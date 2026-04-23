Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Keliolosuhteet voivat vaikuttaa kotihoidon käynteihin viikonloppuna, omaisilta toivotaan apua

Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Nuorten ilmastohuoli on yleistä Päijät‑Hämeessä – ilmastokahvilat tukevat tunteiden käsittelyä ja osallisuutta 21.4.2026 11:37:03 EEST | Tiedote

Elokuussa 2025 toteutetun päijäthämäläisnuorten hyvinvointikyselyn tulosten mukaan ilmastonmuutos ja ympäristöasiat huolestuttavat merkittävää osaa alueen nuorista. Kaksi kolmesta vastaajasta kertoi kokevansa ilmastoon liittyvää huolta jonkin verran tai erittäin paljon. Lähes puolet vastaajista ilmoitti ilmastohuolien aiheuttavan epätoivoa, pelkoa, pahoinvointia tai toimintakyvyn heikkenemistä.