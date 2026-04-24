Inka Hopsu: Opiskelijat eivät tarvitse lisää opintotuen kannustavuutta – syventääkö hallitus opiskelijoiden ahdinkoa entisestään?

Orpon hallitus kertoi kehysriihessään päättäneensä opintotuen kokonaisuudistuksen, jossa vahvistetaan opintotuen kannustavuutta sekä perheellisten opiskelijoiden asemaa.

– Perheellisten opiskelijoiden aseman parantaminen on aivan oikea tavoite, vaikka 30 euron korotus lasta kohden ei vielä kummoisesti lämmitäkään. Korotus pitäisi myös tehdä opintotukeen varatulla lisärahoituksella eikä niin, että raha leikataan muilta opiskelijoilta pois. Onko budjettiin siis luvassa lisärahaa? Kehysriihen päätökissä ei ole enää myöskään jäljellä hallitusohjelman mainintaa opiskelijoiden toimeentulon parantamisesta. Jääkö se siis pelkäksi petetyksi lupaukseksi? Vihreiden kansanedustaja Inka Hopsu kysyy.

Yksittäisen opiskelijan toimeentulo voi heikentyä Orpon kauden päätösten vuoksi pahimmillaan lähes kolmanneksella.

– Hallitus on esimerkiksi leikannut opintorahaa, jäädyttänyt opintotuen indeksin ja siirtänyt opiskelijat pois yleiseltä asumistuelta samaan aikaan kun elinkustannukset ovat rajusti kallistuneet. Opiskelijoiden lainamäärä kasvaa huolestuttavaa vauhtia. Mitään uusia kannustinelementtejä entistä tehokkaampaan opiskeluun ei opintotukeen tarvita, vaan oikea ratkaisu olisi tehdä opintotukeen tasokorotus ja palauttaa opiskelijat yleisen asumistuen piiriin, Hopsu toteaa.

Opiskelijan tilanne on kesällä poikkeuksellisen heikko, jos hän on ehtinyt käyttämään kaikki opintotukikuukautensa ja joutuu nostamaan toimeentulotukea.

– Hallitus on on kiristänyt toimeentulotuen ehtoja niin, että toimeentulotuen perusosa voidaan puolittaa, jos opiskelija ei siirry työttömäksi työnhakijaksi ja hae työttömyysetuutta, mikä edellyttää myös opiskelupaikasta luopumista. Eli opiskelija laitetaan valitsemaan, jatkaako hän opintojaan vai onko hänellä varaa ruokaan, vuokraan ja elämiseen, Hopsu sanoo.

Kohtuuton tilanne pitäisi mitä pikimmiten korjata.

– Julkisuudessa ehdittiin jo rauhoitella, ettei opintojen keskeyttämistä vaadita, mutta nyt on tullut ilmi uusia Kelan päätöksiä, joissa opiskelijoita vaaditaan keskeyttämään opintojaan. Voisiko ministeri selventää linjan viimeistään nyt? Hopsu kysyy