Vihreiden Tynkkynen: hallitus heittää bensaa niin ilmasto- kuin velkakriisinkin liekkeihin

Orpon hallitus kertoi viime vuoden kehysriihessä leikkaavansa yritystukia 12 miljoonalla eurolla. Tämän viikon riihessä hallitus päätyi päinvastoin kasvattamaan tukia entisestään.

”Ponneton yritys leikata yritystuista jäi jo viime vuonna tuluskukkaroksi: hallitus ei löytänyt miljardien yritystuista säästöjä edes promillen vertaa. Nyt riihessä hallitus heitti tuluskukkaronkin uuniin, jossa se palaa iloisesti veronmaksajien varoilla tuetun turpeen kanssa”, vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen luonnehtii.

Kehysriihessä hallitus päätti kasvattaa useita ympäristölle haitallisia tukia. Hallitus kanavoi lisää rahaa mm. turvepakettiin, saastuttavien autojen verotuksen alentamiseen ja maatilojen fossiilienergian tukeen.

”Hallitus heittää bensaa niin ilmasto- kuin velkakriisinkin liekkeihin. Hallitus tukee veronmaksajien kustannuksella fossiilisten tuontipolttoaineiden käyttöä – taas lisää. Maksajiksi päätyvät tälläkin kertaa heikoimmat suomalaiset, kun samalla leikataan ihmisiä auttavilta järjestöiltä ja korotetaan terveyspalvelujen asiakasmaksuja – taas lisää”, vihreitä eduskunnan talousvaliokunnassa edustava Tynkkynen arvostelee.

Vihreät on toistuvasti esittänyt tehottomista ja ympäristölle haitallisista tuista leikkauksia satojen miljoonien eurojen edestä.

”Fossiilisten tuontipolttoaineiden tuet työkoneissa ja maataloudessa, teollisen mittakaavan puunpolton verottomuus, turpeen ja jätteenpolton verotuet, tuet tehometsätaloudelle, eläintuotannolle ja lentoliikenteelle – leikattavaa löytyy. Jos ministeri Purra olisi kohdistanut saksensa tehottomiin ja haitallisiin yritystukiin, ei niillä tarvitsisi jatkuvasti sohia pienituloisia suomalaisia”, Tynkkynen päättää.