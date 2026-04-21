SDP:n poliittinen ohjelma rakentaa oikeudenmukaisempaa talouskasvua

– SDP:n poliittisen ohjelman avainsanoja on reiluus, tasa-arvo, turvallisuus ja kasvu. Reilu yhteiskunta syntyy luottamuksesta, kestävästä kasvusta, hyvästä työelämästä ja vahvoista julkisista palveluista. Vahvoja kasvutoimia tarvitaan, koska ilman talouskasvua hyvinvointivaltion rahoituspohja rapistuu vakavasti. Suomen pitää olla tulevaisuudessakin maa, jossa lapset ja nuoret saavat laadukasta koulutusta, ikäihmiset arvokkaan vanhuuden ja hoitoon pääsee, kun hoitoa tarvitsee, sanoo SDP:n puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi.

– Poliittinen ohjelma perustuu sosialidemokraattiselle arvopohjalle ja asiantuntijoiden sekä puolueen työryhmien työhön. Ohjelman valmisteluun on osallistunut eri vaiheissa noin 1 000 puolueen jäsentä. Lisäksi olemme kuulleet lähes 100 asiantuntijan näkemyksiä yhteiskunnan eri osa-alueilta. Puolueen jäsenten ja eri asiantuntijoiden panos SDP:n ohjelmatyölle on ollut korvaamattoman tärkeää, toteaa SDP:n poliittisen valmistelun päällikkö Miia Järvi.

Näkkäläjärven ja Järven mukaan poliittisessa ohjelmassa näkyy Suomen turvallisuusympäristön nopea muutos sekä vaikea talous- ja työllisyystilanne. Suomesta on tullut Orpon hallituksen aikana EU:n nopeimmin velkaantuva ja korkeimman työttömyyden maa.

– Ei ole ihme, että ihmisten luottamus tulevaisuuteen on koetuksella. Vastuullisella ja oikeudenmukaisella politiikalla voimme turvata hyvinvoivan ja turvallisen yhteiskunnan myös tuleville sukupolville. Haluamme puuttua voimakkaasti työelämän epäkohtiin kuten työperäiseen hyväksikäyttöön ja ihmiskauppaan sekä sisäisen turvallisuuden ongelmiin kuten järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Tulevaisuudenuskon takaaminen edellyttää, että pidämme kiinni ilmastotavoitteista, muistuttaa Näkkäläjärvi.

Puoluehallituksen esitys poliittiseksi ohjelmaksi on nyt puoluekokousedustajien käsiteltävänä. Ohjelman lopullinen versio hyväksytään SDP:n puoluekokouksessa Tampereella 23.–25.5.2026.

Ohjelman luonnos on tämän tiedotteen liitteenä.