Vihreiden Tynkkynen puoluevaltuustossa: maailmanpolitiikassa sotku syvenee ja soppa sakenee
25.4.2026 11:13:26 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen ruoti viimeaikaisia maailman tapahtumia Iranin sodasta energiakriisiin ja Unkarin vaaleihin. Hän muistutti, että ydinaseet eivät ole mitä tahansa aseita, koska ydinsota muodostaa ihmiskunnalle eksistentiaalisen uhkan.
Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen kuvasi maailman tilannetta Ulkopoliittisen instituutin Olli Ruohomäen sanoin ”sotku syvenee ja soppa sakenee”. Puheenvuorossaan Vihreiden puoluevaltuuston kokouksessa Helsingissä hän summasi Yhdysvaltain ja Israelin Irania vastaan aloittaman laittoman hyökkäyssodan saldoa.
”Ainakin 5 000 ihmistä on kuollut. Iranin johdossa julma diktaattori Khamenei on vaihdettu julmaan diktaattori Khameneihin, tosin vähän nuorempaan versioon. Ja Iranin kansa kärsii islamistisesta sorrosta edelleen”, Tynkkynen kiteytti.
Iranin sodan sivutuotteena maailma on ajautunut uuteen energiakriisiin, jossa on jälleen kerran kyse fossiilisen energian kriisistä. Tynkkysen mukaan Orpon hallitus on monilla päätöksillään pahentanut Suomen fossiiliriippuvuutta.
”Hallitus on mm. alentanut fossiilisten tuontipolttoaineiden ja saastuttavien autojen veroja. Vastineeksi se on kiristänyt sähköautojen ja joukkoliikenteen veroja. Tämän viikon kehysriihessä hallitus laski vielä lisää saastuttavien autojen verotusta ja lisäsi fossiilienergian tukia”, Tynkkynen päivitteli.
Tynkkynen totesi, että energiakriisin oireita ei kannata hoitaa pahentamalla itse tautia. Fossiiliriippuvuudesta johtuvaa energiakriisiä ei voi ratkaista kestävästi pitkittämällä ja syventämällä fossiiliriippuvuutta.
”Kestävä ratkaisu energiakriisiin on kiihdyttää ohituskaistaa irti fossiilisista tuontipolttoaineista. Samalla rakennamme Suomen energiaitsenäisyyttä ja riippumattomuutta Iranin, Saudi-Arabian ja Yhdysvaltain kaltaisista valtioista. Tuuli ja aurinko eivät juutu Hormuzinsalmeen”, Tynkkynen sanoi.
Tynkkynen viittasi puheessaan myös ajankohtaiseen keskusteluun ydinaseista. Hän avasi sitä, miksi ydinaseet eivät ole mitä tahansa aseita.
”Ydinsodassa räjähdykset nostaisivat ilmaan valtavat määrät nokea. Ilmakehässä noki himmentäisi auringon säteilyä ja kylmentäisi rajusti ilmastoa. Seurauksena olisi vuosikausia jatkuva ydintalvi, joka romahduttaisi ihmiskunnan kyvyn tuottaa ruokaa”, Tynkkynen muistutti.
Tynkkynen peräänkuulutti keskusteluun ydinaseista asian vaatimaa vakavuutta.
”Ydinsodassa ei ole voittajia eivätkä ydinaseet todellakaan ole leikin asia. Ydinaseista pitää aina muistaa, että ne muodostavat ihmiskunnalle eksistentiaalisen uhkan”, Tynkkynen kuvasi.
Yhteyshenkilöt
Oras TynkkynenVihreän eduskuntaryhmän puheenjohtajaPuh:050 512 1584oras.tynkkynen@eduskunta.fi
Ville-Veikko MastomäkiViestintäpäällikköVihreiden viestintäPuh:+358407641684ville-veikko.mastomaki@vihreat.fi
Vihreiden Huff: Hallitus ajoi kymmeniä tuhansia lapsia köyhyyteen ja kouluissa se näkyy nälkänä25.4.2026 12:24:38 EEST | Tiedote
Vihreiden varapuheenjohtaja ja Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestarina toimiva Shawn Huff puhui tänään Vihreiden puoluevaltuustossa Helsingissä hallituksen leikkausten näkymisestä helsinkiläisissä kouluissa. Huff on tehnyt apulaispormestarina toistakymmentä kouluvierailua eri puolilla Helsinkiä. Hänen havaintonsa ovat yksiselitteisiä: Orpon hallituksen leikkaukset ovat lisänneet lasten eriarvoisuutta, kasvattaneet luokkakokoja ja ajaneet perheitä köyhyyteen tavalla, joka näkyy suoraan kouluarjessa.
Sofia Virta: Joillekin oppositiopuolueille riittäisi että sininen vaihtuu punaiseen – meille se ei riitä25.4.2026 10:48:40 EEST | Tiedote
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta paalutti puoluevaltuustopuheessaan, että Vihreille ei riitä pelkkä uusi hallitus. Virran mukaan Vihreät ajaa suunnanmuutosta, joka on mahdollinen vuoden päästä käytävissä vaaleissa. Virta lähetti terveisiä oppositiokollegoilleen.
Inka Hopsu: Opiskelijat eivät tarvitse lisää opintotuen kannustavuutta – syventääkö hallitus opiskelijoiden ahdinkoa entisestään?24.4.2026 16:26:29 EEST | Tiedote
Hallitus on ohjelmassaan luvannut toteuttaa opintotuen kokonaisuudistuksen, joka myös turvaisi opiskelijoiden toimeentuloa. Hallituskauden aikana opiskelijoiden asemaa on kuitenkin heikennetty ja opiskelijoiden toimeentulovaikeudet korostuvat etenkin kesäisin. Vihreiden kansanedustaja Inka Hopsu kysyy, typistyikö opintotuen kokonaisuudistus kehysriihessä pelkäksi opiskelijoiden “kannustamiseksi”.
Vihreiden Tynkkynen: hallitus heittää bensaa niin ilmasto- kuin velkakriisinkin liekkeihin24.4.2026 16:24:37 EEST | Tiedote
Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen kummeksuu sitä, että hallitus ei kehysriihessä kyennyt taaskaan leikkaamaan yritystuista, vaan päinvastoin päätti kasvattaa niitä. Ympäristölle haitallisten tukien lisääminen keskellä velkakriisiä on Tynkkysen mukaan tyrmistyttävän typerää niin ilmaston kuin taloudenkin kannalta.
Hyrkkö syyttää hallitusta tulevaisuuden hiekoittamisesta: Kukahan tämänkin sotkun siivoaa?22.4.2026 22:44:25 EEST | Tiedote
Valtiovarainvaliokunnan varapuheenjohtaja ja vihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö on pettynyt kehysriihessä tehtyihin ja tekemättä jääneisiin päätöksiin. Hyrkön mukaan eriarvoisuutta kasvattava ja tulopohjaa murentava politiikka uhkaa tulla Suomelle kalliiksi. Hyrkkö ihmettelee, että hallitus suhtautuu niin kevyesti kaikkien taloustavoitteidensa totaaliseen epäonnistumiseen.
