SDP:n poliittinen ohjelma rakentaa oikeudenmukaisempaa talouskasvua
25.4.2026 12:31:35 EEST | SDP | Tiedote
SDP:n puoluehallituksen esitys puolueen poliittiseksi ohjelmaksi on julkaistu. Ohjelma katsoo 2030-luvun puoliväliin ja sen ytimessä ovat oikeudenmukainen ja kestävä talouskasvu, hyvinvointivaltion turvaaminen, Suomen turvallisuuden vahvistaminen, reilu työelämä sekä ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjunta.
– SDP:n poliittisen ohjelman avainsanoja on reiluus, tasa-arvo, turvallisuus ja kasvu. Reilu yhteiskunta syntyy luottamuksesta, kestävästä kasvusta, hyvästä työelämästä ja vahvoista julkisista palveluista. Vahvoja kasvutoimia tarvitaan, koska ilman talouskasvua hyvinvointivaltion rahoituspohja rapistuu vakavasti. Suomen pitää olla tulevaisuudessakin maa, jossa lapset ja nuoret saavat laadukasta koulutusta, ikäihmiset arvokkaan vanhuuden ja hoitoon pääsee, kun hoitoa tarvitsee, sanoo SDP:n puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi.
– Poliittinen ohjelma perustuu sosialidemokraattiselle arvopohjalle ja asiantuntijoiden sekä puolueen työryhmien työhön. Ohjelman valmisteluun on osallistunut eri vaiheissa noin 1 000 puolueen jäsentä. Lisäksi olemme kuulleet lähes 100 asiantuntijan näkemyksiä yhteiskunnan eri osa-alueilta. Puolueen jäsenten ja eri asiantuntijoiden panos SDP:n ohjelmatyölle on ollut korvaamattoman tärkeää, toteaa SDP:n poliittisen valmistelun päällikkö Miia Järvi.
Näkkäläjärven ja Järven mukaan poliittisessa ohjelmassa näkyy Suomen turvallisuusympäristön nopea muutos sekä vaikea talous- ja työllisyystilanne. Suomesta on tullut Orpon hallituksen aikana EU:n nopeimmin velkaantuva ja korkeimman työttömyyden maa.
– Ei ole ihme, että ihmisten luottamus tulevaisuuteen on koetuksella. Vastuullisella ja oikeudenmukaisella politiikalla voimme turvata hyvinvoivan ja turvallisen yhteiskunnan myös tuleville sukupolville. Haluamme puuttua voimakkaasti työelämän epäkohtiin kuten työperäiseen hyväksikäyttöön ja ihmiskauppaan sekä sisäisen turvallisuuden ongelmiin kuten järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Tulevaisuudenuskon takaaminen edellyttää, että pidämme kiinni ilmastotavoitteista, muistuttaa Näkkäläjärvi.
Puoluehallituksen esitys poliittiseksi ohjelmaksi on nyt puoluekokousedustajien käsiteltävänä. Ohjelman lopullinen versio hyväksytään SDP:n puoluekokouksessa Tampereella 23.–25.5.2026.
Ohjelman luonnos on tämän tiedotteen liitteenä.
Yhteyshenkilöt
Miia JärviPoliittisen valmistelun päällikköPuh:044 344 1585miia.jarvi@sdp.fi
Mikkel NäkkäläjärviSDP:n puoluesihteeriPuh:0400765002mikkel.nakkalajarvi@sdp.fi
Lue lisää julkaisijalta SDP
SDP:n Niina Malm: Hallituksen lupauksista ei ole mitään jäljellä21.4.2026 16:23:28 EEST | Tiedote
Jokaista hallitusta tarkastellaan yhdellä keskeisellä mittarilla: Ovatko Suomi ja suomalaiset paremmassa tilanteessa hallituksen lopettaessa kuin sen aloittaessa. Jo tässä vaiheessa näyttää selvältä, että Orpon hallituksen kohdalla vastaus tulee olemaan jyrkkä ei, arvioi SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm.
SDP:n Nasima Razmyar: Hallitus on kyvytön oppimaan omista virheistään20.4.2026 17:08:39 EEST | Tiedote
Hallituspuolueiden asenne Espanjan esimerkkiin osoittaa, että Orpon hallituksen reseptillä on turha odottaa talouskasvua jatkossakaan, sanoo SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyar.
Kutsu medialle: Taustatilaisuus SDP:n poliittisesta ohjelmasta17.4.2026 13:08:00 EEST | Kutsu
Arvoisa median edustaja, SDP:n uusi poliittinen ohjelma käsitellään 48. puoluekokouksessa Tampereella 23.–25.5.2026. Poliittisen ohjelman luonnos julkaistaan lauantaina 25.4.2026. Kutsumme median edustajat taustatilaisuuteen, jossa esitellään poliittisen ohjelman tärkeimpiä sisältöjä ennen sen julkaisua. Tilaisuudessa poliittisen ohjelman luonnosta esittelevät puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi ja poliittisen valmistelun päällikkö Miia Järvi. Taustatilaisuus pidetään ennen SDP:n puoluevaltuuston sääntömääräistä kevätkokousta. Aika: lauantai 25.4.2026 klo 11.30–12.30 Paikka: Paasitorni (os. Paasivuorenkatu 5A) Pyydämme ilmoittautumaan tilaisuuteen viimeistään torstaina 23.4. klo 12.00 mennessä tämän linkin kautta: https://link.webropolsurveys.com/S/C0A472325E412FFD Huomioittehan, että puoluevaltuuston kokoukseen pitää ilmoittautua erikseen. Ilmoittautuminen puoluevaltuustoon: https://link.webropolsurveys.com/S/90913A61A40FCE4C
Lindtman, Razmyar ja Perholehto osallistuvat maailmanlaajuiseen progressiivisten toimijoiden kokoontumiseen Barcelonassa 17.–18.4.202617.4.2026 08:17:24 EEST | Tiedote
SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman, varapuheenjohtaja Nasima Razmyar sekä puoluevaltuuston jäsen, kansanedustaja Pinja Perholehto osallistuvat Barcelonassa 17.–18.4.2026 järjestettävään Global Progressive Mobilisation -tapahtumaan, joka kokoaa yhteen paitsi sosialidemokraattisten ja edistyksellisten puolueiden johtajia ja poliitikkoja, myös aktivisteja, tutkijoita ja vaikuttajia ympäri maailmaa vastavoimana konservatismille ja äärioikeistolle. Tapahtuman tavoitteena on asettaa konkreettisia tavoitteita tasa-arvoisemman ja solidaarisemman maailman saavuttamiseksi.
Kutsu medialle: SDP:n 48. puoluekokous Tampereella 23.–25.5.20261.4.2026 14:28:33 EEST | Kutsu
Hyvä median edustaja, Lämpimästi tervetuloa Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen 48. puoluekokoukseen Tampereelle. Puoluekokous järjestetään 23.–25.5.2026 Tampere-talossa (os. Yliopistonkatu 55). Kokous alkaa lauantaina 23.5. klo 12. Kokouksen arvioidaan päättyvän maanantaina 25.5. klo 15.30. Lisätietoja puoluekokouksesta ja sen aikatauluista löydät täältä. Pyydämme ystävällisesti median edustajia akkreditoitumaan kokoukseen tämän lomakkeen kautta 29.4. mennessä. Ilmoittautumisen jälkeen saat vahvistuksen antamaasi sähköpostiosoitteeseen. Vahvistusviestin mukana on pääsylippu puoluekokoukseen, joka on esitettävä puoluekokouksen ilmoittautumisessa. Mikäli sinulle herää kysyttävää koskien ilmoittautumista, olethan yhteydessä Joanna Matikaiseen (joanna.matikainen@sdp.fi, 0503426272). Muihin median edustajien kysymyksiin vastaa viestintäpäällikkö Enni Saikkonen (enni.saikkonen@sdp.fi, 050 472 0332). Pyydämme huomioimaan, että toimitukset huolehtivat mahdollisista majoitusvarauksista itse.
