiot: Salesforce, Microsoft Dynamics, HubSpot, Pipedrive

LISÄTIEDOT JA HAASTATTELUPYYNNÖT :

Jone Korpi, Head of AI & Co-founder | jone@revial.ai, mob. 045 1371340