Roosa Grönberg Marttaliiton uudeksi puheenjohtajaksi
25.4.2026 15:38:56 EEST | Marttaliitto ry | Tiedote
Marttaliitto ry:n vuosikokous valitsi Roosa Grönbergin järjestön puheenjohtajaksi kaudelle 2026–2028. Vuosikokous järjestettiin lauantaina 25.4.2026 Vantaalla.
Kauppatieteiden kandidaatti Roosa Grönberg 26, on kotoisin Riihimäeltä. Hän työskentelee eduskunta-avustajana ja on toiminut opiskelijajärjestöissä luottamustehtävissä.
Marttajärjestössä hän on ollut jäsenenä vuodesta 2020 lähtien ja kuuluu Riihimäen Martat -paikallisyhdistykseen. Hän on toiminut Etelä-Karjalan sekä Kaakkois-Suomen Marttojen piirihallituksissa ja ollut perustamassa opiskelijoiden marttayhdistystä, Kuuttimarttoja, Lappeenrannassa.
Grönberg haluaa vahvistaa Marttojen näkyvyyttä ja tuoda esiin hyvän arjen teemoja, jotka koskettavat kaikkia.
– Marttojen on näyttävä ja kuuluttava kovaa. Minulla on vahva martta-aate, päämäärätietoisuutta ja osaamista vaikuttaa ja tehdä Marttoja tunnetuksi. Tässä ajassa tarvitaan uskoa tulevaisuuteen ja sitä voidaan rakentaa hyvän arjen kautta, sanoo Roosa Grönberg.
Sirpa Pietikäinen: ”Martoilla on voimaa uudistua ja vastata ajan haasteisiin”
Marttaliiton hallituksen väistyvä puheenjohtaja Sirpa Pietikäinen korosti kokouksen avauksessa rohkean toiminnan ja yhdessä tekemisen merkitystä muuttuvassa toimintaympäristössä.
– Epävarmoina aikoina pahinta on jähmettyminen. Marttojen vahvuus on kyvyssä toimia, uudistua ja tarttua haasteisiin.
Pietikäinen nosti esiin varautumisen, arjen taitojen ja yhteisöllisyyden merkityksen tilanteessa, jossa esimerkiksi ilmastonmuutos ja turvallisuustilanteen muutokset haastavat arkea.
Lopuksi Pietikäinen kiitti kaikkia marttoja kuluneista vuosista ja korosti yhteisen työn merkitystä järjestön tulevaisuudelle.
Sirpa Pietikäinen toimi hallituksen puheenjohtajana maksimiajan, eli neljän kauden ja kahdeksan vuoden ajan.
Liisa Eerola hallituksen jäseneksi
Marttaliiton hallitukseen valittiin uutena jäsenenä Liisa Eerola Uudeltamaalta. Hän on ollut mukana marttana vuodesta 2009 ja toimii Uudenmaan Marttojen piirihallituksen jäsenenä.
Erovuoroisista jäsenistä jatkokaudelle valittiin Ulla Parviainen (Kaakkois-Suomi) ja Marika Hurskainen (Pohjois-Karjala).
Hallituksessa jatkavat Marianne Anttila (Lappi), Tiia Ojala (Keski- ja Etelä-Pohjanmaa), Raija Pihlainen (Keski-Suomi), Katja Rippstein (Lounais-Suomi) ja Emilia Särkiniemi (Häme-Pirkanmaa). Hallituksen jättää Taina Raiski.
Yhteyshenkilöt
Reija SalovaaraVa. pääsihteeriPuh:040 508 8249reija.salovaara@martat.fi
Henni KuusistoViestintäjohtajaPuh:050 331 2978henni.kuusisto@martat.fi
Marttaliitto
Marttaliitto on kotitalousneuvontaa antava kansalaisjärjestö. Martat toimivat sen puolesta, että kaikilla ihmisillä, kaikenlaisissa kodeissa, olisi hyvä olla. Arvojamme ovat yhdessä tekemisen ilo, kestävät valinnat ja avoimuus. Hyvästä arjesta parempi maailma. www.martat.fi
Lue lisää julkaisijalta Marttaliitto ry
Martat vahvistamaan nuorten arjenhallintaa ja ruokataitoja – uusi hanke käynnistyy21.4.2026 07:00:00 EEST | Tiedote
Marttaliitto aloittaa uuden Fiksuja valintoja -ruokakasvatushankkeen, jonka tavoitteena on vahvistaa nuorten aikuisten käytännön ruoanvalmistustaitoja ja arjenhallintaa. Toiminta näkyy ympäri Suomen järjestettävinä ruoanvalmistuskursseina, tapahtumina sekä kampanjoina ja sosiaalisen median sisältöinä. Hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.
Muistutus: Kutsu Marttojen kotivaralounaalle!13.4.2026 11:05:03 EEST | Kutsu
Tervetuloa Marttaliiton kotivaralounaalle kuulemaan arjen varautumisesta, käytännönläheisesti ja ymmärrettävästi.
Marttaliitto kohti uutta – lähtevä pääsihteeri Marianne Heikkilä kiittää jäseniä9.4.2026 13:15:00 EEST | Tiedote
Pääsihteeri Marianne Heikkilän 16 vuoden johtajakausi Marttaliitossa päättyy järjestön ottaessa seuraavan askeleen toimintansa kehittämisessä. Marttaliiton hallitus kiittää Heikkilää tuloksellisesta työstä järjestön uudistamisessa, kehittämisessä ja yhteiskunnallisen äänen vahvistamisessa. Pääsihteerin tehtäviä hoitaa kansalaistoiminnan johtaja Reija Salovaara siihen asti, kun seuraaja on valittu.
Kutsu Marttojen kotivaralounaalle!2.4.2026 09:00:52 EEST | Kutsu
Tervetuloa Marttaliiton kotivaralounaalle kuulemaan arjen varautumisesta, käytännönläheisesti ja ymmärrettävästi.
Kutsu: Yhdessä syömisen merkitys muuttuvassa ruokaympäristössä – Marttojen vuosiseminaari 24.4.202624.3.2026 06:55:00 EET | Tiedote
Miten muuttuva ruokaympäristö vaikuttaa siihen, miten ja kenen kanssa syömme? Entä miksi yhdessä syöminen on tärkeää hyvinvoinnille, yhteisöllisyydelle ja osallisuudelle?
