St1 ja Valio perustavat Ekviton Oy:n edistämään päästövähennyksiä Suomessa
27.5.2026 09:30:07 EEST | St1 | Tiedote
Energiayhtiö St1 ja ruokatalo Valio ovat perustamassa uuden yhteisyrityksen, Ekviton Oy:n, edistämään päästövähennyksiä ja hiilenpoistoja Suomessa. Ekviton hyödyntää vuonna 2025 voimaan tullutta jakeluvelvoitteen joustomekanismia, joka mahdollistaa vaihtoehtoisia tapoja täyttää uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoitetta.
Joustomekanismin ansiosta jakelijat voivat uusiutuvien polttoaineiden jakelun lisäksi rahoittaa muita ilmastotoimia, kuten päästövähennyksiä ja hiilenpoistoja maankäyttö- ja taakanjakosektoreilla. Tavoitteena on ohjata rahoitusta ilmastotoimiin, joille ei aiemmin ole ollut markkinaehtoista rahoittajaa sekä lisätä joustavuutta uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoitteen täyttämiseen. Jakeluvelvoitelain mukaan joustomekanismin osuus voi olla enintään 5,5 prosenttiyksikköä jakeluvelvoitteesta.
”St1 on ollut mukana edistämässä tämänkaltaista mekanismia jakeluvelvoitteeseen jo pitkään. Nykyisessä maailmantilanteessa on erityisen tärkeää, että pidämme kiinni ilmastotavoitteista ja varmistamme johdonmukaisen toimeenpanon, että päästövähennyksiä voidaan toteuttaa mahdollisimman monipuolisesti ja kustannustehokkaasti”, sanoo Lea Rankinen, Head of Sustainability and Corporate Affairs, St1.
Toimenpiteet tiukasti säänneltyjä ja todennettuja
Kaikki joustomekanismiin toteutettavat ilmastonmuutoksen hillintätoimet on hyväksytettävä Energiavirastolla ennen niiden aloittamista. Riippumaton kolmas osapuoli todentaa syntyneet hillintätulokset. Lisäksi joustomekanismiin sisältyy kaksinkertaisuusvaatimus: jokaista jakeluvelvoitteessa hyödynnettävää hiilidioksiditonnia kohden on tuotettava kahden tonnin edestä todennettuja päästövähennyksiä tai hiilenpoistoja.
Kaksinkertaisuusvaatimuksen tavoitteena on varmistaa, että joustomekanismi tuottaa todellisia ja merkittäviä ilmastohyötyjä sekä tukee Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamista.
Energiavirasto on koonnut hyväksyttävistä toimenpiteistä ohjeellisen listan, ja joustomekanismin kautta on mahdollista toteuttaa monenlaisia ilmastonmuutoksen hillintätoimia eri sektoreilla.
Ensimmäinen hanke: turvemaiden ennallistaminen
Ekvitonin ensimmäinen rahoitettava toimenpide on turvemaiden ennallistaminen. EU:n ennallistamisasetus velvoittaa Suomea parantamaan luonnon tilaa laajasti. Ekviton on esimerkki siitä, miten yksityinen sektori voi kaupallisilla toimilla osaltaan täydentää julkisen sektorin rahoitusta ennallistamisasetuksen velvoittamasta kokonaisuudesta. Hankkeessa ennallistetaan vaikeasti hyödynnettäviä turvepeltoja palauttamalla ne soiksi vettämällä. Kun turve vettyy, sen hajoaminen pysähtyy ja kasvihuonekaasujen vapautuminen ilmakehään vähenee merkittävästi.
”Monilla Valion maitotiloilla on kiinnostusta vaikeasti hyödynnettävien turvemaiden ennallistamiseen. Ekvitonin kautta pystymme jatkossa tarjoamaan tiloille rahoitusta näihin vapaaehtoisiin toimenpiteisiin. Yhteistyön myötä vähennykset päästöissä voivat tuoda kokonaan uuden tulovirran perinteisen maataloustuotannon rinnalle. Tämä on myös konkreettinen askel eteenpäin Valion matkalla kohti hiilineutraalia maidon arvoketjua”, sanoo Tuomas Salusjärvi, johtaja, Expansion Businesses and Renewal Valiolta.
Katse myös Eurooppaan
Vaikka Ekvitonin ensisijaisena tavoitteena on tuottaa ilmastonmuutoksen hillintätoimia jakeluvelvoitteen täyttämiseen Suomessa, yhtiön toimintaa on tarkoitus laajentaa pidemmällä aikavälillä. Euroopan unioni valmistelee parhaillaan hiilenpoistojen sertifiointikehikkoa, joka voisi tulevaisuudessa mahdollistaa hillintätoimien tarjoamisen myös EU-markkinoille.
”On selvää, että EU ei saavuta ilmastotavoitteitaan ilman hiilenpoistoja. Joustomekanismin kautta kerrytetty osaaminen ja toimintamallit voivat jo muutaman vuoden päästä avata uusia ovia tämänkaltaiselle liiketoiminnalle myös Euroopassa”, Rankinen toteaa.
”On hienoa, että voimme Ekvitonin kautta yhteistyössä tehdä ilmastonmuutoksen hillintätoimia ja vahvistaa maidontuottajien roolia päästöjen vähentäjänä. Lisäksi he saavat myös konkreettista taloudellista hyötyä päästövähennystoimista. Maataloussektorilla on merkittävää hyödyntämätöntä potentiaalia vapaaehtoisten hiilimarkkinoiden ja päästöhyvitysten näkökulmasta. Ekvitonin avulla voimme hyödyntää jakeluvelvoitetta tehokkaasti myös maataloudessa”, Salusjärvi sanoo.
St1 on energiasiirtymäyhtiö, jonka visiona on olla johtava CO₂-hyvän energian valmistaja ja myyjä. Yhtiö toimii Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Isossa-Britanniassa.
St1:n energiaportfolioon sisältyvät öljytuotteet, biokaasu, uusiutuva lentopolttoaine (SAF), uusiutuva diesel (HVO) sekä aurinkovoima. Lisäksi edistämme useita energiasiirtymähankkeita, mukaan lukien siirtymäinvestoinnit Göteborgin öljyjalostamollamme.
St1:llä on kaikkiaan 1 150 vähittäismyyntiasemaa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Pohjoismainen verkostomme tarjoaa monipuolisia palveluita: polttoaineita, kasvavan määrän sekä sähköautojen latauspisteitä että raskaan liikenteen biokaasun tankkauspisteitä ja autopesupalveluita. Asemien yhteydessä toimii myös myymälöitä ja ravintoloita.
St1:llä on yli 1 000 työntekijää.
www.st1.com
Valio on vuonna 1905 perustettu suomalainen ruokatalo, jonka omistaa noin 3 000 suomalaista maitotilallista Valion osuuskuntien kautta. Maksamme toimintamme tuotot Valion maitotilayrittäjille. Valio-brändi on lupaus ensiluokkaisesta laadusta ja vastuullisuudesta. Valion liikevaihto vuonna 2025 oli 2,4 miljardia euroa.
Olemme Suomen suurin elintarvikkeiden viejä ja koko elintarviketeollisuuden suunnannäyttäjä. Viemme kuluttaja- ja teollisuustuotteita noin 60 maahan. Olemme omistajana kasvipohjaisiin tuotteisiin keskittyvässä Oddlygoodissa. Valio Aimo® -tukkumme palvelee hotelleja, ravintoloita ja catering-palveluja, leipomoita sekä julkisen sektorin ja teollisuuden asiakkaita ympäri Suomen. Suomen Lantakaasu Oy:n kautta tehostamme kiertotaloutta tuottamalla biokaasua maitotilojen lannasta. Työllistämme yhteensä noin 4 600 eri alojen ammattilaista.
Tavoitteemme on hiilineutraali maitoketju vuoteen 2035 mennessä. Pienennämme toimintamme ilmasto- ja ympäristövaikutuksia muun muassa panostamalla nurmipeltojen hiilensidontaan, biokaasuntuotantoon ja turvepeltojen päästövähennyksiin.
Innovatiivisuus ja halu uudistaa ovat yhdistäneet meitä valiolaisia jo yli sata vuotta − aina niistä ajoista, kun nobelisti A.I. Virtanen johti Valion tuotekehitystä. Missiomme mukaisesti olemme paremman elämän palveluksessa.
