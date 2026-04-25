Loton potti kohoaa viiteen miljoonaan euroon - Tammelaan 128 000 euron voitto
25.4.2026 22:40:41 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote
Lauantain Loton arvonnassa ei löytynyt täysosumia, joten ensi viikolla pelin potti kohoaa viiteen miljoonaan euroon.
Loton kierroksen (17/2026) oikea rivi on 4, 11, 12, 13, 21, 26 ja 35. Lisänumero 24. Plusnumero 13.
Illan arvonnassa löytyi yksi 6+1 -oikein rivi, jolla voitti 128 585 euroa. Voitto osui nettipelaajalle Tammelaan. Veikkaus.fi:ssä rivinsä pelannut onnekas saa voittonsa suoraan pankkitililleen.
Jokeri-pelin voittorivi on 1 7 3 9 3 6 9.
Jokeri-pelistä ei löytynyt täysosumia. Kuusi oikein -rivejä oli pelattu yksi kappale. Seinäjoen Minimanin asiakas voitti 20 000 euroa.
Milli-pelin voittorivi on 3, 5, 13, 17, 21 ja 32. Lisänumero 39. Millistä ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.
Lauantain Lomatonnin voittoyhdistelmä on Madrid 13. Lomatonneja voitettiin viisi kappaletta.
Kaikilla tämän kierroksen lottoriveillä, joissa ei ole ollut voittoa, voi osallistua Loton lisäarvontaan ilman lisämaksua. Osallistumisaikaa on seuraavan viikon ajan Loton peliajan päättymiseen asti. Lisäarvonnassa on jaossa 500 kappaletta 100 euron voittoja. Lue lisää täältä.
Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
Vuoden suurimmat Toto-voitot Suomeen - Porukkapeleihin kaksi yli 760 000 euron jättivoittoa25.4.2026 21:46:53 EEST | Tiedote
Suomeen osui lauantaina kaksi yli 760 000 euron jättivoittoa Toto-peleistä. Voitot tulivat Ruotsin Örebron Toto85-kierrokselta ja osuivat nettiporukkapeleihin.
Eurojackpotin potti kohosi 45 miljoonaan euroon – Suomeen yli 900 000 euron voitto24.4.2026 22:33:20 EEST | Tiedote
Perjantaina arvottu Eurojackpot ei antanut yhtään täysosumaa, joten ensi viikon tiistaina potissa on tarjolla noin 45 miljoonaa euroa. Suomeen osui yksi arvonnan suurimmista voitoista.
Eurojackpotin potti kohoaa 36 miljoonaan euroon21.4.2026 22:29:59 EEST | Tiedote
Eurojackpotin tiistai-illan arvonnassa ei löytynyt täysosumia. Perjantain arvonnassa Eurojackpotin potti kohoaa noin 36 miljoonaan euroon.
Loton potti nousee neljään miljoonaan euroon - kolme 84 000 euron voittoa jakoon18.4.2026 23:04:23 EEST | Tiedote
Lotossa ei löytynyt kierroksella 16/2026 täysosumia. Ensi viikolla potissa on tarjolla neljä miljoonaa euroa.
Eurojackpotin potti kasvaa noin 28 miljoonaan euroon - Kajaaniin 20 000 euron voitto17.4.2026 22:26:15 EEST | Tiedote
Perjantai-illan Eurojackpotin arvonnassa ei löytynyt täysosumia. Tiistaina pelin potti kohoaa noin 28 miljoonaan euroon.
