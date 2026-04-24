Vihreiden Tynkkynen: hallitus heittää bensaa niin ilmasto- kuin velkakriisinkin liekkeihin
24.4.2026 16:24:37 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen kummeksuu sitä, että hallitus ei kehysriihessä kyennyt taaskaan leikkaamaan yritystuista, vaan päinvastoin päätti kasvattaa niitä. Ympäristölle haitallisten tukien lisääminen keskellä velkakriisiä on Tynkkysen mukaan tyrmistyttävän typerää niin ilmaston kuin taloudenkin kannalta.
Orpon hallitus kertoi viime vuoden kehysriihessä leikkaavansa yritystukia 12 miljoonalla eurolla. Tämän viikon riihessä hallitus päätyi päinvastoin kasvattamaan tukia entisestään.
”Ponneton yritys leikata yritystuista jäi jo viime vuonna tuluskukkaroksi: hallitus ei löytänyt miljardien yritystuista säästöjä edes promillen vertaa. Nyt riihessä hallitus heitti tuluskukkaronkin uuniin, jossa se palaa iloisesti veronmaksajien varoilla tuetun turpeen kanssa”, vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen luonnehtii.
Kehysriihessä hallitus päätti kasvattaa useita ympäristölle haitallisia tukia. Hallitus kanavoi lisää rahaa mm. turvepakettiin, saastuttavien autojen verotuksen alentamiseen ja maatilojen fossiilienergian tukeen.
”Hallitus heittää bensaa niin ilmasto- kuin velkakriisinkin liekkeihin. Hallitus tukee veronmaksajien kustannuksella fossiilisten tuontipolttoaineiden käyttöä – taas lisää. Maksajiksi päätyvät tälläkin kertaa heikoimmat suomalaiset, kun samalla leikataan ihmisiä auttavilta järjestöiltä ja korotetaan terveyspalvelujen asiakasmaksuja – taas lisää”, vihreitä eduskunnan talousvaliokunnassa edustava Tynkkynen arvostelee.
Vihreät on toistuvasti esittänyt tehottomista ja ympäristölle haitallisista tuista leikkauksia satojen miljoonien eurojen edestä.
”Fossiilisten tuontipolttoaineiden tuet työkoneissa ja maataloudessa, teollisen mittakaavan puunpolton verottomuus, turpeen ja jätteenpolton verotuet, tuet tehometsätaloudelle, eläintuotannolle ja lentoliikenteelle – leikattavaa löytyy. Jos ministeri Purra olisi kohdistanut saksensa tehottomiin ja haitallisiin yritystukiin, ei niillä tarvitsisi jatkuvasti sohia pienituloisia suomalaisia”, Tynkkynen päättää.
Yhteyshenkilöt
Oras TynkkynenVihreän eduskuntaryhmän puheenjohtajaPuh:050 512 1584oras.tynkkynen@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vihreät - De Gröna
Inka Hopsu: Opiskelijat eivät tarvitse lisää opintotuen kannustavuutta – syventääkö hallitus opiskelijoiden ahdinkoa entisestään?24.4.2026 16:26:29 EEST | Tiedote
Hallitus on ohjelmassaan luvannut toteuttaa opintotuen kokonaisuudistuksen, joka myös turvaisi opiskelijoiden toimeentuloa. Hallituskauden aikana opiskelijoiden asemaa on kuitenkin heikennetty ja opiskelijoiden toimeentulovaikeudet korostuvat etenkin kesäisin. Vihreiden kansanedustaja Inka Hopsu kysyy, typistyikö opintotuen kokonaisuudistus kehysriihessä pelkäksi opiskelijoiden “kannustamiseksi”.
Hyrkkö syyttää hallitusta tulevaisuuden hiekoittamisesta: Kukahan tämänkin sotkun siivoaa?22.4.2026 22:44:25 EEST | Tiedote
Valtiovarainvaliokunnan varapuheenjohtaja ja vihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö on pettynyt kehysriihessä tehtyihin ja tekemättä jääneisiin päätöksiin. Hyrkön mukaan eriarvoisuutta kasvattava ja tulopohjaa murentava politiikka uhkaa tulla Suomelle kalliiksi. Hyrkkö ihmettelee, että hallitus suhtautuu niin kevyesti kaikkien taloustavoitteidensa totaaliseen epäonnistumiseen.
Sofia Virta: Hallituksen päätös jatkaa suomalaisten sosiaali- ja terveyspalveluista leikkaamista on käsittämätön – maksajiksi joutuvat lapset, nuoret ja vanhukset22.4.2026 22:36:48 EEST | Tiedote
Orpon hallitus on julkistanut kehysriihen tulokset. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virran mukaan esimerkiksi hallituksen lisäleikkaukset järjestöille ja soteen tarkoittavat vähemmän apua ja työtä suomalaisille.
Vihreiden Tynkkynen: hallitus leikkaa hyvinvoinnista ja osaamisesta, jotta rahaa riittää turpeeseen ja fossiilienergiaan22.4.2026 22:18:47 EEST | Tiedote
Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen tyrmää hallituksen kehysriihen annin takapajuisena. Erityisen karu valinta on leikata sosiaali- ja terveyspalveluista, koulutuksesta sekä kansalaisjärjestöiltä, kun samalla rahaa riittää fossiilisille tuontipolttoaineille ja turpeelle.
Sofia Virta: Kehysriihi on Orpon hallituksen viimeinen mahdollisuus palauttaa toivo – näin Virta tekisi Orpon saappaissa21.4.2026 14:23:43 EEST | Tiedote
Hallitus kokoontuu tällä viikolla kehysriiheen päättämään uusista sopeutustoimista. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virran mukaan hallituksella on nyt viimeinen tilaisuus kääntää politiikkansa suunta. Hän kertoo, miten Vihreät sen tekisi.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme