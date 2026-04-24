Vuoden suurimmat Toto-voitot Suomeen - Porukkapeleihin kaksi yli 760 000 euron jättivoittoa
25.4.2026 21:46:53 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote
Suomeen osui lauantaina kaksi yli 760 000 euron jättivoittoa Toto-peleistä. Voitot tulivat Ruotsin Örebron Toto85-kierrokselta ja osuivat nettiporukkapeleihin.
Lauantain Ruotsin Örebron Toto85-jackpotkierroksen toisessa kohteessa nähtiin jättiyllätys. Kohteen voitti vain 0,36 % kohteen merkeistä pelattu Kapten Nemo. Ja avauskohteessakin voittaja oli yllätys. Qulöriä oli pelattu 1,56 % kohteen merkeistä.
Jättisuosikeista Clarissa (76,55 %) voitti, mutta muissa kohteissa yllätyksiä riitti ja hankalan rivin täysosumien arvo kohosi lopulta 751 937 euroon. Suomeen osui kaksi jättipottia.
Nettipelaaja Savonlinnasta oli pelannut 20 osuuden porukkapelin, johon osui 770 230 euron voitto. Pelin tehneellä savonlinnalaisella oli itsellään 10 osuutta porukkapelistä ja hän voitti 393 351 huiman potin. Muut porukkapeliosuudet olivat myynnissä veikkaus.fi:n porukkapeleissä ja voittajat ovat nettipelaajia eri puolelta Suomea. Yhdellä osuudella savonlinnalaisen porukkapelistä voitti 38 511 euroa.
Toinen Suomen voitoista osui helsinkiläisen nettipelaajan 50 osuuden porukkapeliin. Porukka voitti kaikkiaan 766 910 euroa. Porukan tehneellä helsinkiläispelaajalla oli itsellään peräti 35 osuutta pelistä ja hän voitti kaikkiaan 539 601 euroa. Muut porukkapeliosuudet olviat myynnissä veikkaus.fi:n porukkapeleissä ja voittajat ovat nettipelaajia eri puolelta Suomea. Yhdellä osuudella helsinkiläisen porukkapelistä voitti 15 338 euroa.
- Suuret onnittelut Savonlinnaan ja Helsinkiin sekä muillekin suomalaisille Toto-pelivoittajille! Yli 760 000 euron täysosumat ovat tämän vuoden suurimmat Suomeen osuneet voitot Veikkauksen Toto-peleistä. Suomalaisten porukkapeleissä oli tänään todellakin potkua! Veikkauksen viestintäpäällikkö Ilkka Nisula onnittelee.
Molemmat porukkapelit olivat laajoja hajoituspelejä.
Tulokset 25.4.
Toto85 Örebro
|Kohde
|Voittajahevonen
|Ohjastaja
|Rivin arvo
|Toto85-1
|5 Qulör (peliosuus 1,56 %)
|Fredrik B Larsson
|98,60 €
|Toto85-2
|5 Kapten Nemo (0,36 %)
|Peter G Norman
|4 956,20 €
|Toto85-3
|3 Tiberius Victory (17,29 %)
|Andreas Lövdal
|13 884,50 €
|Toto85-4
|7 Kentucky River (51,68 %)
|Örjan Kihlström
|19 826,30 €
|Toto85-5
|12 Maker's Wall Ås (11,06 %)
|Markus B Svedberg
|64 917,90 €
|Toto85-6
|2 Clarissa (76,55 %)
|Magnus A Djuse
|89 088,50 €
|Toto85-7
|6 Brilliant Kid (8,88%)
|Peter G Norman
|415 547,70 €
|Toto85-8
|3 Speed Change (35,92 %)
|Robert Bergh
|751 937,10 €
Kaikkien aikojen suurin Suomeen osunut Toto-voitto on mikkeliläispelaajan toukokuussa vuonna 2013 nappaama 2 746 222 euroa Bjerken radalla Norjassa ravatusta Toto75-pelistä.
Toiseksi ja kolmanneksi suurimmat voitot tulivat pääsiäisenä 2023, kun samalla kierroksella lieksalaisen nettipelaajan kolmen osuuden porukkapeli sekä helsinkiläisen nettipelaajan hajoituspeli osuivat täysosuman arvoisesti. Lieksalaisen nettipelaajan kolmen osuuden porukkapeliin osui alavoittoineen 2 158 305 euron jättipotti ja helsinkiläinen nettipelaaja voitti 2 147 038 euroa.
