Vihreiden Tynkkynen puoluevaltuustossa: maailmanpolitiikassa sotku syvenee ja soppa sakenee

Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen kuvasi maailman tilannetta Ulkopoliittisen instituutin Olli Ruohomäen sanoin ”sotku syvenee ja soppa sakenee”. Puheenvuorossaan Vihreiden puoluevaltuuston kokouksessa Helsingissä hän summasi Yhdysvaltain ja Israelin Irania vastaan aloittaman laittoman hyökkäyssodan saldoa.

”Ainakin 5 000 ihmistä on kuollut. Iranin johdossa julma diktaattori Khamenei on vaihdettu julmaan diktaattori Khameneihin, tosin vähän nuorempaan versioon. Ja Iranin kansa kärsii islamistisesta sorrosta edelleen”, Tynkkynen kiteytti.

Iranin sodan sivutuotteena maailma on ajautunut uuteen energiakriisiin, jossa on jälleen kerran kyse fossiilisen energian kriisistä. Tynkkysen mukaan Orpon hallitus on monilla päätöksillään pahentanut Suomen fossiiliriippuvuutta.

”Hallitus on mm. alentanut fossiilisten tuontipolttoaineiden ja saastuttavien autojen veroja. Vastineeksi se on kiristänyt sähköautojen ja joukkoliikenteen veroja. Tämän viikon kehysriihessä hallitus laski vielä lisää saastuttavien autojen verotusta ja lisäsi fossiilienergian tukia”, Tynkkynen päivitteli.

Tynkkynen totesi, että energiakriisin oireita ei kannata hoitaa pahentamalla itse tautia. Fossiiliriippuvuudesta johtuvaa energiakriisiä ei voi ratkaista kestävästi pitkittämällä ja syventämällä fossiiliriippuvuutta.

”Kestävä ratkaisu energiakriisiin on kiihdyttää ohituskaistaa irti fossiilisista tuontipolttoaineista. Samalla rakennamme Suomen energiaitsenäisyyttä ja riippumattomuutta Iranin, Saudi-Arabian ja Yhdysvaltain kaltaisista valtioista. Tuuli ja aurinko eivät juutu Hormuzinsalmeen”, Tynkkynen sanoi.

Tynkkynen viittasi puheessaan myös ajankohtaiseen keskusteluun ydinaseista. Hän avasi sitä, miksi ydinaseet eivät ole mitä tahansa aseita.

”Ydinsodassa räjähdykset nostaisivat ilmaan valtavat määrät nokea. Ilmakehässä noki himmentäisi auringon säteilyä ja kylmentäisi rajusti ilmastoa. Seurauksena olisi vuosikausia jatkuva ydintalvi, joka romahduttaisi ihmiskunnan kyvyn tuottaa ruokaa”, Tynkkynen muistutti.

Tynkkynen peräänkuulutti keskusteluun ydinaseista asian vaatimaa vakavuutta.

”Ydinsodassa ei ole voittajia eivätkä ydinaseet todellakaan ole leikin asia. Ydinaseista pitää aina muistaa, että ne muodostavat ihmiskunnalle eksistentiaalisen uhkan”, Tynkkynen kuvasi.