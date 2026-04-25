Vihreiden Huff: Hallitus ajoi kymmeniä tuhansia lapsia köyhyyteen ja kouluissa se näkyy nälkänä
25.4.2026 12:24:38 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Vihreiden varapuheenjohtaja ja Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestarina toimiva Shawn Huff puhui tänään Vihreiden puoluevaltuustossa Helsingissä hallituksen leikkausten näkymisestä helsinkiläisissä kouluissa. Huff on tehnyt apulaispormestarina toistakymmentä kouluvierailua eri puolilla Helsinkiä. Hänen havaintonsa ovat yksiselitteisiä: Orpon hallituksen leikkaukset ovat lisänneet lasten eriarvoisuutta, kasvattaneet luokkakokoja ja ajaneet perheitä köyhyyteen tavalla, joka näkyy suoraan kouluarjessa.
Huffin mukaan asumistukileikkaukset ovat pakottaneet helsinkiläisperheitä muuttamaan halvemmille asuinalueille, minkä seurauksena lapset ovat joutuneet vaihtamaan koulua, naapurustoa ja kaveripiiriä. Samalla valmiiksi haastavammille alueille on tullut jatkuvasti lisää oppilaita, mikä on kasvattanut luokkakokoja ja tehnyt oppimisesta ja opettamisesta aiempaa vaikeampaa.
— Ruokaa menee nyt enemmän siksi, että lapsilla on aiempaa kovempi nälkä, koska perheissä rahat ovat tiukilla. Perjantaisin tankataan ja maanantaisin ruokaa kuluu aiempaa enemmän myös viikonlopun jäljiltä, Huff sanoo.
Ministeri Wille Rydman väitti eduskunnassa, että hallitus on halunnut suojata lapsia leikkauksilta. Huffin mukaan kouluvierailut kertovat aivan toista. Helsingissä eriarvoistuminen on kääntynyt kasvuun juuri siellä, missä sitä on pitkäjänteisesti pyritty torjumaan.
— Hallitus on sysännyt kymmeniä tuhansia lapsia köyhyyteen, ja se näkyy Helsingin luokkahuoneissa ja ruokatunneilla. Tämä on surullinen suunta, jonka kääntämiseen menee pitkään, Huff toteaa.
Huff muistuttaa, että Suomessa on puhuttu pitkään oppimistulosten heikkenemisestä ja nuorten tulevaisuususkon romahtamisesta. Vihreät haluaa kääntää suunnan: koulutukseen investoiminen on Suomen tärkein pitkän aikavälin tavoite.
— Tarvitaan kunnianpalautus koulutukselle. Meidän vihreiden pitää näyttää nyt ja vuoden päästä, että hallituksen leikkauslinjalle on vaihtoehtoja, Huff sanoo.
Viime viikonloppuna avattu Kruunuvuorensilta kertoo Huffin mukaan omaa tarinaansa siitä, mitä rohkea vihreä kaupunkipolitiikka saa aikaan. Kruunusillat-hanke toteutui lopulta vanhojen puolueiden vuosikymmenen vaikeilusta huolimatta ja avausviikonlopun noin 50 000 kävijää osoittaa, että visio oli oikea. Huff uskoo saman pätevän Helsingin myös päärautatieaseman edessä Kaivokadulla: kun kestäville kulkumuodoille annetaan tilaa, vastustajatkin lopulta kääntyvät kannattamaan.
— Ilman vihreitä näitä satsauksia kestävään tulevaisuuteen ja ihmisten sujuvaan arkeen ei olisi. Siihen asti, kun muutkin näkevät vision, meitä vihreitä tarvitaan suunnan näyttämisessä, Huff sanoo.
