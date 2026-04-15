Mariia Niskavaaran esikoisromaani rikkoo ennätyksiä – Ester, teurastaja julkaistaan jo 30 maassa
24.4.2026 10:59:58 EEST | Kustannusyhtiö Kosmos | Tiedote
Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkinnon voittanut Mariia Niskavaaran romaani Ester, teurastaja (Kosmos 2025) on noussut poikkeukselliseksi kansainväliseksi menestykseksi. Teoksen oikeudet on myyty jo 30 maahan, Suomi mukaan lukien. Oikeudet on myyty vain kymmenessä viikossa, mikä tekee siitä yhden suomalaisen nykykirjallisuuden nopeimmin levinneistä teoksista maailmalla.
Teoksen ulkomaiden oikeuksia myyvä Bonnier Rights Finland kuvailee kiinnostusta ennennäkemättömäksi: kustantajat eri puolilla maailmaa ovat kilpailleet oikeuksista, ja uusia alueita on avautunut jatkuvasti. Viimeisimpinä käännösoikeudet on myyty Japaniin ja Etelä-Koreaan.
“Mariia Niskavaara on saavuttanut Ester, teurastajalla jotain todella poikkeuksellista — ei vain Suomessa vaan maailmanlaajuisesti. On erittäin harvinaista, jopa ennätyksellistä, että kirjan käännösoikeuksien myynti saavuttaa kymmenessä viikossa kolmekymmentä kielialuetta, suomenkielinen alkuteos mukaan lukien. Iloitsemme siitä, että tätä Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkinnon voittanutta esikoisteosta voi pian lukea kuudella mantereella", sanoo Toomas Aasmäe, Bonnier Rights Finlandin kirjallisuusagentti.
"Ester, teurastaja on ainutlaatuinen teos. Se pakenee määritelmiä ja trendejä, se ei vertaudu mihinkään viimeaikaiseen hittiin vaan klassikoihin. Sen tenho ei ole aiheissa tai ajankohtaisuudessa vaan kerronnassa ja kirjallisen ilmaisun voimassa. Olen erityisen iloinen, että kansainvälisen läpimurron teki kirjallisesti huipputasoinen romaani. Suomessa tehdään paljon hienoa kirjallisuutta, joka ansaitsisi enemmän näkyvyyttä maailmalla. Toivon että Niskavaaran menestyksen vanavedessä yhä useampi suomalaiskirja löytää tiensä kansainvälisten lukijoiden käsiin", toteaa Kosmoksen kustantaja Mikko Aarne.
Ensimmäisten joukossa oikeudet hankki suuri amerikkalainen kustantamo Grove Atlantic, joka osti teoksen maailmanlaajuiset englanninkieliset oikeudet sekä oikeudet myös seuraavaan, vielä ilmestymättömään romaaniin. Grove Atlantic julkaisee muun muassa Yan Lianken, Viet Thanh Nguyenin, Donna Leonin ja Lily Kingin teoksia.
Tällä hetkellä Ester, teurastaja on myyty muun muassa seuraaville kielialueille ja kustantamoihin: Brasilia, Ranska, Saksa, Italia, Espanja, Yhdysvallat, Japani, Etelä-Korea, Pohjoismaat, Baltia, useat Keski- ja Etelä-Euroopan maat sekä maailmanlaajuiset englannin- ja espanjankieliset oikeudet. Tarkempi listaus saatavilla pyynnöstä.
"Olen edelleen aivan hämmentynyt kaikesta tapahtuneesta. Asiat ovat tapahtuneet niin nopeasti että tuskin olen ennättänyt kunnolla sulatella yhtä hyvää uutista, kun jo tulee seuraava. Ja samaan aikaan olen aivan valtavan onnellinen ja kiitollinen siitä, että Ester saa uusia lukijoita”, kirjailija Mariia Niskavaara iloitsee.
Suomessa Mariia Niskavaaraa kustantaa Kosmos, ja teoksen käännösoikeuksia myy Bonnier Rights Finland.
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:
Brand Manager Liisa Lehkonen, 0504771599. liisa.lehkonen@wsoy.fi
Kirjallisuusagentti Toomas Aasmäe, 0504140370. toomas.aasmae@bonnierrights.fi
Liisa Lehkonen
Mikko Aarne
