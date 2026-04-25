Loton potti kohoaa viiteen miljoonaan euroon - Tammelaan 128 000 euron voitto

Loton kierroksen (17/2026) oikea rivi on 4, 11, 12, 13, 21, 26 ja 35. Lisänumero 24. Plusnumero 13.



Lotosta ei löytynyt seitsemän oikein tuloksia, joten ensi viikolla Loton potti nousee viiteen miljoonaan euroon.



Illan arvonnassa löytyi yksi 6+1 -oikein rivi, jolla voitti 128 585 euroa. Voitto osui nettipelaajalle Tammelaan. Veikkaus.fi:ssä rivinsä pelannut onnekas saa voittonsa suoraan pankkitililleen.



Jokeri-pelin voittorivi on 1 7 3 9 3 6 9.



Jokeri-pelistä ei löytynyt täysosumia. Kuusi oikein -rivejä oli pelattu yksi kappale. Seinäjoen Minimanin asiakas voitti 20 000 euroa.



Milli-pelin voittorivi on 3, 5, 13, 17, 21 ja 32. Lisänumero 39. Millistä ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.



Lauantain Lomatonnin voittoyhdistelmä on Madrid 13. Lomatonneja voitettiin viisi kappaletta.



Kaikilla tämän kierroksen lottoriveillä, joissa ei ole ollut voittoa, voi osallistua Loton lisäarvontaan ilman lisämaksua. Osallistumisaikaa on seuraavan viikon ajan Loton peliajan päättymiseen asti. Lisäarvonnassa on jaossa 500 kappaletta 100 euron voittoja. Lue lisää täältä.