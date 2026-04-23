Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Keliolosuhteet voivat vaikuttaa kotihoidon käynteihin viikonloppuna, omaisilta toivotaan apua
24.4.2026 13:23:29 EEST | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | Tiedote
Viikonlopun keliolosuhteet voivat viivästyttää Päijät-Hämeen hyvinvointialueen kotihoidon käyntejä erityisesti sunnuntaiaamuna.
Työturvallisuussyistä kotihoidon henkilöstö ei voi liikkua kesärenkailla varustetulla autolla, jos tiet ovat jäässä tai lumisia.
Lauantain ja sunnuntain välisen yön kotihoitokäynnit pystytään turvaamaan, mutta sunnuntain aamuvuoron käynteihin saattaa tulla viivästyksiä. Käynnit hoidetaan kriittisyysjärjestyksessä. Varsinkin kiireettömien käyntien osalta asiakkaiden on hyvä varautua viivästymisiin.
– Mikäli omaisena pystyt tekemään kotihoidolle suunnitellun sunnuntain aamupäivän käynnin, olisi siitä suuresti apua tilanteessa, kertoo kotiin vietävien palvelujen tulosaluejohtaja Piritta Mattila.
Omaisen antaessa apua voi kotihoidolle suunnitellun käynnin perua soittamalla kotihoidon yhteyspuhelimeen numeroon 044 440 3962. Puhelin on avoinna joka päivä kello 7–22. Puhelimeen voi jättää ääniviestin, jossa kertoo käyvänsä läheisensä luona.
– Olemme saaneet hyvää ja joustavaa palvelua rengasliikkeiltä, mutta tiukasta aikataulusta johtuen sunnuntain aamuvuoroon ei saada riittävästi talvirenkailla varustettuja autoja, toteaa Piritta Mattila.
Hyvinvointialue tiedottaa viikonlopun keliolosuhteiden vaikutuksesta muihin toimintoihin tarvittaessa erikseen.
Yhteyshenkilöt
Piritta MattilaTulosaluejohtaja
Kotiin vietävät palvelut
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille.
Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.
