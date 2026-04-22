Oulu2026:n Perjantaiklubit startataan jazzilla 15.5.
27.4.2026 09:08:07 EEST | Oulun kulttuurisäätiö, Oulu2026 | Tiedote
Oulu2026 järjestää kerran kuussa Perjantaiklubin tiloissaan Kauppakortteli Pekurissa. Pääsymaksuttomissa tapahtumissa tarjoillaan maistiaisia Euroopan kulttuuripääkaupungin ohjelmasta eri teemoilla. Tapahtuman aikana Fotografiska Tallinnan PLAY-näyttelyyn on jatkettu aukiolo ja edullisempi sisäänpääsy.
Ensimmäistä Perjantaiklubia vietetään 15. toukokuuta klo 19–23, ja teemana on jazz. Oululaisista muusikoista koostuva Janne Mikkonen Trio soittaa illan aikana kaksi keikkaa. Oulu2026-alueen perinteikkäistä jazz-festareista saapuvat kertomaan Kari Kuivamäki Elojazzeilta ja Gabriel Korhonen Raahen Rantajatseilta. Baari ja Oulu2026 Info & Shop palvelevat illan ajan.
Perjantaiklubi on kaikille avoin ikärajaton ja pääsymaksuton tapahtuma. Fotografiska Tallinnan PLAY-näyttelyyn on jatkettu aukiolo aina klubin ajan sekä sisäänpääsy edullisempaan 9 euron hintaan (norm. 17/12 €). Alle 18-vuotiaat pääsevät näyttelyyn maksutta aikuisen seurassa.
”Kutsumme kaupunkilaiset ja vierailijat rentoon illanviettoon ja nauttimaan maistiaisia monipuolisesta Oulu2026-tarjonnasta. Klubilla voi vain piipahtaa tai viihtyä vaikka koko illan mukavan ohjelman parissa. Samalla pääsee halutessaan tutustumaan vaikuttavaan PLAY-näyttelyyn edullisemmalla hinnalla”, kertoo Oulu2026:n vastaava tuottaja Ulla Viskari-Perttu.
Ryhmänäyttely PLAY esittelee leikkiä sekä ilon aiheena että häiriötekijänä 17 kansainvälisen taiteilijan ja yli 200 vedostetun teoksen sekä videoteosten voimin. Esillä on teoksia valokuvataiteen huippunimiltä 1950-luvulta tähän päivään, taiteilijoiden urien eri vaiheista. Mukana ovat mm. joulukuussa menehtynyt kuvaajalegenda Martin Parr ja The Last Resort (1983–1985), Jouko Lehtola ja Nuoret sankarit (1996), Cristina de Middelin ja The Afronauts (2012) sekä Christopher Herwig ja Soviet Bus Stops (2002–2015). Näyttely herättelee kävijöitä huomaamaan, että leikki on oiva väylä luomiselle ja ajattelulle – myös aikuisille.
Seuraava Perjantaiklubi järjestetään 12. kesäkuuta, silloin teemana on yhteisöllinen ruokatapahtuma Kesäillan kattaus oheisohjelmineen.
Klubit järjestetään Oulu2026 Infon tiloissa, jotka sijaitsevat Kauppakortteli Pekurin toisessa kerroksessa Oulun ydinkeskustassa.
Ulla Viskari-PerttuVastaava tuottajaOulu2026Puh:0406248362ulla.viskari-perttu@oulu2026.eu
Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki
Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna 2026. Kulttuuripääkaupunkivuosi yltää 39 kumppanikuntaan pohjoisessa Suomessa. Tavoitteena on pysyvä kulttuuri-ilmastonmuutos; pysyvästi rikkaampi kulttuurielämä ja positiivinen muutos alueelle. Kulttuuri-ilmastonmuutos yhdistää kulttuuria, taidetta ja teknologiaa yllättävälläkin tavalla, luo kohtaamisia ja synnyttää vuorovaikutusta.
Oulu2026 tarjoaa tuhansia tapahtumia, teoksia ja elämyksiä! Toiminnasta vastaa Oulun kulttuurisäätiö sr. Oulu2026:n pääyhteistyökumppanit ovat Pohjolan OP ja Kaleva Media.
