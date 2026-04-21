Roosa Grönberg Marttaliiton uudeksi puheenjohtajaksi

Marttaliiton vuosikokous on valinnut Roosa Grönbergin järjestön puheenjohtajaksi kaksivuotiskaudelle.

Kauppatieteiden kandidaatti Roosa Grönberg 26, on kotoisin Riihimäeltä. Hän työskentelee eduskunta-avustajana ja on toiminut opiskelijajärjestöissä luottamustehtävissä.

Marttajärjestössä hän on ollut jäsenenä vuodesta 2020 lähtien ja kuuluu Riihimäen Martat -paikallisyhdistykseen. Hän on toiminut Etelä-Karjalan sekä Kaakkois-Suomen Marttojen piirihallituksissa ja ollut perustamassa opiskelijoiden marttayhdistystä, Kuuttimarttoja, Lappeenrannassa.

Grönberg haluaa vahvistaa Marttojen näkyvyyttä ja tuoda esiin hyvän arjen teemoja, jotka koskettavat kaikkia.

– Marttojen on näyttävä ja kuuluttava kovaa. Minulla on vahva martta-aate, päämäärätietoisuutta ja osaamista vaikuttaa ja tehdä Marttoja tunnetuksi. Tässä ajassa tarvitaan uskoa tulevaisuuteen ja sitä voidaan rakentaa hyvän arjen kautta, sanoo Roosa Grönberg.

Sirpa Pietikäinen: ”Martoilla on voimaa uudistua ja vastata ajan haasteisiin”

Marttaliiton hallituksen väistyvä puheenjohtaja Sirpa Pietikäinen korosti kokouksen avauksessa rohkean toiminnan ja yhdessä tekemisen merkitystä muuttuvassa toimintaympäristössä.

– Epävarmoina aikoina pahinta on jähmettyminen. Marttojen vahvuus on kyvyssä toimia, uudistua ja tarttua haasteisiin.

Pietikäinen nosti esiin varautumisen, arjen taitojen ja yhteisöllisyyden merkityksen tilanteessa, jossa esimerkiksi ilmastonmuutos ja turvallisuustilanteen muutokset haastavat arkea.

Lopuksi Pietikäinen kiitti kaikkia marttoja kuluneista vuosista ja korosti yhteisen työn merkitystä järjestön tulevaisuudelle.

Sirpa Pietikäinen toimi hallituksen puheenjohtajana maksimiajan, eli neljän kauden ja kahdeksan vuoden ajan.

Liisa Eerola hallituksen jäseneksi

Marttaliiton hallitukseen valittiin uutena jäsenenä Liisa Eerola Uudeltamaalta. Hän on ollut mukana marttana vuodesta 2009 ja toimii Uudenmaan Marttojen piirihallituksen jäsenenä.

Erovuoroisista jäsenistä jatkokaudelle valittiin Ulla Parviainen (Kaakkois-Suomi) ja Marika Hurskainen (Pohjois-Karjala).

Hallituksessa jatkavat Marianne Anttila (Lappi), Tiia Ojala (Keski- ja Etelä-Pohjanmaa), Raija Pihlainen (Keski-Suomi), Katja Rippstein (Lounais-Suomi) ja Emilia Särkiniemi (Häme-Pirkanmaa). Hallituksen jättää Taina Raiski.