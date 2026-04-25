Sofia Virta: Joillekin oppositiopuolueille riittäisi että sininen vaihtuu punaiseen – meille se ei riitä
25.4.2026 10:48:40 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta paalutti puoluevaltuustopuheessaan, että Vihreille ei riitä pelkkä uusi hallitus. Virran mukaan Vihreät ajaa suunnanmuutosta, joka on mahdollinen vuoden päästä käytävissä vaaleissa. Virta lähetti terveisiä oppositiokollegoilleen.
– Joillekin riittää, että sininen vaihtuu punaiseen. Meille se ei riitä. Vihreille ei riitä pelkästään hallituksen vaihto vaan ajamme suunnanmuutosta Suomeen, Virta paaluttaa.
Virta linjasi puoluevaltuustossa, että Vihreillä on Suomesta visio, joka nykyiseltä hallitukselta puuttuu kokonaan. Hänen mukaansa Suomi tarvitsee hallituksen, jossa yhdistyy tahto priorisoida lapset ja nuoret, kyky yhdistää kestävä talouspolitiikka ympäristövastuuseen sekä rohkeus nostaa kunnianhimon tasoa koulutuksessa ja tasa-arvossa.
– Sellaista hallitusta tähän maahan ei synny ilman Vihreitä, Virta totesi.
Virta vaatii pääministeri Petteri Orpoa kantamaan vastuun. Hänen mukaansa hallitus on epäonnistunut kaikkein tärkeimmässä: luottamuksen rakentamisessa ja oikeudenmukaisuuden turvaamisessa. Hinta näkyy siinä, että moni suomalainen on ilman työtä, ilman apua tai ilman toivoa. On riski, että koko maa vaipuu apatiaan ja että suomalaiset lakkaavat unelmoimasta.
– Pääministerin on erottava, Virta vaatii.
Virta lähetti terveisiä muille tänään kokoustaville oppositiojohtajille.
– Kun Antit kokoontuvat joukkojensa kanssa tänään, kun SDP ja Keskusta kokoontuvat, kannattaa kysyä: ovatko ne valmiita aitoon muutokseen, riittävään kunnianhimon tason nostoon? Onko heillä rohkeutta tehdä selväksi se, että perussuomalaisten edustamalle politiikalle on laitettava loppu? Toivottavasti kyllä, sillä Suomi voidaan pelastaa vain yhdessä.
Virran mukaan Suomi voidaan kääntää näivettymisen tieltä takaisin kohti kestävämpää tulevaisuutta rakentavaa suuntaa, jossa heikompaa puolustaminen, luonto ja ilmasto eivät jää politiikassa toissijaisiksi.
– Mikään ei muutu, jos mikään ei muutu. Jos ei ole rohkeutta tehdä toisin, Virta totesi.
Yhteyshenkilöt
Sofia VirtaVihreiden puheenjohtajaPuh:09 432 3131sofia.virta@eduskunta.fi
Marena AhonenViestintäsuunnittelijaVihreiden viestintäPuh:+358 50 589 3391marena.ahonen@vihreat.fi
