Apteekkien toimitusvarmuus 98 prosenttia – uusi lääkelaki helpottaa lääkesaatavuutta

Suomen apteekkien toimitusvarmuus on säilynyt korkealla tasolla maailmanlaajuisista kriiseistä huolimatta. Apteekkariliiton tuoreen tutkimuksen mukaan toimitusvarmuus on 98,3 prosenttia – eli asiakkaalle pystytään toimittamaan lääke 98 tapauksessa sadasta saman tien.

Toimitusvarmuus on pysynyt vakaana jo useiden vuosien ajan. Koko maassa lääkkeiden toimitusvarmuus on hieman parempi kuin esimerkiksi Ruotsissa, jossa toimitusvarmuus oli viime vuonna 96 prosenttia.

– Apteekkien erittäin korkea toimitusvarmuus osoittaa, että suomalainen lääkehuolto toimii, ja apteekeilla on työkaluja varmistaa asiakkaiden lääkehoidon jatkuvuus maailman myllerryksestä ja lääkkeiden saatavuushäiriöistä huolimatta, toteaa Apteekkariliiton johtava asiantuntija Sonja Kallio.

Harvinaisen lääkkeen saamisen voi varmistaa olemalla yhteydessä apteekkiin

Merkittävin muutos aiempiin vuosiin verrattuna on se, että lääkkeen toimittamisen viivästyminen ei enää johdu ensisijaisesti saatavuushäiriöistä. Saatavuushäiriöt olivat vasta toiseksi yleisin syy toimituksen epäonnistumiselle. Niitä oli hiukan alle neljännes tapauksista (24 %) Yleisimmäksi syyksi on noussut se, että kyseessä on lääke, jota tilataan apteekkiin vain tarvittaessa. Tällaisia tilanteita oli noin kolmannes (33 %) kaikista tapauksista, joissa asiakas ei saanut lääkettä heti mukaansa.

– Joillain harvinaisemmilla lääkkeillä saattaa olla apteekin asiakaskunnassa vain satunnaisia käyttäjiä. Tällöin lääkettä ei välttämättä pidetä apteekin varastossa, vaan se tilataan lääketukusta tarvittaessa. Näin vältetään lääkkeen vanheneminen apteekin varastoon ja vähennetään lääkehävikkiä. Harvinaisempia lääkkeitä käyttävien kannattaakin olla yhteydessä apteekkiin hyvissä ajoin ennen edellisen lääke-erän loppumista, jotta lääke ehditään tilata ajoissa apteekkiin, Kallio evästää.

Kallion mukaan harvinaisten lääkkeiden toimitusvarmuutta voisi parantaa se, että apteekeilla olisi oikeus palauttaa noutamatta jäänyt lääke tukkuun. Näin apteekit voisivat pitää lääkkeitä varastossa, ja palauttaa ne, joille ei ole ostajia. Tämä vähentäisi riskiä, että vähän käytetty – ja usein kallis – lääke päätyy jätteeksi.

Lääkelain muutos helpottaa apteekkien työtä ja parantaa palvelua

Vertailun vuoksi tutkimuksessa tarkasteltiin myös tilanteita, joissa apteekki on voinut toimittaa lääkkeen lääkevaihdon avulla, vaikka lääkärin määräämää valmistetta ei ole juuri sillä hetkellä ollut saatavilla apteekissa. Tällaisia tilanteita oli tutkimusjakson aikana mukana olleissa apteekeissa yhteensä 3 265.

Valtaosa tilanteista (87 %) ratkesi normaalin lääkevaihdon keinoin ilman yhteydenottoa lääkäriin.

11 prosentissa tapauksista lääke vaihdettiin lääkevaihdon ulkopuolella olevaan valmisteeseen lääkemääräyksestä poikkeamalla. Tämä on mahdollista uuden, vuoden alusta voimaan tulleen lääkelain muutoksen nojalla.

Lainmuutos antaa apteekin ammattilaisille aiempaa enemmän valtaa toimia esimerkiksi saatavuushäiriötilanteissa ilman, että apteekista täytyy ottaa yhteys lääkäriin. Näin asiakas saa varmemmin lääkkeen mukaansa yhdellä apteekkikäynnillä.

– Lakimuutos helpottaa apteekkien työtä ja parantaa asiakkaan mahdollisuutta saada lääkkeensä yhdellä käynnillä: saatavuushäiriöissä voidaan toimittaa eri vahvuus korjatulla annoksella ilman, että lääkäriin tarvitsee olla yhteydessä. Tämä keventää myös terveydenhuollon kuormitusta, Kallio toteaa.

Vain 2 prosentissa tilanteista apteekista otettiin ja saatiin yhteys lääkäriin ja lääke vaihdettiin toiseen saatavilla olevaan valmisteeseen lääkärin määräyksellä.

Näin toimitusvarmuutta tutkittiin

Toimitusvarmuuskysely toteutettiin apteekeille 9.-15.3.2026.

Apteekit kirjasivat viikon ajan ylös ja luokittelivat kaikki tilanteet, joissa asiakkaalle ei voitu heti toimittaa hänelle määrättyä lääkettä.

Tutkimukseen osallistuneissa apteekeissa oli seurantajakson aikana yhteensä 6 988 tilannetta, jolloin asiakkaalle ei voitu toimittaa lääkettä saman tien.

Tutkimukseen osallistui yhteensä 264 apteekkia (33 % kaikista apteekeista). Vastauksia saatiin apteekeista tasaisesti eri puolilta Suomea.

Tutkimukseen osallistuneista apteekeista 83 % (n=218) oli pääapteekkeja ja 17 % (n=46) sivuapteekkeja.

Vastanneet apteekit edustavat hyvin eri kokoisia apteekkeja vuotuiseen reseptuuriin suhteutettuna.

