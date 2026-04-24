Inka Hopsu: Opiskelijat eivät tarvitse lisää opintotuen kannustavuutta – syventääkö hallitus opiskelijoiden ahdinkoa entisestään?
24.4.2026 16:26:29 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Hallitus on ohjelmassaan luvannut toteuttaa opintotuen kokonaisuudistuksen, joka myös turvaisi opiskelijoiden toimeentuloa. Hallituskauden aikana opiskelijoiden asemaa on kuitenkin heikennetty ja opiskelijoiden toimeentulovaikeudet korostuvat etenkin kesäisin. Vihreiden kansanedustaja Inka Hopsu kysyy, typistyikö opintotuen kokonaisuudistus kehysriihessä pelkäksi opiskelijoiden “kannustamiseksi”.
Orpon hallitus kertoi kehysriihessään päättäneensä opintotuen kokonaisuudistuksen, jossa vahvistetaan opintotuen kannustavuutta sekä perheellisten opiskelijoiden asemaa.
– Perheellisten opiskelijoiden aseman parantaminen on aivan oikea tavoite, vaikka 30 euron korotus lasta kohden ei vielä kummoisesti lämmitäkään. Korotus pitäisi myös tehdä opintotukeen varatulla lisärahoituksella eikä niin, että raha leikataan muilta opiskelijoilta pois. Onko budjettiin siis luvassa lisärahaa? Kehysriihen päätökissä ei ole enää myöskään jäljellä hallitusohjelman mainintaa opiskelijoiden toimeentulon parantamisesta. Jääkö se siis pelkäksi petetyksi lupaukseksi? Vihreiden kansanedustaja Inka Hopsu kysyy.
Yksittäisen opiskelijan toimeentulo voi heikentyä Orpon kauden päätösten vuoksi pahimmillaan lähes kolmanneksella.
– Hallitus on esimerkiksi leikannut opintorahaa, jäädyttänyt opintotuen indeksin ja siirtänyt opiskelijat pois yleiseltä asumistuelta samaan aikaan kun elinkustannukset ovat rajusti kallistuneet. Opiskelijoiden lainamäärä kasvaa huolestuttavaa vauhtia. Mitään uusia kannustinelementtejä entistä tehokkaampaan opiskeluun ei opintotukeen tarvita, vaan oikea ratkaisu olisi tehdä opintotukeen tasokorotus ja palauttaa opiskelijat yleisen asumistuen piiriin, Hopsu toteaa.
Opiskelijan tilanne on kesällä poikkeuksellisen heikko, jos hän on ehtinyt käyttämään kaikki opintotukikuukautensa ja joutuu nostamaan toimeentulotukea.
– Hallitus on on kiristänyt toimeentulotuen ehtoja niin, että toimeentulotuen perusosa voidaan puolittaa, jos opiskelija ei siirry työttömäksi työnhakijaksi ja hae työttömyysetuutta, mikä edellyttää myös opiskelupaikasta luopumista. Eli opiskelija laitetaan valitsemaan, jatkaako hän opintojaan vai onko hänellä varaa ruokaan, vuokraan ja elämiseen, Hopsu sanoo.
Kohtuuton tilanne pitäisi mitä pikimmiten korjata.
– Julkisuudessa ehdittiin jo rauhoitella, ettei opintojen keskeyttämistä vaadita, mutta nyt on tullut ilmi uusia Kelan päätöksiä, joissa opiskelijoita vaaditaan keskeyttämään opintojaan. Voisiko ministeri selventää linjan viimeistään nyt? Hopsu kysyy
Inka HopsuVihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtajaPuh:09 432 3054inka.hopsu@eduskunta.fi
Ville-Veikko MastomäkiViestintäpäällikköVihreiden viestintäPuh:+358407641684ville-veikko.mastomaki@vihreat.fi
Lue lisää julkaisijalta Vihreät - De Gröna
Vihreiden Tynkkynen: hallitus heittää bensaa niin ilmasto- kuin velkakriisinkin liekkeihin24.4.2026 16:24:37 EEST | Tiedote
Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen kummeksuu sitä, että hallitus ei kehysriihessä kyennyt taaskaan leikkaamaan yritystuista, vaan päinvastoin päätti kasvattaa niitä. Ympäristölle haitallisten tukien lisääminen keskellä velkakriisiä on Tynkkysen mukaan tyrmistyttävän typerää niin ilmaston kuin taloudenkin kannalta.
Hyrkkö syyttää hallitusta tulevaisuuden hiekoittamisesta: Kukahan tämänkin sotkun siivoaa?22.4.2026 22:44:25 EEST | Tiedote
Valtiovarainvaliokunnan varapuheenjohtaja ja vihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö on pettynyt kehysriihessä tehtyihin ja tekemättä jääneisiin päätöksiin. Hyrkön mukaan eriarvoisuutta kasvattava ja tulopohjaa murentava politiikka uhkaa tulla Suomelle kalliiksi. Hyrkkö ihmettelee, että hallitus suhtautuu niin kevyesti kaikkien taloustavoitteidensa totaaliseen epäonnistumiseen.
Sofia Virta: Hallituksen päätös jatkaa suomalaisten sosiaali- ja terveyspalveluista leikkaamista on käsittämätön – maksajiksi joutuvat lapset, nuoret ja vanhukset22.4.2026 22:36:48 EEST | Tiedote
Orpon hallitus on julkistanut kehysriihen tulokset. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virran mukaan esimerkiksi hallituksen lisäleikkaukset järjestöille ja soteen tarkoittavat vähemmän apua ja työtä suomalaisille.
Vihreiden Tynkkynen: hallitus leikkaa hyvinvoinnista ja osaamisesta, jotta rahaa riittää turpeeseen ja fossiilienergiaan22.4.2026 22:18:47 EEST | Tiedote
Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen tyrmää hallituksen kehysriihen annin takapajuisena. Erityisen karu valinta on leikata sosiaali- ja terveyspalveluista, koulutuksesta sekä kansalaisjärjestöiltä, kun samalla rahaa riittää fossiilisille tuontipolttoaineille ja turpeelle.
Sofia Virta: Kehysriihi on Orpon hallituksen viimeinen mahdollisuus palauttaa toivo – näin Virta tekisi Orpon saappaissa21.4.2026 14:23:43 EEST | Tiedote
Hallitus kokoontuu tällä viikolla kehysriiheen päättämään uusista sopeutustoimista. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virran mukaan hallituksella on nyt viimeinen tilaisuus kääntää politiikkansa suunta. Hän kertoo, miten Vihreät sen tekisi.
