Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Maastoa paloi ja puita kaatui Päijät-Hämeessä
23.4.2026 12:22:54 EEST | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | Tiedote
Viime vuorokausi oli Päijät-Hämeen pelastuslaitokselle kiireinen. Maastoa paloi keskiviikkona 22.4. ja torstain vastaisena yönä eri puolilla maakuntaa, ja yöllä oli lukuisia vahingontorjuntatehtäviä sekä rakennuspalo. Pelastuslaitos muistuttaa maastopalovaroituksen voimassaolosta.
– Myrskyvahingot sijoittuivat etenkin Päijät-Hämeen pohjoisosiin. Puuskainen tuuli oli kovin ilta yhdeksän ja puolenyön välillä, kertoo päivystävä päällikkö Tomi Köykkä Päijät-Hämeen pelastuslaitokselta.
Ensimmäinen vahingontorjuntatehtävä tuli tielle kaatuneesta puusta puoli yhdeksältä illalla. Vahingontorjuntatehtäviä oli yön aikana yhteensä yhdeksän.
Kaksi isoa maastopaloa
Iitissä paloi keskiviikkona noin kolme hehtaaria metsää. Hälytys tuli iltapäivällä klo 13:30 savuhavainnosta, ja paloa sammutettiin ja vartioitiin iltakymmeneen asti. Maastoa oli sammuttamassa 13 pelastusyksikköä Päijät-Hämeen pelastuslaitokselta sekä sopimuspalokunnista.
Hälytys tuli toiseen isoon maastopaloon Sysmään keskiviikkona klo 20:45. Sysmässä paloi noin viisi hehtaaria maastoa alueella, jossa puu oli kaatunut sähkölinjalle.
– Kova, puuskainen tuuli vaikeutti palon sammuttamista, kertoo päivystävä päällikkö Tomi Köykkä.
Köykän mukaan sammutustyöt oli yöllä hetkeksi keskeytettävä työturvallisuuden vuoksi. Palo saatiin kuitenkin rajattua ja jälkivartiointia jatkettiin yöllä. Pelastulaitos kävi aamulla palopaikalla vielä tarkastuskäynnillä. Sysmän maastopaloa sammutti kymmenen pelastusyksikköä.
Yöllä oli lisäksi rakennuspalo Iitissä.
– Nyt kaivataan erityistä tarkkaavaisuutta, maasto on todella syttymisherkkää ja maastopalovaroitus on voimassa Päijät-Hämeessä, Köykkä korostaa.
Maastopalovaroituksen aikana avotulen teko on kielletty. Kovan tuulen aikana palot leviävät erittäin herkästi, pelastuslaitos muistuttaa.
Lisätiedot medialle:
Tomi Köykkä, päivystävä päällikkö, 0440 773 154, Päijät-Hämeen pelastuslaitos
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille.
Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.
